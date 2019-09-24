 С начала суток наемники РФ осуществили четыре обстрела в районе проведения ООС, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении в половине первого ночи и около семи утра противник со стороны населенного пункта Гольмовскиой из стрелкового оружия и автоматического гранатомета обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку от Травневого.

На донецком направлении с начала суток враг 20 минут огнем из пулемета большого калибра и стрелкового оружия пытался спровоцировать ответный огонь украинских воинов, выполняющих боевые задачи вблизи Красногоровки, а около 6:30 оккупанты выпустили 3 мины калибра 82 мм по защитникам Марьинки.

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"По имеющейся информации, с начала текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - сказано в сообщении.