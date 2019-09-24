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 Политика Украины
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Все про:санкции (7476) Янукович (30539) Евросоюз (12593)

 Введенные Евросоюзом санкции против Януковича остаются в силе, - пресс-служба суда ЕС (обновлено)

Персональные ограничительные меры, введенные Евросоюзом против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, остаются в силе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 г. о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича остается в силе", - заявил представитель прессслужбы Суда ЕС.

В то же время собеседник агентства подтвердил, что суд 24 сентября постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 о введении ограничительных мер против Януковичей.

Однако, как отметил представитель суда, действующие санкции на период 2019-2020 годов действуют. Вместо этого он сообщил, что эти решения Совета ЕС от 2019 относительно Виктора Януковича и Александра Януковича сейчас находятся в процессе обжалования.

Как сообщал Укринформ, ранее сегодня Юрий Кирасир, спикер сына Януковича Александра, ссылаясь на решение Европейского суда от 24 сентября 2019 года, сообщил, что этот суд отменил санкции в отношении бывшего президента беглого Украины Виктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат. ВИДЕО

Напомним, ранее пресс-секретарь сына Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир написал на своей странице в Facebook, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении беглого экс-президента Украины.

4 марта 2019 Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 санкции против Януковича и еще 11 бывших чиновников. Ограничительные меры введены за противоправное завладение государственными активами.

Источник: https://censor.net.ua/n3150109
 
 
 Топ комментарии
 
Это санкции введеннные в 2018
Санкции более ранние давно уже сняли так как Украина не предоставила доказательств
Петя хорошо своего соевого патрона отмазал
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А когда это Беня был в партии твоего пэти?
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Яж порохоботов и спрашиваю.Ониж тут на всех ветках про эти санкции постили.А тут ,как ветром снесло.
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Так а если Януковощь вернется в Украину, как вернулся Портнов, Коломойский и другиее ригионалі, то с него снимут санкции? Введенные Евросоюзом санкции против Януковича остаются в силе, - пресс-служба суда ЕС - Цензор.НЕТ 8182
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А когда это Беня был в партии твоего пэти?
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Опять зрада зрадная?
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Это санкции введеннные в 2018
Санкции более ранние давно уже сняли так как Украина не предоставила доказательств
Петя хорошо своего соевого патрона отмазал
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Каких доказательств не предоставили овца? Овощ уже приговор получил
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Суд Евросоюза отменил действовавшие в 2016-2018 годах санкции против экс-президента Украины Януковича и шести лиц из его окружения...

Расследования в Украине
Основной причиной исключения соратников Януковича из санкционного списка являются либо недостатки в ведущихся в отношении них расследованиях в Украине, либо же решения украинских судов

https://m.dw.com/ru/суд-ес-отменил-старые-санкции-против-януковича-и-его-соратников/a-49557992
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Яж порохоботов и спрашиваю.Ониж тут на всех ветках про эти санкции постили.А тут ,как ветром снесло.
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Продолжение следует...
Ну так щас в окружном суде идет аппеляция на приговор.
Сто к одному что федорич окажется нивчем невиноват, а дальше рябокепка походотайствует и санкции снимут. Максимум месяц времени.
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до дупи ті санкції , з дохлого вже слава Богу кобздона зняли , як тільки попросив .
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лучше бы вите, как в прошлом, шапками пробавляться, глядишь, и не прогремел бы на всю европу Запроваджені Євросоюзом санкції проти Януковича залишаються в силі, - пресслужба суду ЄС - Цензор.НЕТ 1166
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Щас порохоботы начнут метать какао бобы- зачем продлили санкции )
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