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 Общество
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Все про:наркотики (1595) Международная антинаркотическая ассоциация (1) борьба с наркотиками (1)

 Наркополитикой должен заниматься один орган: от профилактики до реабилитации зависимых, - глава правления Антинаркотической ассоциации

В Украине должен быть создан единый орган, занимающий наркополитикой.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава правления Международной антинаркотической ассоциации Игорь Щеглов.

"Правоохранительная система не справляется с потоком наркотиков в стране. Она их оборот крышует и контролирует. При таком количестве зависимых людей мы занимаемся борьбой с ветряными мельницами. Нужно законом определить, что такое наркозависимый. Определить, что это болезнь. Зафиксировать хотя бы на год план наркополитики: профилактика, пропаганда здорового образа жизни. Вместе с этим должна работать структура, которая будет бороться с наркоторговлей и наркопреступностью. Должен работать единый слаженный механизм по всей территории страны. Только тогда будет результат.

Основная мысль – наркополитикой должен заниматься один орган. Мы протоптали дороги от министерства до министерства, знаем всех, кто занимается нашей тематикой. Но как происходит на практике? У нас в стране есть три государственные секты – МВД, МОЗ и Минсоц. Представители МВС все оформляют, фиксируют, но потом суд выпускает преступников, потому что те дали взятку судье. В свою очередь МОЗ говорит: мы положили больного в диспансер, его прокапали 4 дня, вот выписка. А психологическая работа – уже не их компетенция. Это компетенция Минсоцполитики. Мы когда проводим общие круглые столы при участии всех министерств, то поднимаются важнейшие темы, а потом вопрос: почему 10 лет ничего не делали. Ответ – "Не было плана мероприятий", которые неизвестно кто должен формировать. На всю страну несколько таких центров, но там никто не хочет работать за 3 тысячи гривен. Поэтому люди выбирают частные центры оказания помощи наркозависимым. Их в идеале тоже нужно контролировать", - отметил он.

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По его словам, единый государственный орган должен координировать все аспекты наркополитики, в том числе, образование родителей:

"Они должны понимать, как общаться с детьми в подростковом периоды, когда они вообще никого не слышат – у него тогда нет ни авторитетов, ни друзей. Нужно понимать, какие ценности в него вложить до подрасткового периода, чтобы потом он сам мог справиться. Также – медикаментозная помощь, а затем – реабилитация. Центр должен иметь список всех реабилитационных учреждений, и хороших, и плохих. Для их проверки должна работать комиссия, понимающая специфику реабилитации зависимых. Потому что сейчас прокуратура закрывает все центры подряд, не разбираясь".

Читайте также: Полиция кошмарит все центры оказания помощи наркозависимым - и хорошие, и плохие, - Международная антинаркотическая ассоциация

Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3150116
 
 
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Шо это ЧМО из антинаркотической ассоциации втирает? Какая реабилитация? Наркомания не лечится. Какая профилактика, если власть и олигархат крышуют нарокомафию Украины?
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Ну что тут скажешь, если даже сам преЗедент отказался сдавать анализы на наркотики, после того как фраер вызвал на честные дебаты Петра Алексеевича. Не сдал ни ногти, ни волосы, как буд-то на него цыгане могли порчу навести таким образом. А раз не сдал, значит есть что скрывать, и значит тоже употребляет.

З.ы кто забыл: зеленский сдал анализы масажисту в клинике друга который снимался в мастер шефе!!!
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-- в Бундесе, по тёмным углам, висят бесплатные автоматы с баянами... (с одноразовыми шприцами) -- шо б люди лишний раз не болели!
...с наркоманией нихто не борется -- это, всё равно, шо с пивом в Баварии бороться... ...совсем загниваем...! *)
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чувачелло дело двигает -один орган должен и распространять наркотики и лечить от энтой напасти
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Наркополитикой должен заниматься один орган: от производства наркотиков до их реализации.
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В Амстердаме был не так давно -- ...все кругом ходят, улыбаются... -- радостные такие... ...каждый ФОП бычками весёлыми торгует -- правда, сам присутствовал -- девчуня косяк покупала в кафешке, а продавщица ей: Вы покупаете товар, за последствия которого на вас, вы сами несёте ответственнось! Согласны? -- девчуня кивнула -- и мы с ней расстались -- она с дурью, я с мороженым.
Сам думал пыхнуть -- вспомнить годы молодые.... ...да на кораблик, шоб мне дальше плыть, контроль строгий... ...а у меня и так -- приключений по жизни, хоть с нуля новую начинай... ...а оно мене надо? *)
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Шо там Зелегнский в Нью-Йорке натворил, шо темой про нарков все забивают?
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