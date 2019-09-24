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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1300) корабль (1217) Загороднюк (28)

 Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров

Андрей Загороднюк подчеркнул, что пока прогресса в переговорах по возврату захваченных в районе Керченского пролива украинских военных катеров он не видит.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, которые захватила Россия у Керченского пролива: "Технически да, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом".

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Отвечая на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после оккупации в 2014 году, Загороднюк сказал: "В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий".

"Стратегия развития ВМС более или менее сформирована, она состоит из этапов. Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль, в рамках этого будет развиваться москитный флот. Сказать, что мы должны остановиться на москитном флоте - этого не будет достаточно. По крейсеру "Украина" решение было принято еще до меня, но я его поддерживаю - его надо демилитаризовать. Опять же, моя позиция базируется на позиции экспертов по флоту. А корветы нужно строить. Есть вопрос о том, как быстро мы это сможем сделать, насколько готовы предприятия, трудно будет это делать. Но такого класса корабли предусмотрены в нашей стратегии", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3150092
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы Порошенко не отправил украинских моряков в российский плен, то Владимир Александрович не смог бы их освободить из плена. Так что Зеленский еще должен Петру Алексеевичу поляну поставить, как минимум!!! Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 7762
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Зверніться до Міжнародного Трибуналу, про невиконання його рішення. А, ну так. Ми ж його послали нафіг, звільнивши моряків по- мордорським законам. Тепер катери- кацапський трофей
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Ну нет и нет , зебилам жалко что-ли подарить корабли братьям кацапам ?
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21 сентября, с утра, состоялся телефонный разговор Зеленского с Путиным. О чем говорили пока неизвестно, но судя по попятившемуся назад Пристайко, заговорившем о возможности документального закрепления формулы Штайнмаера на бумаге, Зеленский снова сдал позиции. Снятие блокады, торговля с оккупированными территориями, импорт газа из России - вот это ныне считается допустимым.

Путину все же удалось дожать Зеленского и тот согласился на законодательное закрепление "формулы Штайенмаера".
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брехлива потвора )) як там справи? дальше на офісі сидиш і строчиш рошени ?
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Барыге не жалко было отправить в плен украинских моряков, а тут какие то две лодки и буксир... Тьфу, не о чем говорить даже!
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Морякам це скажіть. В очі. Вони вже в Україні і все розповіли. І про таких, як ви теж. Щодо кораблів. Коли Денисовп взяла моряків на поруки, вона розписалася у тому, що вони - злочинці. Тому кораблі, як знаряддя злочину, віддавати ніхто не буде. Тим більше, що катери на відміну від буксира - нові і довели саме у протистоянні у Керченській протоці свої непогані характеристики у порівнянні з кацапськими суднами.
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У этих скорлупок не хватило скорости, чтобы удрать от гораздо более тяжёлых кацапских кораблей, о чём тут говорить.
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Неправда! Ви тому і були зупинені вогнем, що вже майже відірвалися. І їх зупиняла також авіація.
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А ну ж розкажи мені, що там моряки про мене розказували!
Пришелепкувате- де ти вичитало, що моряки розписалися в тому, що вони злочинці??? От і розкажи їм про це сам! Вони вже в Україні, і думаю вислухають тебе з особливою жорстокістю! Нагадаю- моряки визнали себе військовополоненими, а не злочинцями!
Яким чином катери довели "свої непогані характеристики"? Швидкістью здачі у полон без жодного пострілу і супротиву ???
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Так ти ж гавно писало якщо москалі ..не виконають рішення Трибуналу - то санкції введуть - гавнюк де санкці? чи у порохоботів скліроз сімейне захворювання
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Спеціально для тебе, зелений придурку. Твій Зєлєнскій, визнавши моряків злочинцями і здійснивши обмін, вивів кацапів з-під санкцій. Які можуть санкції бути, сопля зелена, коли преЗедент послав Денисову, щоб "злочинців" на поруки взяти? І ти, шмаркачу ще щось тут гавкаєш? Мовчало би вже недорозвинуте.
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Ти весь про смердівся.Від тебе тхне ****** і лайном.
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Вроде как ето Парашенко подарил корабли кацапам как и те корабли которые кацапы забрали в 2014
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Если бы Порошенко не отправил украинских моряков в российский плен, то Владимир Александрович не смог бы их освободить из плена. Так что Зеленский еще должен Петру Алексеевичу поляну поставить, как минимум!!! Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 7762
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Смоли горячої . Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 4119 ...Виборці вже послали Пецика на йух *загорати * !
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Що не кажіть, але таки захоплення "фотошопами" негативно впливає на рівень інтелекту 😃
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Вчені кажуть, що у собак об"єктне мислення - тобто картинками, звуками і запахами. Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 2598
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Підлота - ти ще ВЕЛИКИ буквами нписав - а то не всім видно ! - Зебіл! - Українські кораблі
слідували із одного укранського порту в іншій український порт по СПІЛЬНОМУ з москалями морю по наказу війскового керівництва !! Який наХХ плен ?? І до чого тут Порошенко !!
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Это я веду к тому что Порошенко и Зеленский - сообщики, одного поля ягоды. Один вероломно отправляет, второй торжественно и с пафосом освобождает. Схемка то гениальная? Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 8794
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ага а якщо б свиня порошенко не знищив би Україну - то Українцям не булоб що відбудовувати! свиняча логіка у порохоботів
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А коли це Порошенко знищив Україну чи я щото пропустив?
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Путину все же удалось дожать Зеленского и тот согласился на законодательное закрепление "формулы Штайенмаера".



