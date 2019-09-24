 Введенные Евросоюзом санкции против Януковича остаются в силе, - пресс-служба суда ЕС (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 г. о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича остается в силе", - заявил представитель прессслужбы Суда ЕС.

В то же время собеседник агентства подтвердил, что суд 24 сентября постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 о введении ограничительных мер против Януковичей.

Однако, как отметил представитель суда, действующие санкции на период 2019-2020 годов действуют. Вместо этого он сообщил, что эти решения Совета ЕС от 2019 относительно Виктора Януковича и Александра Януковича сейчас находятся в процессе обжалования.

Как сообщал Укринформ, ранее сегодня Юрий Кирасир, спикер сына Януковича Александра, ссылаясь на решение Европейского суда от 24 сентября 2019 года, сообщил, что этот суд отменил санкции в отношении бывшего президента беглого Украины Виктора Януковича.

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Напомним, ранее пресс-секретарь сына Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир написал на своей странице в Facebook, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении беглого экс-президента Украины.

4 марта 2019 Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 санкции против Януковича и еще 11 бывших чиновников. Ограничительные меры введены за противоправное завладение государственными активами.