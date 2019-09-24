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 Происшествия, За рубежом
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Все про:контрразведка (146) провокация (1252) Россия (73921) СБУ (13854) спецслужбы (385)

 Контрразведка СБУ фиксирует всплеск незаконных задержаний украинцев спецслужбами РФ

Контрразведчики СБУ разоблачили очередную провокацию российских спецслужб, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Отмечается, что в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были обнаружены в багаже якобы товары двойного назначения.

Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и т.д.).

Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании по искусственному "очернению" представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, сотрудник таможни был освобожден из-под стражи.

По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

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Контрразведка Службы безопасности Украины в очередной раз предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или на оккупированные ею территории, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикации обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений.

Целью таких мероприятий российских спецслужб, среди прочего, является формирование в российском социуме и на международной арене негативного имиджа Украины, поддержания образа врага, а также попытки выставить украинцев причиной ухудшения криминогенной ситуации в РФ.

В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

При этом, объектами противоправных посягательств российских спецслужб на сегодня являются практически все без исключения граждане Украины, которые выезжают в РФ или на оккупированные территорий с любой целью.

Источник: https://censor.net.ua/n3150097
 
   
 Топ комментарии
 
Не хер ездить в страну-агрессор.
Только откровенные дибилы или предатели, находящиеся на госслужбе Украины ездят к оккупантам с частными визитами.
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ну так переговоры почти закончились по обмену (так сказала денисова). набирают обменный фонд

а когда вас идиотов предупреждали что так будет - вы мычали в ответ "вывсеврете". идиоты
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В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в том-же Крыму наших людей еще много, ***** надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца. А Зеля дал слабину, ***** его подловил. Теперь история будет циклично повторяться и цена для Украины будет только расти.
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ну так переговоры почти закончились по обмену (так сказала денисова). набирают обменный фонд

а когда вас идиотов предупреждали что так будет - вы мычали в ответ "вывсеврете". идиоты
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Пора Мертвечука кидать на подвал.
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Мртвечука,ще після проголошення незалежності потрібно було довічно кинути на подвал..Були б живі і Чорновіл,Гонгадзе і десятки тисяч українців.
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Не хер ездить в страну-агрессор.
Только откровенные дибилы или предатели, находящиеся на госслужбе Украины ездят к оккупантам с частными визитами.
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А Пристайко, озвучивая Зеленского, сказал, что у нас потепление...
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Недавно заглянул в вагон позеда Киев-Питер, там одни женщины, старый дед и педросток из мужчин на целый вагон. Никто из мужчин не ездит в кацапию. Будут теперь украинских гастрабайтеров ловить, но тех не особо жалко.
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Що там роблять наші держслужбовці окрім військової розвідки?
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Ну дипломати напрімЄр та обслуга... Тож обвінялі Петра Шо не розірвав діпломатічЄскіх анташеній, а цей ще й урЄпіт їх.
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Баранов ловят, чтобы с Зе опять обменяться. Видят, что дурында на все их уловки ведется, вот и результат.
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обменяться. Или, на худой конец, трудоустроить на чеченские кирпичные заводы...
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Это на заметку любитЄлям шариться по кацапстану. РодствЄннікі у них там...
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А любий може написати в ФСБ: до вас поїхав мужик(мій тесть) - терорист. І незабутні враження забезпечені любителю "братського народу". А то й рочків 20 "за тероризм".
А зятьок - ділить хату тестя і сміється.
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Надо ихних гастролёров .рангом повыше хватать,как шпиёнов оси Мацква -Пекин.Или накотики подкидывать.
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РФ действует методами террористов захватывая заложников, чтобы потом с помощью шантажа добиваться каких либо условий.
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Ну это не тайна, а что Украина в ответ- открывает УД, или нет, потому что в УК нет статьи по отношению к "братской" стране.
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И даже нет УД по похищению человека и попытке принудить соверишить измену Украине.
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Неможу уявити причин для поїздки в мордор.
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Якщо дебіли їздять добровільно в рашку - ну й хрен з ними, і нема чого їх потім назад вимінювати.
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Я дано говорил , что надо гражданам России запретит въезд в Украину, а гражданам Украины в Россию .
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Туда їздять не українці а хохли...поважаючій себе громадянин України не поїде в мордер
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Этим умникам(они себя же не дураками считают), сюсюкающимся с Парашкой, нужно предоставлять набор фотографий - что делали большевики с местными красножопыми, оккупировав территорию, на которой эти дебилы продвигали совковый строй....
Правильно - то же что и с Захарастом и еще там кучкой падали - к стеночке, тем или иным образом тупо - выкашивали, ибо раз предал - предаст и второй раз.
Это как поп шо сдал Константинополь - поп сделал свое дело, поп может идти(на плаху) Контррозвідка СБУ фіксує сплеск незаконних затримань українців спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 2412
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як би за поїздку до мАцкалії звільняли з держслужби, то небуло би ні якої проблеми ...
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Зато вчора я в дворі помітив легковушку з кацапсячими номерами. 5 років кацапня не насмілювалась цого робити, а тут вже й їздити почали і машини ставити на ніч...
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мені запропонумали фінансово дужє цікаву угоду, алє умовою є виїзд до мАцкалії ...
грець з тією угодою ... я кращє у твіторі поглузую з тих телепнів які погодились !!!
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Это ещё больше толкает украинцев ехать на заработки в ЕС , а не на мацковию. Карлики рубят сук , на котором сидят. Чурки неспособны выполнять сложную работу по нефте и газодобыче , даже простыми элетриками они не могут работать.
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Це щоб було кого звільняти "любой ценой". З терористами не домовляються- ЗАКОН, який порушили. Маємо
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А какого чёрта туда ездить????? Не надо мозги иногда включать???
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Панове! Граждане! Туды вашу в качель!
Включите мозх!
Не ездите к уродам в Раху.
Помните-у них тупые менты, холодные камеры и кагэбэшные приёмчики!
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Так хороший же обмінний матеріал, чому не брати. А наш прєзєдєнт потім поміняє їх на вбивць або ще й на території якісь в додачу і видасть це як нову свою перемогу.
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Чего и следовало ожидать после последнего обмена "всех на всех" ...это и называется "потепление отношений"
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