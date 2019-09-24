 Введенные Евросоюзом санкции против Януковича остаются в силе, - пресс-служба суда ЕС (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.
"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 г. о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича остается в силе", - заявил представитель прессслужбы Суда ЕС.
В то же время собеседник агентства подтвердил, что суд 24 сентября постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 о введении ограничительных мер против Януковичей.
Однако, как отметил представитель суда, действующие санкции на период 2019-2020 годов действуют. Вместо этого он сообщил, что эти решения Совета ЕС от 2019 относительно Виктора Януковича и Александра Януковича сейчас находятся в процессе обжалования.
Как сообщал Укринформ, ранее сегодня Юрий Кирасир, спикер сына Януковича Александра, ссылаясь на решение Европейского суда от 24 сентября 2019 года, сообщил, что этот суд отменил санкции в отношении бывшего президента беглого Украины Виктора Януковича.
Напомним, ранее пресс-секретарь сына Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир написал на своей странице в Facebook, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении беглого экс-президента Украины.
4 марта 2019 Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 санкции против Януковича и еще 11 бывших чиновников. Ограничительные меры введены за противоправное завладение государственными активами.
Санкции более ранние давно уже сняли так как Украина не предоставила доказательств
Петя хорошо своего соевого патрона отмазал
Расследования в Украине
Основной причиной исключения соратников Януковича из санкционного списка являются либо недостатки в ведущихся в отношении них расследованиях в Украине, либо же решения украинских судов
https://m.dw.com/ru/суд-ес-отменил-старые-санкции-против-януковича-и-его-соратников/a-49557992
Продолжение следует...
Ну так щас в окружном суде идет аппеляция на приговор.
Сто к одному что федорич окажется нивчем невиноват, а дальше рябокепка походотайствует и санкции снимут. Максимум месяц времени.