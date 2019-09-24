 Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов

Об этом сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.
Закон предлагает упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.
Как сообщает сайт главы государства, Зеленский также подписал:
- Закон Украины "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней, совершенных в г. Киеве 30 октября 2000 года" № 105-IX, принятый Верховной Радой 18 сентября 2019 года. Необходимость заключения настоящего Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней.
- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" № 102-IX, принятый парламентом 18 сентября 2019 года. Целью закона является уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение основания и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций.
- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий" № 111-IX, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Целью принятия данного закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.
- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации" № 112-IX, принятый украинским парламентом 19 сентября 2019 года. Документ расширяет применение банками Украины положений Закона "О финансовой реструктуризации".
- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно подачи единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" № 115-IX, принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Целью закона является упрощение условий для ведения бизнеса, администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшение количества и объема налоговой отчетности.
- Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" № 116-IX, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины с целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.
- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства" № 133-IX, принятый парламентом 20 сентября 2019 года. Он позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны страны, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТ ВЧИТЕЛЯМ ТРЕБА 45 МЛРД ГРН. У БЮДЖЕТІ ГРОШЕЙ НЕМА - МІНІСТЕРКА
Дійсно хворі люди. Беня буде їм гроші роздавати. Ага.
ЗЕй дід іт егейн...
"На обещания булаву положили
Наслаждайтесь победой над мародером!"
"Хохли тебе, Вова, пiдняли до неба, а Українцi грохнуть об землю"
- Вова, кур'яче пір'я що випадково прилипло до твоєї сра*ки - ніколи не зроблять тебе орлом!
- Богдан..., а здесь все норм? Можно подписывать, да?
- Зуб даю..., все Ок... - подписывай Вовка...
Богдан люстрированый в аппарате президента, практически второе лицо в государстве. Шуфрыч - З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова.
...а за недостижение, ответственность понизить, надо полагать?
По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%
я би не називався висером Іларіонова, так як "бот" - це примітивна програма.
це як і "піар" - майже ніхто не знає як воно "розшифровується"
зв.язок з громадськістю.
А як же ви раніше всіх свідомих українців таврували «порохоботами»...
я не ходив весною голосувати від(через) відраз(и)у.
і ні разу не написав в срачах слово "порохобот". не люблю йти на повідку у рабсіян(в даному випадку - Іларіонова).
вам Все зрозуміло, пане?
Кто еще раз сравнит его с Наполеоном - прокляну(так как я православный) и будет сравнивший "гореть вечно"
Вы вообще в курсе какая укомплектованность личным составом в большинстве частей ВСУ?
Поинтерисуйтесь на досуге у знакомых, это не такой уж секрет
Причины? Их много, и среди них есть такие:
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим, вследствии неисполнения командованием взятых на себя обьовязкив, НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не исполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
А вы вообще в курсе, что продолжительнось рабочего дня (на ппд) не регулируется действующим законодательством. Фактически, вас могут ставить из суточного наряда снова в наряд в течении всей службы и ни о каких 40 рабочих часах в неделю даже не мечтайте.
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
Но рабы никогда и никого не победят.
Так что: ДумайТе
P.S. Выявлять проблемы и искать пути их решения, во благо страны - это хорошо.
А вот становиться в позу страуса - плохо
Привет Печора, а у нас день сейчас.
Или у тя Владивосток? Осторожней, а то японцы введут..... депортацию вна Сибирь
Ну и .... как бы, получается что кацапы про нас еще и высокого мнения, как о малоросах. Чуть сглажу - выбор тоже был не богат - всего-то 39-38 кандидатов, о которых или одно слово - или второй мат.....
Не знаю, но то что заслужили все плохое и не заслужили ничего хорошего - факт.
Люблю такое. Человек в должности 25 дней. Но кричит МЫ построили. Вобщем, мы и трактор --пара хоть куда. Работать когда начнём, технократы?
Мироненко Тарас