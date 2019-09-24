 Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко

Об этом сообщил экс-народный депутат Семен Семенченко, передает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".
"37% той обогатительной фабрики принадлежит государству, но другие 63% – компаниям Натальи Королевской, это фракция Медведчука. И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", - рассказал Семенченко.
По его мнению, уголь для госкомпании Центрэнерго необходимо поставлять с украинских предприятий, которые добывают уголь на подконтрольной Украине территории.
"Тот уголь… где они его будут сжигать? Не на государственной Центрэнерго. Смешают российский уголь с украинским – вместо того, чтобы обогащать украинский уголь на этой фабрике – и пойдет уголь на ТЭС Медведчука. Думаю, что на Центрэнерго необходимо направлять украинский уголь, который добывается в Украине в большом количестве на подконтрольной Украине территории", - отметил Семенченко.
Напомним, на Львовщине в городе Сосновка проходит блокирование вагонов с российским углем. Активисты, большинство из которых участники АТО/ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.
а других вариантов закупки и нет,да порохосоевый гомункул?!!
а почему?
Полсотни активистов ворвались на аппаратное совещание во Львовской ОГА с требованием отставки нового руководителя Национальной полиции во Львовской области Василия Виконского. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что причиной протестов стал силовой разгона акции протеста в Сосновке, санкционированный Виконским.
Василия Виконского на должность руководителя областной полиции назначили три недели назад. А 21 сентября он дал приказ силового разгона активистов, блокировавших вагоны с углем на станции Сосновка, Сокольского района. Василий Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в отношении протестующих в Сосновке отдавал лично, поскольку считает такие действия полиции законными. Он также уточнил, что сейчас относительно действий полиции в Сосновке ведется служебное расследование.
Активисты постоянно перебивали доклад начальника полиции и скандировали "Позор!".
Руководитель областной полиции отказался писать заявление, отметив, что подаст в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя - то есть председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.
"Господин председатель ЛОГА меня не назначал на должность. Пусть он напишет обращение на имя министра или президента о моей отставке", - сказал Виконский.
большое спасибо, насиння!
Одно только не понял ,"свой" уголёк,добытый в копанках ордло- это чей?Саши стоматолога,Медведчук или может самого сывочелого эксгетьмана?
А у тебя есть ДРУГИЕ, патриотические ТЕС?
Или наконец хотя бы льготная электроэнергия из Канады?
И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", - рассказал Семенченко.
Источник: https://censor.net.ua/n3150088
Ничего себе заявочки у Семена стали! А раньше зависело и от злачинной влады, и лично от презедента.
уголек таки кровавый и идет на фабрику кума
Да ладно. Кому и зачем это надо?
Коломойский продает "Центрэнерго" российский уголь по цене выше "Роттердам+"