EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1167  35
Материалы по теме:
Все про:Газпром (2906) долг (1098) Нафтогаз (2734) трибунал (132)

 Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд

Долг ПАО "Газпром" перед НАК "Нафтогаз Украины" в виде пени, которая начисляется на задолженность российской компании в $2,56 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня 2019 года вырос до $257 млн.

"Трибунал назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нафтогаза" в размере $2,56 млрд. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты", - говорится в обнародованной во вторник финансовой отчетности НАК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение арбитража привело к увеличению его долга уже на 10%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях, - Оржель. ВИДЕО

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3150098
 
   
 Топ комментарии
 
Та это все временно. Скоро Зебил все долги хуйла обнулит. Не долго осталось ему мучиться.
Ждем-с!
 показать весь комментарий
 
зхато всю премию кобелек,как послушный сын перевел маме в америку Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 7228
 показать весь комментарий
 
Завистник,? Коболев честно их заработал. Он сделало для Украины больше чем все министерства энергетики вместе взятые. И как ни нравился Коболев президенту Коломойскому в премьеры он взял все-таки попку Гончарука, потому Коболев - личность, а не пешка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зхато всю премию кобелек,как послушный сын перевел маме в америку
 показать весь комментарий
 
 
Завистник,? Коболев честно их заработал. Он сделало для Украины больше чем все министерства энергетики вместе взятые. И как ни нравился Коболев президенту Коломойскому в премьеры он взял все-таки попку Гончарука, потому Коболев - личность, а не пешка.
 показать весь комментарий
 
 
За 20 лямов юристы Скандинавские сделали.....даже не юристы Нафтогаза. Ауууууууууу!
 показать весь комментарий
 
НУ и что это менят? Сотни гос. менеджеров украинских умудряются работать с юристами всего мира и тырить при этом деньги. Пример Максим Лавринович в Австрии и его украинские. клиенты.
 показать весь комментарий
 
Так Кобелев тут каким каком? И бабло Газпром не отдаёт.
 показать весь комментарий
 
Прямым каком, судя по вашему вопросу)
 показать весь комментарий
 
"Честно" он бы их заработал, если бы ему эти призовые выплатили после реального получения денег с газпрома.
 показать весь комментарий
 
 
тут сложно спорить, но в политическом аспекте его победа намного-намного важней чем финансовая. Так что честно заслужил.
 показать весь комментарий
 
А была ли победа, никому не известно. Только на словах. А Кобелев "победные" реальные уже получил и истратил.
 показать весь комментарий
 
О подтягиваются "непобедимые!" троли- газпромовцы . Это лучше любых слов доказывает победу Нафтогаза во главе с Коболевым. Так держать Егорка!
 показать весь комментарий
 
 
"Газпром" выразил несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. "Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - говорится в сообщении.

"Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством", - добавили в компании.
Срок рассмотрения таких дел по общему правилу составляет один год, но в зависимости от конкретных обстоятельств может значительно затянуться. Определения апелляционного суда об отмене арбитражного решения, как правило, не подлежат дальнейшему обжалованию, но в некоторых случаях, когда затронуты важные вопросы права, разрешается обжалование в Верховном суде Швеции.
https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97be869a794747bf1ca136

Ну и где победа???
 показать весь комментарий
 
Кобелев заработал эту премию, а банда карлика в лице разных сечиных и миллеров с дружками получают миллиардные бонусы за продажу национального добра ватников за просто так , ну хочется им и всё . А вы , касапы , сосите лапу , " вы держитесь , денег нет "
 показать весь комментарий
 
 
А премия выписаная Коболевом самому себе дала девиденды с роста этого долга? Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 6892
 показать весь комментарий
 
 
Газпром ещё ничего не отдал, а мама Коболева уже получила свои 8 мегабаксов.
 показать весь комментарий
 
 
Та это все временно. Скоро Зебил все долги ***** обнулит. Не долго осталось ему мучиться.
Ждем-с!
 показать весь комментарий
 
 
ого. я надеюсь коболев по этому поводу себе премию уже выписал?
 показать весь комментарий
 
 
Благодаря действиям Зеленского страна заплатит миллиарды олигархам, затем уйдут инвесторы, на это наложится возврат огромного госдолга и заполируется похоже мировым кризисом в 2020. Нас ждет даже не 2008, а новые 90-е с гиперинфляцией. Доллар по 100 не за горами.
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, вынужден с Вам согласиться, хотя когда смотришь на долл. по 24, то кажется что долар даже по 30 невозможен, но увы холодный анализ ситуации кроме депресняка ничего не навевает
 показать весь комментарий
 
