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 Общество
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Все про:наркотики (1595) Международная антинаркотическая ассоциация (1) борьба с наркотиками (1) Гогилашвили (1)

 Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация

Средний возраст наркозависимых людей в Украине помолодел с 25-30 до 17-22 лет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал сооснователь Международной антинаркотической ассоциации Александр Гогилашвили.

МАА помимо реабилитации в центрах оказания помощи наркозависимым также проводит профилактическую работу среди учеников старших классов "чтобы молодежь не попадала в зависимость".

"Это дети 14-15 лет, иногда с ними беседовать уже поздно. Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 на 17-22. И это не частные случаи. Мы говорим о ценностях, о жизненной ориентации. Учим детей справляться с социальной нагрузкой и давлением – когда вся компания говорит "а давай пойдем". То есть, мы учим, как быть белой вороной и при этом не страдать", - сказал он.

Читайте также: Полиция кошмарит все центры оказания помощи наркозависимым - и хорошие, и плохие, - Международная антинаркотическая ассоциация

Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: По статистике 60-70% людей пробовали наркотики, - сооснователь Международной антинаркотической ассоциации Александр Гогилашвили

Источник: https://censor.net.ua/n3150104
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так и преЗедент у нас самый молодой за всю историю независимости Украины!!! Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация - Цензор.НЕТ 3982
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Ну, так, презик же кокаинист.
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А що з цього питання нам доповість насяльнік охфісу приЗєдєнта таваріщ Бодя ? 😃
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Ну так и преЗедент у нас самый молодой за всю историю независимости Украины!!! Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация - Цензор.НЕТ 3982
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Наркомания в Украине крышуется властью и олигархами, она и будет молодеть и укрепляться.
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*******, научитесь наконец конструктивно формулировать претензии, без вкусовщины. Это сложнее чем крыть всех матами, но кто обещал, что будет легко? Наркомания в Украине помолодела со среднего возраста 25-30 до 17-22, - Международная антинаркотическая ассоциация - Цензор.НЕТ 8643
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вот это да, чуйская долина переехала в украину
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А що з цього питання нам доповість насяльнік охфісу приЗєдєнта таваріщ Бодя ? 😃
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Он что идиот???
Самый пик наркомании всегда был 14-19, в 25-30 это уже единичные случаи
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небагато наркоманів до тридцяти доживають ,справді. Думаю ,що цією "новиною" нас відволікають від покладання України під *****.
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Принимая современные наркотики они живут не больше года
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Так метадон сейчас основной наркотик)
Стоит дешево, прет двое суток, правда ломки больше месяца и спрыгнуть почти не реально
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А малолетки сейчас под солями, там ж@па настает быстро, через годик в лучшем случае инвалид
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Средний возраст электората нашего преЗедента наркомана
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И это не частные случаи. Мы говорим о ценностях, о жизненной ориентации. Учим детей справляться с социальной нагрузкой и давлением - когда вся компания говорит "а давай пойдем". То есть, мы учим, как быть белой вороной и при этом не страдать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3150104\\\\\\\\\\\\\

= "давай дэнги, дэнги давай, жадина, а мы будем консультировать и обеспокаиваться"
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Мусора крышуют этот бизнес,на всех заборах надписи закладки
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Лучшая профилактическая работа среди молодежи, это новая статья УК за распространение и торговлю - приговор суда на 25 лет без права на помилование.
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