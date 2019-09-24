 Суд определил, что дело о "диктаторских законах" 16 января в отношении экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно Антикоррупционному суду

"Коллегия судей пришла к выводу, что уголовное производство не принадлежит к предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда", - сказал судья ВАКС, зачитывая решение во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В связи с этим в Апелляционную палату ВАКС будет подано представление для принятия решения о направлении дела в другой суд. В то же время, по решению апелляционной инстанции дело может быть вновь возращено в ВАКС.
Данное решение было принято в связи с тем, что 22 сентября вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми была разграничена подсудность относительно уголовных производств по коррупционным преступлениям между местными судами и ВАКС.
Во вторник утром началось подготовительное заседание в деле экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко. В ходе заседания защита подсудимых заявили, что данное дело не является подсудным ВАКС. В свою очередь, прокуроры выразили уверенность, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС.
После заслушивания аргументов сторон суд удалился в совещательную комнату, после чего заявил о безосновательности доводов прокуроров и объявил решение.
Защита подсудимых по результатам подготовительного заседания была удовлетворена решением суда.
Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Глава МИД Эстонии в 2014 году проговорился, что полицейских и небесную сотню убивали из одного и того же оружия.
По факту - деревья как были, так и сейчас есть..
- Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом майдан опять, конечно...
https://myrotvorets.news/spilna-zaiava-patriotychnoi-hromads/?fbclid=IwAR2b-wq7I1KyN2ktH6t0QPWp6bri86j10CIiT7nspSz6hlxUeYc6IXB8Wzs
Это госизмена
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