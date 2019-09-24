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 Политика Украины
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Все про:закон (2635) Зеленский (2922)

 Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" и ряд других законов.

Об этом сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

Закон предлагает упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

Как сообщает сайт главы государства, Зеленский также подписал:

- Закон Украины "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней, совершенных в г. Киеве 30 октября 2000 года" № 105-IX, принятый Верховной Радой 18 сентября 2019 года. Необходимость заключения настоящего Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней.

- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" № 102-IX, принятый парламентом 18 сентября 2019 года. Целью закона является уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение основания и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций.

- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий" № 111-IX, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Целью принятия данного закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

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- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации" № 112-IX, принятый украинским парламентом 19 сентября 2019 года. Документ расширяет применение банками Украины положений Закона "О финансовой реструктуризации".

- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно подачи единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" № 115-IX, принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Целью закона является упрощение условий для ведения бизнеса, администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшение количества и объема налоговой отчетности.

- Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" № 116-IX, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины с целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства" № 133-IX, принятый парламентом 20 сентября 2019 года. Он позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны страны, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150110
 
 
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Перезагрузил. Ахаха!
Богдан люстрированый в аппарате президента, практически второе лицо в государстве. Шуфрыч - З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова. Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 3078
Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 4589
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Реакція вчителів на новину «@уй вам, а не підвищення зп!». В каментах припікає

Дійсно хворі люди. Беня буде їм гроші роздавати. Ага. Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8006

Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8047 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 3645Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8846Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 9772
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Денег нет, но вы держитесь, вам удачи, здоровья и хорошего настроения!!!
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В нас і так "мудрий нарід", нащо їм та деньга Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 7473

ЗЕй дід іт егейн... Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 436
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Для народа у них денег нет, а для чиновников и расширения аппарата есть деньги, для миллионных зарплат менеджерам Натогаза есть, для начальника полиции, сожительницу которого задержала польская полицияна границе с незадекларированными сотнями тысяч долларов деньги есть, при чем польская полиция задержала, а наша пропустила с радостью. А, Аваков, твоя реформа полиции в действии? С верхов до низу бандиты сидят и бандитизм крышуют?
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Ну так миллиард гривен на содержания офиса зеленского это не слишком жирно? Хотя Зе! обещал, что все будет по другому Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 8740
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"Слугам" деньги в первую очередь, а хозяева - народ пусть ждут жданого, для них денег никогда нет и не будет и пусть лапшу с ушей не снимают.
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Вчера кто-то красиво написал:
"На обещания булаву положили
Наслаждайтесь победой над мародером!" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5867 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5867 Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5867
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Менi дуже сподобалась ця фраза:
"Хохли тебе, Вова, пiдняли до неба, а Українцi грохнуть об землю"
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та й така:
- Вова, кур'яче пір'я що випадково прилипло до твоєї сра*ки - ніколи не зроблять тебе орлом! Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 7455
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Зараз порохосмоктальчики розкажуть - "що так а що ні"............
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Навіть в АмЄрікЄ закони підписує, дома ніколи мабуть...
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кто о чем, а зебилы всегда про "смоктать" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 2046..собственные ощущения - зебилов не отпускают))
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Интересно Владимир Александрович хоть читает, то что подписывает? Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 5450
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может и читает..., но не понимает...
- Богдан..., а здесь все норм? Можно подписывать, да?
- Зуб даю..., все Ок... - подписывай Вовка... Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 3496


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Вопрос, а он читать то умеет, на украинском, может ему документы подавать ТОЛЬКО на рюзском?
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Турбо...бешенный принтер....А для людей что хорошего?
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А людям никто и ничего не обящал...так шутили просто...
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Перезагрузил. Ахаха!
Богдан люстрированый в аппарате президента, практически второе лицо в государстве. Шуфрыч - З серпня 2019 - керівник Парламентського комітету з питань свободи слова.
Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов - Цензор.НЕТ 4589
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Ви обережніше з такими картинками. Я ось недавно виложив, як би це скромніше сказати, ХВото кацапського царя (бЄз одЄжди) та три дні в бані сидів Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 9499
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повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности

