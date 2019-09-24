EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1840  21
Все про:Европа (1132) закон (2635) Зеленский (2922) транзит (530)

 Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы", который позволит Украине обмениваться таможенной информацией с 35 странами европейского региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке к закону №1082, документ внедряет в законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита, которые позволят Украине обмениваться таможенной информацией с 35 странами европейского региона, получать данные для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправителя до страны-получателя через другие страны с использованием общего ИТ-продукта.

Ожидается, что закон введет в стране европейскую практику прозрачных процедур, от которых "выигрывают" все украинские участники цепи поставки товаров и финансовый сектор, а обновленная таможенная служба получит возможность ввести надежные процессы контроля над перемещением товаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3150096
 
   
 Топ комментарии
 
п.с. помнится, зебилы ссались от восторга, когда зеленая шмаркля обещала "отказаться от кредитов мвф"..
А тут - новые кредиты, да "больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые"
зебилы, ну вы - тупыеееее!(с)
 показать весь комментарий
 
Транзит газа мы не можем отменить ибо Европа начнет щемить, или ты это не понимаешь? А газ мы у кацапов уже лет пять не покупаем. Так что не гони тут про марадерство на кровви!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А росися страна европейского региона, ну мышибратья все таки..?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ждем криков об отмене транзита газа от сои, но почему-то никак не можем их дождаться, наоборот с пеной у рта добиваются подписания нового контракта, и ни словечка о деньгах на крови и мышебратьях.))
 показать весь комментарий
 
 
Транзит газа мы не можем отменить ибо Европа начнет щемить, или ты это не понимаешь? А газ мы у кацапов уже лет пять не покупаем. Так что не гони тут про марадерство на кровви!!!
 показать весь комментарий
 
 
А газ мы уже 5 лет не покупаем.)) РЕВЕРСНЫЕ поставки это конечно не кацапский газ.))
 показать весь комментарий
 
Илюха, реверсные - это УЖЕ не кацапский газ.
К тому же - рф продаёт газ Европе дешевле, чем нам. Поэтому, даже если мы берём у Европы кацапский газ, то кацапия за него получает цену европейскую, а не "братскую" от нас.
Теперь понятно?
 показать весь комментарий
 
 
ну ты тупой кацапский бот)) банальных вещей не понимаешь - но орешь давно протухшими даже в лахти методичками Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 6627
 показать весь комментарий
 
 
Путину все же удалось дожать Зеленского и тот согласился на законодательное закрепление "формулы Штайенмаера"

Судя по попятившемуся назад Пристайко, заговорившем о возможности документального закрепления формулы Штайнмаера на бумаге, Зеленский снова сдал позиции. Снятие блокады, торговля с оккупированными территориями, импорт газа из России - вот это ныне считается ХОРОШИМ бизенсом.

 показать весь комментарий
 
 
Стали известны подробности встречи Зеленсконо с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом 20 сентября 2019 года. Зеленский хочет 5 млрд. долларов кредитом от МВФ (это больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые). МВФ четко сказал, что любые попытки отмены национализации "Приватбанка", давление на его бывших и нынешних руководителей, вмешательство в работу НБУ - недопустимо, от кого бы оно не исходило и будет препятствием развитию сотрудничества с МВФ.

По данным Госстата, промышленное производство в августе сократилось на 1,7%



 показать весь комментарий
 
 
п.с. помнится, зебилы ссались от восторга, когда зеленая шмаркля обещала "отказаться от кредитов мвф"..
А тут - новые кредиты, да "больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые"
зебилы, ну вы - тупыеееее!(с)
 показать весь комментарий
 
 
п.п.с. Судя по информации с разных источников Коломойский решил бороться за "Приватбанк" всеми доступными способами и до конца. Тут все понятно - возможность получить компенсацию за "Приват" - единственное реальное финансовое вливание, которое крайне необходимо Коломойскому испытывающему большие финансовые трудности.

в общем, шмаркля между молотом и наковальней... Но, в любом случаи, платить будут зебилы из своего кармана:D
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Меняй методички ботяра.
 показать весь комментарий
 
 
бедняжно чухонское, от правды-то зебилам - НЕ уйти.. платить будешь лично ты, и не только деньгами Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 1942
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тварь ты соевая, только и можешь гадить за 30 серебренников на сайтах, и ладно бы еще с фантазией так нет тупо одно и тоже копирует.
 показать весь комментарий
 
 
вау, истерика у зебила-БОТа - зачётная Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 6442
но зачем ты, чурка кацапская, спалил всю свою хату ольгинскую - ни за что?))
или даже до зебилов дошло - как вас поимел шмаркля за "сватов" и "обещания" 30 серебренников, а по факту - имитация куя, и от этого у тебя подгорает?
 показать весь комментарий
 
 
И это правильно. Может контрабаса меньше будет. Хотя обойдут же...... Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 3620
 показать весь комментарий
 
Вряд ли будет меньше контрабаса
потому как обойдут
уголь приходит из Ротердама не приходя в сознание без пересечения европейской границы
то же газ из Словацкой прокладки
а на оффшоры выручка идет, так как считается что пересек границу и уголь и газ
а основной ширпотреб из Европы не идет
обойду, тупым не исполнением нюансов
 показать весь комментарий
 
Интересно, Зеленский вообще понимает, что такое транзит и электронная транзитная система? Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 3049 Всё-таки это не рояльные клавиши нажимать... Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 9992
 показать весь комментарий
 
 
Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти
 показать весь комментарий
 
 
Ахаха!
Почитатели шоколадного очка снова организованно завыли)))
Казалось бы радуйтесь, единый документ, ни тебе ПП ни тебе ПД, вопрос классификации и тарифов при таможенном оформлении снимается.....
Так нет же... воют жопы шоколадные, по оппозиционеру скучают)))
Зеленский подписал закон о режиме совместного транзита - Цензор.НЕТ 9801
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх