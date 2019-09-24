 Я не вижу прогресса, - Загороднюк о возврате захваченных РФ в Керченском проливе украинских военных катеров

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, которые захватила Россия у Керченского пролива: "Технически да, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом".

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Отвечая на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после оккупации в 2014 году, Загороднюк сказал: "В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий".

"Стратегия развития ВМС более или менее сформирована, она состоит из этапов. Так вот, первым этапом является безопасность береговой линии до 12 миль, в рамках этого будет развиваться москитный флот. Сказать, что мы должны остановиться на москитном флоте - этого не будет достаточно. По крейсеру "Украина" решение было принято еще до меня, но я его поддерживаю - его надо демилитаризовать. Опять же, моя позиция базируется на позиции экспертов по флоту. А корветы нужно строить. Есть вопрос о том, как быстро мы это сможем сделать, насколько готовы предприятия, трудно будет это делать. Но такого класса корабли предусмотрены в нашей стратегии", - добавил министр.