...а за недостижение, ответственность понизить, надо полагать?
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депутаты с пониженой социальной ответственностью? Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 3349
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Если он сейчас в Штатах...то как он это все подписывает?
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Богдана подписи подделывает. тем более там заморачиваться не особо надо.
Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 6180
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Наркоша сейчас же в Штатах. Ничего не понимаю...
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нарік із петром олексійовичом є високошанованими донаторами і вони не ховаються по америках, пий зеленку ,зелєбобік.
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****** я зелебобик? Тебе лечиться надо.
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Зебилам не нравился Полтолак ? Теперь будет Шойгу
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British American Tobacco переносит региональный центр из Киева в Румынию. 23 сентября BAT сообщил,что решение обусловлено непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой нового правительства Украины. По итогам прошлого года ВАТ внёс в бюджет Украины 16 миллиардов гривен налогов.

По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%
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- чому усе те, про що попереджували порохоботи, ЗБУВАЄТЬСЯ? - бо "накаркали"... * я в захваті від цього "простого наріду".
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порохоботи\\\\\\\\\\

я би не називався висером Іларіонова, так як "бот" - це примітивна програма.
це як і "піар" - майже ніхто не знає як воно "розшифровується"
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PR - публічна реляція , самореклама в будь-який спосіб , навіть в такий , де порядній людині було б соромно. "Аби говорили" - такий найзмістовніший переклад ,на мою думку.
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Ти ба !
А як же ви раніше всіх свідомих українців таврували «порохоботами»...
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так "ви" - це не до мене.
я не ходив весною голосувати від(через) відраз(и)у.
і ні разу не написав в срачах слово "порохобот". не люблю йти на повідку у рабсіян(в даному випадку - Іларіонова).
вам Все зрозуміло, пане?
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Характерно, - что тепершние "перезагрузка и реформы" раньше называлось "узурпацией и кумовством" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5969
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Где там фото Зели, когда сквозь пиджак просматриваются "плиты" бронежилета?

Кто еще раз сравнит его с Наполеоном - прокляну(так как я православный) и будет сравнивший "гореть вечно" Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 3736
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прынтер печатает без выходных, рука бойца писать устала
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К стати на счет повышения обороноспособности.
Вы вообще в курсе какая укомплектованность личным составом в большинстве частей ВСУ?
Поинтерисуйтесь на досуге у знакомых, это не такой уж секрет
Причины? Их много, и среди них есть такие:
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим, вследствии неисполнения командованием взятых на себя обьовязкив, НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не исполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
А вы вообще в курсе, что продолжительнось рабочего дня (на ппд) не регулируется действующим законодательством. Фактически, вас могут ставить из суточного наряда снова в наряд в течении всей службы и ни о каких 40 рабочих часах в неделю даже не мечтайте.
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
Но рабы никогда и никого не победят.
Так что: ДумайТе
P.S. Выявлять проблемы и искать пути их решения, во благо страны - это хорошо.
А вот становиться в позу страуса - плохо
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взятых на себя обьовязкив\\\\\\\\\

Привет Печора, а у нас день сейчас.

Или у тя Владивосток? Осторожней, а то японцы введут..... депортацию вна Сибирь Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 5523
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Срочно!США отменяют визовый режим,размещают свою военную базу,разрабатывают совместный план по противодействию СП2.Это с поляками.Там все гуд.А украинский ********** привезет Украине позор и фоточки Зеленки с экскурсии за деньги налогоплатильщиков
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Знае.те, когда Зеля высрал зимой шо движует в натуре в презики, я искренне, долго, смеялся, посмотрев тут новость с видео.... Ну никак, хоть и мало, крайне мало знаком с "т.вор.чеством" его "Квартала", не мог предположить шоб такая наглость как годами опускать, водить по губам народу(ассоциация уже народ=совок), могла бы рыпнуться на президента.(вернее - с такой наглостью).
Ну и .... как бы, получается что кацапы про нас еще и высокого мнения, как о малоросах. Чуть сглажу - выбор тоже был не богат - всего-то 39-38 кандидатов, о которых или одно слово - или второй мат.....
Не знаю, но то что заслужили все плохое и не заслужили ничего хорошего - факт.
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Да что же они убогие такие?

Люблю такое. Человек в должности 25 дней. Но кричит МЫ построили. Вобщем, мы и трактор --пара хоть куда. Работать когда начнём, технократы?

Зеленський підписав закон про перезавантаження влади, про оборону та низку інших документів - Цензор.НЕТ 9064

Мироненко Тарас
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