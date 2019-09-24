 Полиция кошмарит все центры оказания помощи наркозависимым - и хорошие, и плохие, - Международная антинаркотическая ассоциация

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава правления Международной антинаркотической ассоциации Игорь Щеглов.

"Есть три вида центров. Первый – сугубо коммерческие, занимающиеся бизнесом. В таких цена 15 тысяч гривен и выше в месяц. Они рассказывают, что у них уникальная программа и так себя продают. Хотя по ряду специалистов у нас есть вопросы.

Есть ценовая политика от 6 до 12 тысяч гривен. Это средняя цена, за которую может функционировать центр оказания помощи наркозависимым. В зависимости от региона. В Киеве или во Львове человек может заплатить 7 тысяч гривен, в Чернигове людям становится плохо, когда они слышат такую цифру. Поэтому мы устанавливаем цену в зависимости от региона. Но понятно, что мы не откажем, если человек придет и скажет: у меня нет денег, помогите. Мы еще ни одному такому не отказали.

Третья категория центров – христианские. Они берут малоимущих либо без оплаты, либо за минимальную плату. Но там условия – барак, практически нет специалистов, нет программы. А по воскресеньям они славят Бога. Такие центры тоже имеют право на существование – если там не нарушают права человека и не обворовывают. И вот они берут людей с улицы и придумывают для них работу, которая их по идее вдохновляет и собственно говоря является платой за то, чтобы там жить. Но потом появляются перегибы в форме трудовой эксплуатации. А сейчас новая тема: берут пенсионеров и забирают их пенсию.

Однако именно из-за таких центров и появилась легенда про жестокость в центрах оказания помощи. Точнее, центра в селе Косачевка на Черниговщине, который занимался ерундой 15 лет, нарушая права человека. Девочек брили налысо, в робу одевали, в яму садили – "посиди-подумай". Там били людей, кого-то даже до смерти. Таких ужасных центров в Украине было всего три – Косачевка, Ширяево и Гениченск (последний уже исправился). Об этих трех проблемных центрах все наше терапевтическое сообщество знало. И полиция знала. После разборок в Косачевке правоохранители начали "охоту на ведьм". Полиция кошмарит центры оказания помощи зависимым вместо того, чтобы заниматься делом. Сколько случаев мы знаем, когда люди пять лет пишут заявления в полицию о том, что в соседнем подъезде точка по сбыту наркотиков, но полиция не реагирует", - отметил он.

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Щеглов сообщил, что центры оказания помощи наркозависимым МАА полиция также пыталась закрыть:

"Предлог всегда один и тот же. Всегда даже в самом лучшем центре, где люди платят по тысяче долларов за реабилитацию и где по четыре специалиста на человека, найдутся 1-2 человека, которые скажут: "Я не хочу тут находиться". Обычно это люди, которые находятся в центре около двух недель. Им дают подписать чистый лист бумаги, а затем сами составляют заявление. И они задним числом показывают это заявление – мол, они пришли по нему, а не просто так. Или же сотрудники полиции сами делают заявление на 102 – что в центре якобы держат человека против его воли. Таким образом либо разводят на деньги, либо кошмарят, либо обкрадывают центр. Потому что любой оперативный сотрудник понимает ситуацию с реабилитацией. Так что ни просто прикрываются законом, чтобы войти в центр.

Мы на предложение дать взятку посылаем в разные направления. Из 50 таких наездов мы в 48 случаях проводили воспитательную беседу с полицией – как себя надо вести в центре, чтобы они же потом не имели головной боли. Были случаи, когда просто разломали дверь и сами зашли в центр. Украли ноутбук, перфоратор, личные вещи пациентов. Украли даже турник! Мы тогда были вынуждены распустить стационар из 18 человек. Всех привезли насильно в райотдел, а потом 10 вернулось в центр в этот же день, 8 ушли по домам".

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При этом он выразил уверенность, что на существование имеют право все центры, в которых не нарушаютсяправа человека.

"Я уверен, что все другие терапевтические сообщества должны развиваться, их нельзя закрывать. Только в Киеве и Киевской области 200 центров. Что будет, если завра их закрыть? Закрывать нужно только те центры, в которых людей бьют, обворовывают и нарушают права человека. За такое нужно судить. Все остальные должны работать", - подытожил глава правления МАА.

Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.

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