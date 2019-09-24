 Зеленский подписал закон о перезагрузке власти, об обороне и ряд других документов

Об этом сообщается на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

Закон предлагает упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

Как сообщает сайт главы государства, Зеленский также подписал:

- Закон Украины "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней, совершенных в г. Киеве 30 октября 2000 года" № 105-IX, принятый Верховной Радой 18 сентября 2019 года. Необходимость заключения настоящего Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокол к ней.

- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" № 102-IX, принятый парламентом 18 сентября 2019 года. Целью закона является уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение основания и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций.

- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий" № 111-IX, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Целью принятия данного закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на компоновку (топографию) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.

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- Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации" № 112-IX, принятый украинским парламентом 19 сентября 2019 года. Документ расширяет применение банками Украины положений Закона "О финансовой реструктуризации".

- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно подачи единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" № 115-IX, принятый Верховной Радой 19 сентября 2019 года. Целью закона является упрощение условий для ведения бизнеса, администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшение количества и объема налоговой отчетности.

- Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц" № 116-IX, принятый парламентом 19 сентября 2019 года. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины с целью урегулирования вопросов представления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства" № 133-IX, принятый парламентом 20 сентября 2019 года. Он позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны страны, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

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