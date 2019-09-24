 Видеофиксация, 85 тыс. грн штрафа и переголосование, - Стефанчук предложил законопроект о борьбе с кнопкодавством в Раде

Об этом говорится в законопроекте №2148 авторства Стефанчука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Так, за голосование депутатом Рады вместо другого нардепа предлагается ввести наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).
При этом аппарату Рады необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.
Спикера Рады планируют уполномочить на сообщение о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно. Далее спикер должен будет поручить подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.
В статусе законопроекта на сайте Рады указано, что он с 19 сентября предоставлен для ознакомления и обрабатывается в профильном комитете.
Он зепутаты извинились же.
Обязательно надо пиариться, придумывая велосипед?
Как же я ору с зебилов, сами себе в ногу выстрелили)
Хотя все старался покупать наложкой. Они никогда не признаються что они тупые одноклеточные терпилы. Просто от этого убожества зебильного начинает типать, это не люди и это факт.
Ответы лукашистов: "значит так надо"
Найдите 15 отличий.
Сначала деньги потом товар.
Что бы был чек нужна предоплата.
А наложка всьо
Зевату треба постійно принижувати і обсикати,що у ЗЕленої Шмарклі досить добре виходить!)
Вся система голосування повинна автоматично відключатися зразу ж оголошення про закінчення засідання Ради і автоматично включатися, коли засідання розпочинається. Для чого все це городити?
Под жопу коленом с волчьим билетом, и гуляй, Вася. Или Зина.
Вся система голосування повинна автоматично відключатися зразу ж оголошення про закінчення засідання Ради і автоматично включатися, коли засідання розпочинається. Для чого все це городити? Вони дебіли? Хоча...дебіл та ЗеБіл це ж фактично одне й те саме.
Я розумію, коли це ігнорували барИги зі свинарчуками. Але ж зараз " нові обличчя"?