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 Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР

Командование ВС РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С 25 по 28 сентября с. г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала т. н. "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насилие, грабежи и побои: в ОРДЛО значительно увеличилось количество преступлений со стороны наемников РФ против местных жителей, - ГУР

Как отмечают в украинской разведке, контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3150101
 
 
 Топ комментарии
 
Это типа к миру готовятся?! Мышебратья, Анежинашилюди, ихтамнеты ху евы.........
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Петр Алексеевич, кто вам такой номер присвоил?
Вы в плену - в немецком гетто?
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они готовятся к войне(((((( думаю в 2020 будут боевые действия если раша решит что страна сильно ослабла
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Это типа к миру готовятся?! Мышебратья, Анежинашилюди, ихтамнеты ху евы.........
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Как раз во время єти учения. Наши отведут войска, а повстанці займут новіе позиціи уже с состроиніми фортификационніми сооружениями. Гениальная тактика победителей!!! Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР - Цензор.НЕТ 3375
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Зебилы хотят чтобы армии "лднр" ввошли в состав ВСУ, зебилы браво
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Петр Алексеевич, кто вам такой номер присвоил?
Вы в плену - в немецком гетто?
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Пресс-секретарь сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд отменил санкции Евросоюза против президента-беглеца.
Об этом Юрий Кирасир написал в Facebook. В том, что отмена санкций стала возможна, Кирасир благодарит ГПУ, которая «официально подтвердила, что Президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления». Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР - Цензор.НЕТ 5987

https://petrimazepa.com/kirasir_zayavlyaet_ob_otmene_sankciy_es_v_otnoshenii_viktora_yanukovicha
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Ну, якщо рехвормована Петром прокуратура досі не спромоглася подати валідні документи про економічні злочини сімейки Євнуховичів то, чому ви дивуєтеся?
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Про реформи в ВСУ и не только👍
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим вследствие невыполнения командованием взятых на себя обьовязкив НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не выполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
ДумаТе 😂🙌👅💣
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Самые феерические сводки как всегда от ГУР.
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Так вот для чего раздавали паспорта... Теперь обязан идти служить, или сидеть за Уралом.
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они готовятся к войне(((((( думаю в 2020 будут боевые действия если раша решит что страна сильно ослабла
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так страшно, аж жуть берет и мороз по коже, но стива кинг пока позабористей пишет
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А если серьезно без улыбки, то это настораживающее. И как говорится хочешь мира готовься к войне
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ГУР, ну вот нахера им учения по мобилизации, если там уже было 100500 мобилизаций?
Только с начала года было минимум 3 мобилизации - в марте, в апреле, и в июне.
Что странно, т.к. в 2018м уже всех призвали - сначала в январе (включая школьников 16+), потом в марте, потом снова в марте, потом в апреле ( две мобилизации в месяц, чтоб наверняка), потом в июле...

ИЧСХ, можно проводить мобилизации чаще. Судя по комментам, люди успевают забыть, что там мобилизация примерно за неделю. ГУР, даешь мобилизацию сепаратистов два раза в месяц!
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