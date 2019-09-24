 Командование ВС РФ готовит в ОРДЛО масштабные учения по мобилизации. Особое внимание будет уделено новым "гражданам РФ", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"С 25 по 28 сентября с. г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала т. н. "военных комиссариатов" к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации", - сказано в сообщении.
Как отмечают в украинской разведке, контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.
Вы в плену - в немецком гетто?
Об этом Юрий Кирасир написал в Facebook. В том, что отмена санкций стала возможна, Кирасир благодарит ГПУ, которая «официально подтвердила, что Президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления».
https://petrimazepa.com/kirasir_zayavlyaet_ob_otmene_sankciy_es_v_otnoshenii_viktora_yanukovicha
"Персональные ограничительные меры, введенные Евросоюзом против экс-президента Украины-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра, остаются в силе.Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе Суда ЕС."
На период действия "особого периода" норма закона в части расторжения контракта военнослужащим вследствие невыполнения командованием взятых на себя обьовязкив НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Это означает что ни один из пунктов, указанных в контракте, со стороны ВСУ не имеет юридической силы (фактически контрактом можно подтереть задницу) и может ими не выполняться (без каких-либо правовых последствий для последнего).
Таким образом, подписав контракт с ВСУ, вы добровольно становитесь бесправным рабом.
ДумаТе 😂🙌👅💣
Только с начала года было минимум 3 мобилизации - в марте, в апреле, и в июне.
Что странно, т.к. в 2018м уже всех призвали - сначала в январе (включая школьников 16+), потом в марте, потом снова в марте, потом в апреле ( две мобилизации в месяц, чтоб наверняка), потом в июле...
ИЧСХ, можно проводить мобилизации чаще. Судя по комментам, люди успевают забыть, что там мобилизация примерно за неделю. ГУР, даешь мобилизацию сепаратистов два раза в месяц!