 Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С 25 по 28 сентября с. г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала т. н. "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации", - сказано в сообщении.

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Как отмечают в украинской разведке, контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.