если "путин - гнида", то кто тогда зеленский для зебилов?
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Це тобі хто з них сказав,зеленський чи *****? А якщо ніхто,то і не тявкай.
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він офісна гнида що видає себе за атошніка .. ака все знає .. йому особисто всі президенти звітують ))
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Те що він гнида,він і сам знає,бо тільки гнида може порівнювати президента України з ******. Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 3375
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Я уверен что наш Народный Президент Владимир Александрович не пошлет моряков, как послал их Порошенко, в воды, на которые претендует россия!
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Как бы теперь увидеть прогресс в обмене моряков, а не в возврате без условий ******, после того, как Морской трибунал включил счётчик?
Может ***** не потерял бы рейтинги, если бы ему пришлось вернут моряков, а с ними у 86% возникли бы сомнения в правильности курса ***** и его психическом здоровье?
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А как некоторые кричали что все, если с морячками не вернут катера, то все закроют порты для Парашки, и даже пЭрдоган, пошевелив усами..... закроет проливы Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 8863
То есть россияне провели по губам Морскому трибуналу, я правильно понял? И да - кто бы сомневался, после возвращения стаи гопников в ПАРЕ.
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Это только некоторые козлы кричали, что после "выдачи" ****** моряков против паРаши введут санкции за невозвращённые корабли...
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а я о чем написал то? ты просто то жё самое выдал, но с кривляниём.

и второе - че тебе что там кто и как кричал, если у тя страна превратилась в Белороссийский федеральный округ то?
Даже не автономный Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 3646
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Естественно, ведь тоже самое может написать только тот, кто назовёт Беларусь Белоруссией.
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Ты Антиколорадоса читаешь?
Так вот - Он уже с год как, может больше иначе как Белоруссией ваш округ не называет, писака ты лукашенковский.
И да, Он прав. Завяжи себе язык и не позорься, "славянин"
И да, пальцы у тя должны быть заняты бутылкой и стаканом, а не писать туфту тут.
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Он здесь на сою к картошке зарабатывает. Не трогай, бульбаша, он под опекой модератора.
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Краще козлорожий віддай вкрадені ****** кораблі бо всерівно вкрадене на користь тобі не піде.
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Шо, порохатый утырок, за своего колегу, соевого сраколиза, решил подписаться? У куратора спросил разрешение на высер? А то ить не зачтет и в конце смены вместо рошенки за щеку получишь кожаный батончик в очко!)))
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Ти чого тут лишнєхромосомне так розверещалося ? Краще труссєля чисті одягни , а то щось тут козлом засмерділо . І давай кораблі повертай, що твоє ***** скомуніздило
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Смокчи поРОШЕНку, дебілятко соєве. Мені з такими як ти та твій корефан-бульбаш, спілкуватись западло.
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Ну то йди вже тоді з парашою поспілкуйся. Вона вже готова тебе уважно вислухати, зрозуміти і вибачити . І смороду тут буде менше.😃
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Нет, не правильно понял. Это мы сами в лице твоего ВАЗеленского провели себе по губам и заодно Морскому Трибуналу. Признав легитимность московского суда над нашими моряками мы самолично отказались от наших кораблей, ведь в московском суде они проходят как вещ доки, на которых незаконное вооруженное формирование пыталось проникнуть на территорию россии
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1. Там вроде помилование было, но без приговора.
2. Меня Зеля обозвал в клипе салоедом-геем. Так что он как раз не мой. + не очень уважаю кошерных, вон, как раз читаю разбор высеров "ветхого завета".
3. "Порох" в это говно верит.
4. За кого быть прикаже.те? Не ходил на эти выборы и больше никогда не пойду.
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нет, помилования не было, наши обязались доставлять моряков для следственных действий -значит суд идет
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да тут чет такое писали, но это же будет зашквар.
доставлять туда наших, так как там "расследуют" против них "нарушение границ рф", тогда как по международному праву эти воды - наши. а тем более захват произошел вообще в нейтралке.
я конечно ничему не удивлюсь, но если таки потом "доставят для проведения действий", то.... на Зелю не имеют компромата россияне, а это хотя бы хорошо.

