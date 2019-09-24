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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1183) суд (22563) Приватбанк (524)

 Хозсуд Киева перенес на 1 октября рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска экс-акционеров Приватбанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент акционерами банка, и объявил перерыв до 1 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает Интерфакс-Украина.

Заседание назначено на 14:00 1 октября.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого самого большого на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций Приватбанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, Приватбанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации Приватбанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между Приватбанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск Приватбанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3150112
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по информации с разных источников Коломойский решил бороться за "Приватбанк" всеми доступными способами и до конца. Тут все понятно - возможность получить компенсацию за "Приват" - единственное реальное финансовое вливание, которое крайне необходимо Коломойскому испытывающему большие финансовые трудности.

Зеленский хочет 5 млрд. долларов кредитом от МВФ (это больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые). МВФ четко сказал, что любые попытки отмены национализации "Приватбанка", давление на его бывших и нынешних руководителей, вмешательство в работу НБУ - недопустимо, от кого бы оно не исходило и будет препятствием развитию сотрудничества с МВФ.

в общем, Беня - клал на шмарклю, шмаркля - клал на зебилов, а МВФ - клала на них всех)
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Сбежали они из-за Майдана, чудо какао-бобовое. Но когда при помощи массовых фальсификаций рыга Охындовського на место Овоща усадили своего ставленника Свыню, больше из рыгов никто не втикав и даже не думал этого делать
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Судя по информации с разных источников Коломойский решил бороться за "Приватбанк" всеми доступными способами и до конца. Тут все понятно - возможность получить компенсацию за "Приват" - единственное реальное финансовое вливание, которое крайне необходимо Коломойскому испытывающему большие финансовые трудности.

Зеленский хочет 5 млрд. долларов кредитом от МВФ (это больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые). МВФ четко сказал, что любые попытки отмены национализации "Приватбанка", давление на его бывших и нынешних руководителей, вмешательство в работу НБУ - недопустимо, от кого бы оно не исходило и будет препятствием развитию сотрудничества с МВФ.

в общем, Беня - клал на шмарклю, шмаркля - клал на зебилов, а МВФ - клала на них всех)
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а тут еще и Трамп - опустил шмарклю: Трамп не будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН. Даже формально, в зале. Свою встречу с Зеленским он оформляет как встречу в рамках его тематического утренника посвященного религиозным преследованиям.
Для тех кто не разбирается во всех этих дипломатических жестах - это понижение уровня встречи. Ниже - только в коридоре, возле туалета.
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Они крали вдвоём. Порошенко и Гонтаева. Понижения курса гривны в 3 раза им не хватило. так они свои ручки ещё и в Приватбанк погрузили. Благо "добро" им дал путлер.
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Почему США, ЕС, МВФ категорически против возвращения Привата Коломойскому, честному, мудрому бизнесмену, гаранту стабильности в Украине?
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Ужас, жалко Игорь Валерьевича, еще неделю прийдется грустить по акциям Приват Банка. Нельзя же так с президентом страны поступать!!! Хозсуд Киева перенес на 1 октября рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка - Цензор.НЕТ 9940
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А что забрать у олигархов которые 28 лет подряд грабилу Украину и поделить между простыми зебилами отменяется ? Хозсуд Киева перенес на 1 октября рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка - Цензор.НЕТ 8001
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- Изя, ты слышал, в Киеве террорист захватил мост и требует сумку денег?
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк!!!!!!!
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Хочу напомнить из-за чего Янукович, Портнов, Захарченко, Пшонка и остальные мрази должны были бежать из страны. А теперь свинособачьи 73% возвращают всех назад
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Сбежали они из-за Майдана, чудо какао-бобовое. Но когда при помощи массовых фальсификаций рыга Охындовського на место Овоща усадили своего ставленника Свыню, больше из рыгов никто не втикав и даже не думал этого делать
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а зебилам надо было сажать беню, бабу йулю или медведчука? браво, дебилы!
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Я не знаю, что надо делать зебилам, стецьгав, но когда вижу когда соеобразное гавкает дефиницию "баба Йуля" у меня к такому существу только один вопрос - сколько тебе годков, внучек кариесный, что ты Йулю бабой называешь?
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Шо, порохобот? Увидел, что хозяина Кнура пнули?
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Ты ж говорил, что за Юлю))
И тут вдруг вскрылся))
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тянут пока МВФ не уедет) Зебили как дети)))
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Судьи ждут занос. Видимо аванс оказался маловат.
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Сначала должны 2 млд дол изъять у Гонтаревой и Порошенко. А потом на эту сумму закупить акции Коломойскому в его же банке.
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Как-то так.
"Например, если они внесли столько денег и их нельзя оттуда забрать, то у меня есть
вариант - засчитайте мне мои 50 млрд; у вас там 160 млрд - дайте мне на них акции.
Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше.

Зачем нам бодаться из-за того, что кто-то там нагадил? Выход с "Приватбанком" - верните мне мой капитал, не номинал, а акциями. Верните акции! Засчитайте мне мои 50-60 млрд грн, дайте какое-то количество акций. Будет 24%, или 25,5% или 26%.
Пусть аудиторы посчитают, сколько моего капитала там было до того, как они поменяли правила.
- Это ваше желание, правильно?
- Да. У вас будет 75%, 76% или 74%. Берите себе и управляйте дальше. И не надо мне даже управлять. Я там никогда не был менеджером, поэтому меня не волнует, кто сегодня там менеджер. Главное, чтоб не тырили."
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Директором Департаменту стратегічної розвідки ГУР МОУ призначений Алєксєй Пашков - чоловік головної бухгалтерки ТОВ «Студія Квартал-95». Тепер заживемо у безпеці! Хозсуд Киева перенес на 1 октября рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка - Цензор.НЕТ 2084
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Volodymyr Boiko
21 годину тому

В Україні продовжуються рішучі реформи та запровадження «держави в смартфоні»: директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначений Алєксєй Пашков - чоловік головної бухгалтерки ТОВ «Студія Квартал-95».
Стрімку кар'єру тов. Пашкова можна порівняти хіба з просуванням Юрія Гагаріна, який завдяки польоту в космос упродовж одного дня пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора, а за два роки по тому вже був полковником.

