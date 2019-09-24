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 Политика Украины
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Все про:диктатура (117) Ефремов (1537) закон (2635) Стоян (109) Антикоррупционный суд (488)

 ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела против народных депутатов VII созыва Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко, обвиняемых в организации голосования 16 января 2014 года за диктаторские законы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, подготовительное заседание ВАКС по делу о принятии "диктаторских законов" началось с того, что адвокаты обвиняемых экс-председателя Партии регионов Ефремова, бывших народных депутатов Гордиенко (КПУ) и Стояна (Партия регионов) подали ходатайство о направлении дела в кассационный уголовный суд в составе Верховного суда для определения подсудности.

Защитники убеждены, что это уголовное производство не подсудно ВАКС, куда было передано недавно из Соломенского райсуда Киева, где рассматривалось в течение трех лет.

По словам адвокатов обвиняемых, Соломенский суд не имел права передавать дело в ВАКС, а по процедуре должен был направить его в Киевский апелляционный суд, а тот, в свою очередь, в Верховный суд, уголовая палата которого должна определиться с подсудностью.

Для рассмотрения этого ходатайства коллегия судей удалилась в комнату для совещаний.

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Вместе с тем прокуроры по делу отказались давать какие-либо комментарии журналистам по вопросу подсудности дела, в частности, в чем заключается коррупционная составляющая действий обвиняемых при принятии "диктаторских законов", то есть какую материальную или другие выгоду они получили.

Прокуроры отметили, что их комментарии до обнародования решения суда по существу могут стать основанием либо для их отвода, или вообще в конечном счете основанием для отмены приговора.

Обвиняемые во время обсуждения ходатайства своих адвокатов делали политические заявления. В частности, Ефремов заявил, что при президенте Петре Порошенко были приняты еще более жесткие "диктаторские законы", а Стоян сказал, что и сейчас бы проголосовал за те законы.

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Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3150105
 
 
 Топ комментарии
 
А ведь настанут времена когда будут рассматривать дело о диктаторских законах 2019-2020 годов ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 3454
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та, сразу приходит на ум один несостоявшийся святой шоколадный диктатор, пускавший кораблики в керченськом проливе, переросший одним махом черчилля и пиночета вместе взятых ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 1528
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На черзі 2014-19роки. Свинарник готуйся. ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 2571
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А ведь настанут времена когда будут рассматривать дело о диктаторских законах 2019-2020 годов ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 3454
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А Петро Олексійович навіть не намагався ніразу узурпувати владу за 5 років. А це зелене непорозуміння з першого дня почалу шукати шляхи для узурпації. От і роби тепер висновки!!!
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А синарчуків і кононенка теж зеленський призначав? А мертвечука у мінськ,допоміг йому придбати нафтопровід, налагодити нафто бізнес купити телеканали потрапити у раду і літати до ***** теж зеленськтй допомагав? Тож черга наближається. ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 517
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Так чому Свинарчукі не то що не сидять, а далі працюють, і до речі, як сказали узеленського, що вони досить не погані такі хлопці?
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Те що сказали тобі у зеленського ,ти знаєш більше ніж зеленський.
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Половину з тих диктаторських законів прийняли при Петрі в новій редакції.
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Оправдают, в юриспруденции нет понятия диктаторские законы, это выдумка пиарщиков. Тем более при Порошенко их все приняли еще в более жесткой форме.
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Ты прав, шо су...... и делают. СУД. Да при Пэтрухи никакого суда. Взяли и сиди. Ну, а кто когти рванул и на запад. Даже Лерка там, с Онищенком и Януковичем, к стати. Вот не пойму, какая разница между ними?
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поторопились - главный еще не вернулся: Ex-President Yanukovych mulls return to Ukraine.
P.S. санкции с януковича европейский суд снял.
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та, сразу приходит на ум один несостоявшийся святой шоколадный диктатор, пускавший кораблики в керченськом проливе, переросший одним махом черчилля и пиночета вместе взятых ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 1528
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Из реестра. по делу против Парубия
формулировки просто ахеренные
ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 6161
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ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 7018

...если обнести Украину данным флагом -- то, не только ни один кацап не сунется, а и все евреи разбегутся...
Я без шуток и намёков! -- это флаг Еврейской Автономной Области, шо на ДВ процветает... *)
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Цих пора вже відпускати, якщо за п'ять років не змогли посадити.
Нині на черзі - барига з підбарижниками.
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кто там рассказывал за Супрун ?
Доктор-смерть и все такое....
Ловите...

Mikhail Golub

@golub

·15 ч

Сколько Зеленский спи-дил у украинцев
ВАКС начал рассмотрение дела о "диктаторских законах" 16 января: на скамье подсудимых экс-нардепы Ефремов, Стоян и Гордиенко - Цензор.НЕТ 610
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Ясно было ещё в декабре 2013 года, что эта банда когда-то будет отвечать.
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И это судьи из ВАКС, лучшие из худших, приняли к рассмотрению это дело. Что тогда говорить о худших. ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 7244
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дєла ідут, кантора пішет... ВАКС почав розгляд справи про "диктаторські закони" 16 січня: на лаві підсудних екснардепи Єфремов, Стоян і Гордієнко - Цензор.НЕТ 6541ще років на три-чотири є чим займатись...
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