никто не будет доставлять никого. максимум видеоконфа будет. да и то зашквар - если невиновны по международному праву, то какого хрена, собственно то?
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Прогресу і не буде.
Даремно ви поквапились з обміном.
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какая мелочь эти катера...
Главное что наши герои - моряки дома..., а то что они не затопили их даже.., так это не трусость.., это что бы экологию моря не портить...
Даже в разгар капитуляции моряки помнили об этом... - еще раз герои...
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у мсье настолько тонкий стеб, что нановолокно против него выглядит швартовочным канатом линейного корабл* первого класса, или ранга(или какие там самые большие были деревяшки?), времен королевки Виктории.
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ой аллах, ой аллах - ты пошли прогресс в делах Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров - Цензор.НЕТ 5253
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А який прогрес зеБкоманда тут ЖДЕ ?? ХТО ті кораблі ВИМАГАЄ зі сторони зеБкоманди ??
Пристайко же весь час говорить лише про потепління з москалями !!
Скоро пуйла будуть у зад цілувати !
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По версії зебілів Крим віддали педро і пастор, а хйуло тут нє прічьом.
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А вы обменяйте их на шо нибудь- к примеру на моторы для вертолётов или на турбины для военных кораблей... И снова клоун окажется на коне, как великий меняльщик- ведь главное же шо своё вернем!))) Ну а то шо Международный морской трибунал присудил отдать боевую технику без какх либо условий, так то такое...
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После "выдачи без условий" моряков, из задницы ***** была вынута заноза и теперь её можно лизать не царапая язык...
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Ну дык тебе великое благо от того. Правда бульбаш?))) И как ты успеваешь подлизать этим трём ублюдкам- *****, Бацьке и барыге?)))
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Зеб, вот ***** было проблематично, а теперь Зелемойский вынимает занозы одна за другой, а зелекторат вынул главную занозу ***** - Порошенко.
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Так и я ж том- было проблематично, а теперь лижешь без проблем- так же как и Бацьке с барыгой!))) Ты тупой чипс, скоро и клоуну вылизывать будешь, как это уже делают твои коллеги по троллячьему цеху.
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Зеб, я хочу попробовать новый вкус, но твой Зелемойский вместе со своим зелекторатом очень медленно вынимает занозы из задницы *****. Кстати, не лезь вперёд очереди, если ты помогаешь вынимать занозы, то это не даёт тебе никаких преимуществ.
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Тьфу, мля!,Да ты еще и вафлеглот порохнявый! Вкус он новый хочет попробовать...
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какая на хрен заноза? Хоть одно судно параши попало под якобы санкции "всемогущего трибунала"? Что ты мелешь? Ни одно! Ни хрена твой трибунал для параши вообще не значит, даже амеры суда не блочили. Клован, блин. Сколько времени прошло после трибунала и до освобождения моряков? Тьфу, по сто раз разжевывали.
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Конечно, никакой, зеб, ведь решение трибунала *****, как будто выполнил и ничего, что при этом разные ништячки поимел. Трибунал теперь решил чуть-чуть подождать и посмотреть - на что теперь Зелемойский обменяет решение трибунал
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Бульбаш, а ты когда в Беларуси за Бацьку топишь и в россии за *****, ты тоже всех их противников зебами кличешь?
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Бульбаш?
Может Задорнов не про американцев, а про вас, лишнехромосомных, сказал коронную фразу, если вы на одном единственном слове палитесь?
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О, уже украинцев лишнехромосомными называешь... Дебил картофельный, а ну ка приведи высер своего любимого "сатирика" ЗАДорнова, где он украинцев наделяет лишней хромосомой!
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Зверніться до Міжнародного Трибуналу, про невиконання його рішення. А, ну так. Ми ж його послали нафіг, звільнивши моряків по- мордорським законам. Тепер катери- кацапський трофей
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Теперь только одна надежда на Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть там помогут...
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посмотри на прогресс рашиста с обменом,тогда узришь почему ослеп делаяя его...
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Тут пнедавно на Цензоре поцреоты слюной брызгали, что обменивать моряков не нужно было, что де международный трибунал, понимашь, ***** заставит их освободить. Ну вот и ответ. Ведь согласно постановлению трибунала кацапы также должны вернуть и катера. Ну что, вернули?
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Ответ только для зебов, после "возврата" моряков трибунал понял, что в Украине слобаки и нех за Украину напрягаться, т.к. при любых решениях она позволит выкрутиться паРаше.
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Тобі не здається, що ти зєбіл десь заблукав ? 😕
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Припорохнуте, а ти вже Цензор ДА вотчиною свинособак вважаєш? Хоча так воно насправді і є, вам тут лафа під кришею модераторів...
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Ну ти вже давно всралось біля компа і смердиш соєвим гівном!
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Ну дык теперь уже и не вернут- только обменять могут на шо нить.
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Ну то що зєбіли? Виглядає так, що Вофка - Слуга урода в погоні за дешевим піаром і на догоду ***** сам себе і без ваЗєліну... Так де кораблі, Вофка ?
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Не может быть! Ведь последователи Порохатого свино-мародера утверждали, что Путен сам из страха перед ужасными санкциями по решению трибунала, все вернет! И моряков вернул бы как миленький.
Отака порохата зрада, аж сльози течуть!
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Нет, не правильно понял. Это мы сами в лице твоего ВАЗеленского провели себе по губам и заодно Морскому Трибуналу. Признав легитимность московского суда над нашими моряками мы самолично отказались от наших кораблей, ведь в московском суде они проходят как вещ доки, на которых незаконное вооруженное формирование пыталось проникнуть на территорию россии (с)