 
Зашли чисто спекулятивные деньги под ОГВЗ. По отмашке, точно так же и выйдут - надолго в пустую украинскую экономику никакой поц инвестировать не будет. И доллар сразу всё отыграет с лихвой.
 показать весь комментарий
 
 
90-е? С какого хрена у нас будут 90-е??
Заманала уже эта абсурдная фраза. В 90-е были полуживые предприятия - но они были. Были квалифицированные кадры - и рабочие, и инженеры. Половина из них пошла торговать на рынки, но они были. Оставались огромные, склады, забитые ранее произведённой промтоварной продукцией - на них ещё лет пять жили. Про ЧМП вообще не говорю душа за него болит. Оставался гигантский нефтяной, аммиачный, газовый и товарный транзит через нас в Россию и Среднюю Азию. И главное не был сформирован компрадорской класс, ворующий или спекулирующий тут, с семьёй - там. Даже наворованные деньги в основном ещё тратились в внутри страны. Сейчас, кроме гигантского долга - никаких активов НЕТ!! 90-е были раем для Украины. С тех пор только хуже, хуже и хуже. Схлопывание будет мгновенным и катастрофическим. Не мечтайте про девяностые, господа.
 показать весь комментарий
 
Коболев, счетчик тикает, клиент не реагирует, бери утюжок Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 1949
 показать весь комментарий
 
 
Срочно премии Кобелеву и Ко. Мама поиздержалась.....Да и Витренко маме надо на партийную деятельность. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд - Цензор.НЕТ 9763
 показать весь комментарий
 
достали эти москали с своим воровством нашего газа...
Нищеброды...
 показать весь комментарий
 
 
От шас вернётся легитимный. И ЗЕ спишит долги Газпрому.
 показать весь комментарий
 
 
Экспорт газа из мацковии в 2019 году уменьшился на 5% , в 2020 году экспорт газ а уменьшится ещё больше . С 2022 года поляки откажутся от 15 млрд.кубов касапского газа окончательно . Хорошо.
 показать весь комментарий
 
Можно частично обновить авиацию ВВС Украины...
Или (что более вероятно) годами пиариться на этом деле, рассказывая о "своем вкладе".
 показать весь комментарий
 
так нехай и зарплату коболеву платят из этих виртуальных 2,86 млрд...
 показать весь комментарий
 
зеля и эту наработку покерит и простит
 показать весь комментарий
 
 
Та газпром то известные халамиднмки. Нехай нюхают кеды и несуть гроши))
 показать весь комментарий
 
Касапы уже воюют между собой . Сцепились " Роснефть" и " Транснефть ". Денег всё меньше , значит претензий всё больше. Хорошо.Российские госкорпорации продолжают поиски виновных в инциденте с загрязнением российской нефти хлором, из-за которого более месяца простаивал трубопровод «Дружба», а европейские покупатели вернули поставщикам более миллиона тонн бракованного сырья.
Хотя официальные обвинения в закачке в некондиционной нефти предъявили небольшому самарскому ООО «Нефтеперевалка», руководители которого, по версии следствия, похитили чистую нефть и закачали в трубопровод техническую смесь, на деле российское сырье от крупнейших добытчиков регулярно превышает европейские стандарты по содержанию хлороорганики.
Российские ГОСТы допускают присутствие соединений хлора в нефти в объеме не более 6 частей на миллион (ppm). Однако европейские НПЗ, покупающие сырье в РФ, привыкли к гораздо более низким значениям - 1-1,5 ppm.
В частности, у «Роснефти» больше половины объема, который сдается в систему, имеет содержание хлорорганики выше 1 ppm, заявила в понедельник «Транснефть».
В прошлом году 100,4 млн тонн нефти (50,3% от добычи) поступило в трубопроводы с долей хлора в диапазоне от 1 до 3 ppm, а 2,5 млн тонн - с показателем более 3. Среднее содержание хлора в нефти «Роснефти» составило 1,6 ppm в прошлом году и выросло до 1,7 ppm в текущем.
«При этом по отдельным регионам добычи <…> ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4 ppm», - говорится в заявлении компании.
В конце августа председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в правительство РФ с предложением ужесточение российские нормативы по хлору и довести их до европейских (1 ppm), а также внедрить систему независимого контроля качества за поставками.
«Транснефть» в свою очередь заявила, что согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин призвал «Роснефть» начать с себя и выполнить собственные предложения.
 показать весь комментарий
 
Именно поэтому Нафтогаз будет ликвидирован в ближайшее время.
 показать весь комментарий
 
ничего, сейчас вазелиновая шмаркля нафтогаз "расчленит и поделит" и никому газпром уже не будет должен.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх