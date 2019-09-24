 Контрразведка СБУ фиксирует всплеск незаконных задержаний украинцев спецслужбами РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Отмечается, что в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были обнаружены в багаже якобы товары двойного назначения.

Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и т.д.).

Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании по искусственному "очернению" представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, сотрудник таможни был освобожден из-под стражи.

По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

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Контрразведка Службы безопасности Украины в очередной раз предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или на оккупированные ею территории, поскольку ФСБ РФ широко практикует фабрикации обвинений в совершении нашими соотечественниками разного рода преступлений.

Целью таких мероприятий российских спецслужб, среди прочего, является формирование в российском социуме и на международной арене негативного имиджа Украины, поддержания образа врага, а также попытки выставить украинцев причиной ухудшения криминогенной ситуации в РФ.

В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

При этом, объектами противоправных посягательств российских спецслужб на сегодня являются практически все без исключения граждане Украины, которые выезжают в РФ или на оккупированные территорий с любой целью.