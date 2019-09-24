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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1537) Стоян (109) Антикоррупционный суд (488)

 Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду

Судьи в ходе подготовительного судебного заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-руководитель фракции от Партии регионов Александр Ефремов, а также бывшие народные депутаты этой же фракции Александр Стоян и от Коммунистической партии Украины Сергей Гордиенко определили, что данное дело не подсудно Высшему антикоррупционному суду (ВАКС).

"Коллегия судей пришла к выводу, что уголовное производство не принадлежит к предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда", - сказал судья ВАКС, зачитывая решение во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В связи с этим в Апелляционную палату ВАКС будет подано представление для принятия решения о направлении дела в другой суд. В то же время, по решению апелляционной инстанции дело может быть вновь возращено в ВАКС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко

Данное решение было принято в связи с тем, что 22 сентября вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми была разграничена подсудность относительно уголовных производств по коррупционным преступлениям между местными судами и ВАКС.

Во вторник утром началось подготовительное заседание в деле экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко. В ходе заседания защита подсудимых заявили, что данное дело не является подсудным ВАКС. В свою очередь, прокуроры выразили уверенность, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС.

После заслушивания аргументов сторон суд удалился в совещательную комнату, после чего заявил о безосновательности доводов прокуроров и объявил решение.

Защита подсудимых по результатам подготовительного заседания была удовлетворена решением суда.

Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3150115
 
 
 Топ комментарии
 
Та вообще нужно извиниться перед такими хорошими ребятами они ж не виноваты что 73 % проголосовало за Януковоща!!! Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду - Цензор.НЕТ 4240
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Зебилы , а почему вы выпускаете и берете к себе в команду сепаров , а людей которые спасали страну от кацапов и ваших сепаров пытаетесь посадить ? Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду - Цензор.НЕТ 5830
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Та вообще нужно извиниться перед такими хорошими ребятами они ж не виноваты что 73 % проголосовало за Януковоща!!!
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Понятие диктаторские законы придумали пиарщики. При Порошенко и все приняли в ьолее жесткой форме. При Порошенко жестко разогнали последние палатки с майдана и никто не рыпнулся.
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Зеленский, кто будет сидеть за голосование расстрельного закона 16 января? По этому закону дали зеленый свет убийцам Небесной сотни. КТО ОТВЕТИТ? Все кто голосовали должны сидеть в тюрьме.
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При Порошенко все улики уничтожили, чтобы скрыть свои преступления при расстреле небесной сотни.
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Какие улики? Все кто голосовал по расстрельному закону известны и ходят многие сейчас в Раду без зазрения совести.
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Пули из тел убитых и ранненых. Пули из деревьев, которые специально спилили. Все молчат из чьего и какого оружия стреляли, потому что станет понятно, кто убийца.

Глава МИД Эстонии в 2014 году проговорился, что полицейских и небесную сотню убивали из одного и того же оружия.
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Пусть возобновляют расследование и наказывают тех, кто уничтожил доказательства, ну а я повторяю, что садить нужно в первую очередь не тех кто стрелял, а тех кто дал команду и зеленый свет своим законом - то есть депутатов Януковича из позапрошлой Рады.
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ну ты дебил)) фейк про "спиленные деревья" в 2019 году повторяют ТОЛЬКО реальные идиоты из ботофермы пригожина Суд визначив, що справа про "диктаторські закони" 16 січня стосовно екснардепів Єфремова, Стояна та Гордієнка не підсудна антикорупційному суду - Цензор.НЕТ 5656
По факту - деревья как были, так и сейчас есть..
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Это победа народной демократии над воровской и лживой властью.
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- Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину?

- Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом майдан опять, конечно...
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Ну и правильно какая это коррупция
Это госизмена
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Якось дуже швидко вирішили.Могли б ще років три-чотири подумати
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Зебилы , а почему вы выпускаете и берете к себе в команду сепаров , а людей которые спасали страну от кацапов и ваших сепаров пытаетесь посадить ? Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду - Цензор.НЕТ 5830
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Чего и требовалось доказать. В Украине судьи только зарплату любят и умеют получать. По сути в Украине уже нет такой профессии ,как судья - згнила.
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тут без веча не обойтись. надобно срочно созывать вече и назначать коменданта Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду - Цензор.НЕТ 1559
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Еженедельные отчеты власти перед народным вече.
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22-го вступили в силу изменения, 24-го заседание и отсос... какая тонкая настройка, однако...
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І настане день, коли один спитає: «Накуя?» А мільйони відповідатимуть: «Я ваабще не голосовал, хуже не мало бути!»
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Пэтруха 5 лет бился головой, что бы посадить, не вышло.А вы так сразу хотите. Не, не получится, а вот еще 5 лет Пэтрухи выделили бы, он бы смог. Но ничего, через 5 лет исправим ошибку, дай Бог Пэтрухе здоровья. Хотя бы,бл.......дь не запил.
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Какой то сюр. Большинство из диктаторских законов успешно были приняты при Порошенко (заочное правосудие, блокировка ТВ-каналов и сайтов, ужесточение наказания за призывы к смене тех, кто у кормушки, ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения). Кроме того всю страну обложили новым налогом в виде неподъемной платы за коммуналку.
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В том смысле, что есть вероятность вынесения обвинительного приговора?

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Виникає питання ,чому воно підсудне ,можливо камінню з дороги?
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