З благословення самого президента Алєксєю Пашкову (треба сказати, що тов. Пашков на дух не виносить українців з їхньою мовою й вимагає, щоби його називали тільки по-російськи) у червні 2019 року вдалось минути відразу шість щаблів і, не маючи будь-якого досвіду керування особовим складом, з посади старшого офіцера Управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України перестрибнути в крісло заступника директора Департаменту стратегічної розвідки, а згодом і очолити цей структурний підрозділ.
Тим самим Пашков за два місяці перескочив з підполковницької посади на генерал-лейтенантську - де там тому Гагаріну?
Зрозуміло, що призначення Пашкова не було ініціативою начальника ГУР МО України Василя Бурби, який донедавна ревно служив народному депутату 8 скликання Олександру Грановському, але зараз залишився без покровителя й шукає собі місце під сонцем - точно так, як і в ситуації з призначенням у квітні 2019 року на Острів керівника особистої охорони Порошенка Юрія Федорова, Бурба лише слухняно виконав побажання Офісу президента. Немає сумнівів, що 14 жовтня на День захисника України ми побачимо указ глави держави про присвоєння чоловіку головного бухгалтера ТОВ «Студія Квартал-95» генеральського звання разом з наданням нової квартири в столиці - при цьому, не на Троєщині чи Борщагівці. А невдовзі - як знати - Пашков може й замінити Бурбу.
Що ж стосується офіцерів ГУР, яких доля не обдарувала родинними зв'язками з артистами розмовного жанру, то я їх хочу заспокоїти: добре, що Україна - це не Тибет і не Північна Індія, де дозволяється поліандрія, тобто наявність у однієї жінки кількох чоловіків.
Уявляєте, що було б, якби головний бухгалтер ТОВ «Студія Квартал-95» перебувала в шлюбному союзі з кількома чоловіками й всіх їх треба було б прилаштувати на Острові? І, взагалі, слід пам'ятати, що для розвідника головне - це правильний вибір статевого партнера. Ось тов. Пашков не помилився - і тепер офіцерам ГУР треба не заздрити його успіхам, а брати приклад з його далекоглядності та оперативної кмітливості.
http://t.me/volodymyrboyko
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Да получит он свои акции на обратный назад -- к Глобе не ходи! ...+ за простой, потерю дивидентов, моральный ущерб, проживание в вынужденной командировке... ...ну и минус пенсию, тарифы и радужные надежды -- со всех остальных...
Беня Красавец! -- Злой Гений доброй Украины...*)
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лучше бы в ночь на 1 января... гиперрейтинговая развлекательная программа была бы...
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ждем-не дождемся, когда же наконец беня с зелей станцуют приватный танец, вся вата будет на месте танца Хозсуд Киева перенес на 1 октября рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка - Цензор.НЕТ 279
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Есть неделя, потом либо начнется новый светлый этап в истории Украины (0,1%) , либо скатывание в социально-экономический ад (99,9%). Возможно ЗЕ докажет, что он Президент и навеки войдет в историю Украины (0,1%), но что тогда делать с реальным президентом? Поэтому Игорь Вальревич начнет процесс рейдерского захвата банка Приват, а значит уничтожением страны Украина (99,9%) Далі буде......
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общество еще не готово
неделю зебобикам дали на то чтобы всех убедить что возврат привата бене - это хорошо и правильно
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Якщо повернуть Приватбанк, то почнеться турбулентність української фінансової системи.
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Не начнется, а закончится.

Добавь к этому надувающийся сейчас на ОВГЗ пузырь гривны, который рано или поздно лопнет и отказ МВФ.
Будет то, шо надо.
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Справедливости ради, как бы плохо ни относиться к Бене, но очевидно же, что национализация ПБ была классическим государственным рейдерством в лучших традициях кацапстана. По сути часть личной войны соевого барыги против Коломойши. С начала 2016 года центральные СМИ нагнетали панику, поддерживая ситуацию на медленном огне, затем в ноябре начали делать панические вбросы, клиенты ломанулись забирать бабло, а через неделю признали банк неплатежеспособным и отжали его "в интересах безопасности вкладчиков". Это простая хронология. Дыра 150 ярдов -- это дутая причина отжима. У любого украинского банка есть дыра в капитале, которую он купирует долгосрочным дешёвым перекредитованием в иностранных банках, разница лишь в разменах этой дыры, которая прямо пропорциональна размеру капитала. ЛЮБОЙ украинский банки так работает -- берёт на западе большой дешёвый кредит и продаёт его здесь подороже в розницу. Единственное, что сделал предосудительного Беня -- в ночь перед национализацией вывел 16 ярдов, но его можно понять. Любой человек, если ему не удалось защитить своё имущество от грабителей или рейдеров, сделает так, чтобы оно досталось им в как можно менее полном объёме. Так что если Бене вернут то, что у него было отжато хоть и по закону, но не по справедливости, то я не буду иметь ничего против.

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