это я щас себя цитировал, думаю в целом понятен ответ
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Украина не признавала приговора, т.ч. твои инсинуации идут лесом. )))
Трибунал требовал безоговорочно освободить моряков и судна.

Моряков освободили не безоговорочно, а судна и не отдали вовсе. И никаких наказаний не последовало.

А корень таких несоответсвий ожиданий и реальности кроется в том, что порохатая свиноботва нафантазировала великий и ужасный Трибунал, который накроет сраную Рашку жесточайшими санкциями чуть ли не апокалиптического масштаба? А на самом деле ни такого трибунала в природе не существует, ни его ужасных санкций применено еще ни к кому никогда не было(поэтому свиноботы сами их выдумали)?
Иными словами, фантазеры фаниазируют, а потом ищут виновных в том, что их фантазии не сбываются. И так уже десятки раз. ))))
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Приговора еще никакого не было. Идет следствие. Корабли в этом следствии - вещь доки. Шо тут может быть не ясно? Украина это следствие признает, потому как согласилась на проведение следственных действий над моряками. Шо здесь не ясно?
Если Украина признает следствие над моряками - она признает и корабли вещ доками, точка.
Мы сами подтерлись решением Морского Трибунала.

Полозов - адвокат моряков в одном интервью сказал, что еще не было прецедента, чтобы решение Морского Трибуна не выполнилось. В 13 году была история по задержанию россией голландского судна. россия тоже делала вид , что не выполнит решение морского Трибунала, но по концевке вернула и моряков и корабль и ущерб компенсировала. И это не фантазии, а суровая действительность
я сейчас более подробно, специально для зебилов
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И не увидете - ЗЕбиллу не ОБМЕНИВАТЬ на до было а требовать ВОЗВРАТА, и кораблей и моряков в соответствии с решением Трибунала ООН + компенсацию за ущерб.
Но он же хитрожопый еврей - типа самый умный и хитрый.

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