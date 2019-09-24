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Все про:Минобороны (5968) обстрел (8256) Донбасс (19444)

 С начала суток наемники РФ осуществили четыре обстрела в районе проведения ООС, потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12.00 сегодня, 24 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении в половине первого ночи и около семи утра противник со стороны населенного пункта Гольмовскиой из стрелкового оружия и автоматического гранатомета обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку от Травневого.

На донецком направлении с начала суток враг 20 минут огнем из пулемета большого калибра и стрелкового оружия пытался спровоцировать ответный огонь украинских воинов, выполняющих боевые задачи вблизи Красногоровки, а около 6:30 оккупанты выпустили 3 мины калибра 82 мм по защитникам Марьинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 24 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС

"По имеющейся информации, с начала текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3150095
 
 
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Ну вот, террорстов уже начали называть наемники.
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Ну дык преЗедент их же на стадионе называл "Повстанцами". А наемки, это приезжие из рф граждане, которые за деньги убивают наших солдат. Все верно...
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Один называл повстанцы, другой торговые партнеры, обое рябое.
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но есть одно но: Порошенко барыга-мародер, а зеленский светоч справедливости и светлого будущего!!!
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це говорящая каска гундела, шо потерь нет. а теперь кто за нее?
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