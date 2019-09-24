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 Общество
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Все про:поезд (734) Укрзализныця (1703)

 На праздник Покрова назначены четыре дополнительные поезда, - "Укрзализныця"

Четыре дополнительные поезда "Укрзализныци" назначены ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Поезд №191/192 Киев-Львов будет курсировать 12 и 14 октября. Из Киева он будет отправляться в 7:42, а прибывать во Львов в 18:13. Обратно поезд отправится в 11:54 и прибудет в 21:47.

Поезд №237 Киев-Днепр осуществит рейсы 11 и 14 октября. Отправление из Киева в 20:28, прибытие в Днепр в 6:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд №242/241 Одесса-Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, из Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление запланировано на 23:48, прибытие в Днепр на 09:32. Обратно поезд отправится в 22:30 и прибудет в 08:10.

Поезд №168 Львов-Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября. Отправление из Львова в 09:16, прибытие в Одессу - 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18, прибудет во Львов в 21:05.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150118
 
 
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Зебилы , а почему клятый Омелян ушел , а поезде у вас до сих пор в ужасном состоянии ? На Покрову назначены четыре дополнительные поезда, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 3320
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🤣🤣🤣ты это серьёзно или так просто пукнуть?
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Свыня решил сам порохоботить и зарегился. Понял, что только педиоты шли за него топить. Да и пару шекелей теперь сэкономит
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и таких постов тут 90% 🤣🤣нет что бы идти коровы пасти и из под свиней гавно чистить они сидят и пишут
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Корови піде пасти російська делегація в ООН, може Манька брудна голова почне доїтись.
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Я бы ввел еще День коровы.
С намеком что колбочек с "молоком девы марии" по миру столько шо один мужик сказал: по всей видимости она была коровой.....
Зачем эти пещерные шабаши - не понимаю.
Примут ли нас в Европу/НАТО - знаю.
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