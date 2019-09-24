 Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Согласно пояснительной записке к закону №1082, документ внедряет в законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита, которые позволят Украине обмениваться таможенной информацией с 35 странами европейского региона, получать данные для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправителя до страны-получателя через другие страны с использованием общего ИТ-продукта.
Ожидается, что закон введет в стране европейскую практику прозрачных процедур, от которых "выигрывают" все украинские участники цепи поставки товаров и финансовый сектор, а обновленная таможенная служба получит возможность ввести надежные процессы контроля над перемещением товаров.
К тому же - рф продаёт газ Европе дешевле, чем нам. Поэтому, даже если мы берём у Европы кацапский газ, то кацапия за него получает цену европейскую, а не "братскую" от нас.
Теперь понятно?
Судя по попятившемуся назад Пристайко, заговорившем о возможности документального закрепления формулы Штайнмаера на бумаге, Зеленский снова сдал позиции. Снятие блокады, торговля с оккупированными территориями, импорт газа из России - вот это ныне считается ХОРОШИМ бизенсом.
По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%
А тут - новые кредиты, да "больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые"
зебилы, ну вы - тупыеееее!(с)
в общем, шмаркля между молотом и наковальней... Но, в любом случаи, платить будут зебилы из своего кармана:D
но зачем ты, чурка кацапская, спалил всю свою хату ольгинскую - ни за что?))
или даже до зебилов дошло - как вас поимел шмаркля за "сватов" и "обещания" 30 серебренников, а по факту - имитация куя, и от этого у тебя подгорает?
потому как обойдут
уголь приходит из Ротердама не приходя в сознание без пересечения европейской границы
то же газ из Словацкой прокладки
а на оффшоры выручка идет, так как считается что пересек границу и уголь и газ
а основной ширпотреб из Европы не идет
обойду, тупым не исполнением нюансов
Почитатели шоколадного очка снова организованно завыли)))
Казалось бы радуйтесь, единый документ, ни тебе ПП ни тебе ПД, вопрос классификации и тарифов при таможенном оформлении снимается.....
Так нет же... воют жопы шоколадные, по оппозиционеру скучают)))