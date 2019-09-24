 Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $2,82 млрд

"Трибунал назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нафтогаза" в размере $2,56 млрд. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты", - говорится в обнародованной во вторник финансовой отчетности НАК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, нежелание "Газпрома" своевременно выполнить решение арбитража привело к увеличению его долга уже на 10%.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.
"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.
"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.
"Газпром" будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством", - добавили в компании.
Срок рассмотрения таких дел по общему правилу составляет один год, но в зависимости от конкретных обстоятельств может значительно затянуться. Определения апелляционного суда об отмене арбитражного решения, как правило, не подлежат дальнейшему обжалованию, но в некоторых случаях, когда затронуты важные вопросы права, разрешается обжалование в Верховном суде Швеции.
https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97be869a794747bf1ca136
Ну и где победа???
Ждем-с!
Заманала уже эта абсурдная фраза. В 90-е были полуживые предприятия - но они были. Были квалифицированные кадры - и рабочие, и инженеры. Половина из них пошла торговать на рынки, но они были. Оставались огромные, склады, забитые ранее произведённой промтоварной продукцией - на них ещё лет пять жили. Про ЧМП вообще не говорю душа за него болит. Оставался гигантский нефтяной, аммиачный, газовый и товарный транзит через нас в Россию и Среднюю Азию. И главное не был сформирован компрадорской класс, ворующий или спекулирующий тут, с семьёй - там. Даже наворованные деньги в основном ещё тратились в внутри страны. Сейчас, кроме гигантского долга - никаких активов НЕТ!! 90-е были раем для Украины. С тех пор только хуже, хуже и хуже. Схлопывание будет мгновенным и катастрофическим. Не мечтайте про девяностые, господа.
Нищеброды...
Или (что более вероятно) годами пиариться на этом деле, рассказывая о "своем вкладе".
Хотя официальные обвинения в закачке в некондиционной нефти предъявили небольшому самарскому ООО «Нефтеперевалка», руководители которого, по версии следствия, похитили чистую нефть и закачали в трубопровод техническую смесь, на деле российское сырье от крупнейших добытчиков регулярно превышает европейские стандарты по содержанию хлороорганики.
Российские ГОСТы допускают присутствие соединений хлора в нефти в объеме не более 6 частей на миллион (ppm). Однако европейские НПЗ, покупающие сырье в РФ, привыкли к гораздо более низким значениям - 1-1,5 ppm.
В частности, у «Роснефти» больше половины объема, который сдается в систему, имеет содержание хлорорганики выше 1 ppm, заявила в понедельник «Транснефть».
В прошлом году 100,4 млн тонн нефти (50,3% от добычи) поступило в трубопроводы с долей хлора в диапазоне от 1 до 3 ppm, а 2,5 млн тонн - с показателем более 3. Среднее содержание хлора в нефти «Роснефти» составило 1,6 ppm в прошлом году и выросло до 1,7 ppm в текущем.
«При этом по отдельным регионам добычи <…> ПАО «НК «Роснефть» (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) сейчас осуществляет сдачу нефти в систему ПАО «Транснефть» с содержанием ХОС до 4 ppm», - говорится в заявлении компании.
В конце августа председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в правительство РФ с предложением ужесточение российские нормативы по хлору и довести их до европейских (1 ppm), а также внедрить систему независимого контроля качества за поставками.
«Транснефть» в свою очередь заявила, что согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин призвал «Роснефть» начать с себя и выполнить собственные предложения.