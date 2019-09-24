 Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал сооснователь Международной антинаркотической ассоциации Александр Гогилашвили.

МАА помимо реабилитации в центрах оказания помощи наркозависимым также проводит профилактическую работу среди учеников старших классов "чтобы молодежь не попадала в зависимость".

"Это дети 14-15 лет, иногда с ними беседовать уже поздно. Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 на 17-22. И это не частные случаи. Мы говорим о ценностях, о жизненной ориентации. Учим детей справляться с социальной нагрузкой и давлением – когда вся компания говорит "а давай пойдем". То есть, мы учим, как быть белой вороной и при этом не страдать", - сказал он.

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Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.

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