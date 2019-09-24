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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (981) Россия (73921) ТЭС (118) уголь (764) Семенченко Семен (266)

 Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко

Российский уголь, который пытаются ввезти на обогатительную фабрику во Львовской области, поступает по заказу фирмы, связанной с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщил экс-народный депутат Семен Семенченко, передает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

"37% той обогатительной фабрики принадлежит государству, но другие 63% – компаниям Натальи Королевской, это фракция Медведчука. И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", - рассказал Семенченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине. ФОТОрепортаж

По его мнению, уголь для госкомпании Центрэнерго необходимо поставлять с украинских предприятий, которые добывают уголь на подконтрольной Украине территории.

"Тот уголь… где они его будут сжигать? Не на государственной Центрэнерго. Смешают российский уголь с украинским – вместо того, чтобы обогащать украинский уголь на этой фабрике – и пойдет уголь на ТЭС Медведчука. Думаю, что на Центрэнерго необходимо направлять украинский уголь, который добывается в Украине в большом количестве на подконтрольной Украине территории", - отметил Семенченко.

Напомним, на Львовщине в городе Сосновка проходит блокирование вагонов с российским углем. Активисты, большинство из которых участники АТО/ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Источник: https://censor.net.ua/n3150088
 
   
 Топ комментарии
 
А разве его зеля еще не посадил? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3128
а почему? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3638
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СРАЗУ ВИДНО ПОРОХОБОТА! ТЫ ХОТЬ СЛЫШАЛ О НАУКЕ ГЕОГРАФИИ ?
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покупать уголь в ордло - оплачивать его содержание ,и поддерживать войну ими против Украины и ее народа...
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Зебилы заблокировали прямые поставки угля в 17 году с ОРДЛО и теперь вместо того чтобы покупать напрямую мы покупаем уголь с ОРДЛО транзитом через кацапов , зебилы браво Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 5222
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Жодної різниці. Україна як отримувала з непідконтрольних територій так і отримує
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камент колерованого пете-раста.
а других вариантов закупки и нет,да порохосоевый гомункул?!!
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Теперь понятно что самый ярый зебил это Порошенко. Ведь он возглавил блокаду в 17 году. Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 4091
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ось ще, як Порошенко "очолював", тим хто "забав"
Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 395
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А разве его зеля еще не посадил? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3128
а почему? Уголь, который блокируют на западной Украине, идет на ТЭС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3638
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ТЕБЯ ИЗ ДУРКИ КТО ВЫПУСТИЛ ? САМ СОЕВЫЙ БОРОВ ПЕТЯ?
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модер, здесь какой-то псих КАПСОМ фигачит !
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не могли бы вы пукать без использования капса? Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 4272 Или общение большИм шрифтом- фирменная примета каждого добросовестного Зелупососа?
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Он бы хоть выяснил какой именно уголь смешивают с украинским, скорее всего это антрацит который в подконтрольной территории не добывается.
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СРАЗУ ВИДНО ПОРОХОБОТА! ТЫ ХОТЬ СЛЫШАЛ О НАУКЕ ГЕОГРАФИИ ?
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Ровеньки,Красный Луч,где находятся шахты "Ровенькиантрацит",Чья это территория Степан?
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Во Львове требовали отставки главного полицейского области.

Полсотни активистов ворвались на аппаратное совещание во Львовской ОГА с требованием отставки нового руководителя Национальной полиции во Львовской области Василия Виконского. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что причиной протестов стал силовой разгона акции протеста в Сосновке, санкционированный Виконским.
Василия Виконского на должность руководителя областной полиции назначили три недели назад. А 21 сентября он дал приказ силового разгона активистов, блокировавших вагоны с углем на станции Сосновка, Сокольского района. Василий Виконский подтвердил, что приказ о применении силы в отношении протестующих в Сосновке отдавал лично, поскольку считает такие действия полиции законными. Он также уточнил, что сейчас относительно действий полиции в Сосновке ведется служебное расследование.
Активисты постоянно перебивали доклад начальника полиции и скандировали "Позор!".
Руководитель областной полиции отказался писать заявление, отметив, что подаст в отставку только после приказа своего непосредственного руководителя - то есть председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.
"Господин председатель ЛОГА меня не назначал на должность. Пусть он напишет обращение на имя министра или президента о моей отставке", - сказал Виконский.
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деньги хочет патриот семенченко🤣🤣
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Вылез, а чего до этого молчал, все вопросы к зекоманде...
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А ТЭЦ Медведчука не дает энергию украинцам?
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Дело в том, что Медведчук к Червоноградской обогатительной фабрике не имеет никакого отношения. Семенченко приплёл сюда Медведчука, чтобы вызвать общественную поддержку своей акции и использует его фамилию, как некий жупел....
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насиння семенченко уже начудил с подобными блокадами, что теперь мы свой же уголь у раши покупаем через "роттердам+".
большое спасибо, насиння!
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Может и "Роттердам+" ещё Семененко придумал?Во всем Сема виноват,вали на него.А сывочолый хфельдмаршал Пэтрусь тут ни до кого.
Одно только не понял ,"свой" уголёк,добытый в копанках ордло- это чей?Саши стоматолога,Медведчук или может самого сывочелого эксгетьмана?
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Вылез, млять....
А у тебя есть ДРУГИЕ, патриотические ТЕС?
Или наконец хотя бы льготная электроэнергия из Канады?
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"37% той обогатительной фабрики принадлежит государству, но другие 63% - компаниям Натальи Королевской, это фракция Медведчука.
И государство тут ничего не решает, идут разные коррупционные обороты в адрес частной фирмы-прокладки…", - рассказал Семенченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3150088

Ничего себе заявочки у Семена стали! А раньше зависело и от злачинной влады, и лично от презедента.
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Уголь идёт на ТЭС Медведчука... С какого бока там Медведчук ? Королевская, у которой там есть часть активов, входит в Зажоп ? Так что, бизнесс всех зажоповцев автоматически переписывается на Медведчука ? Что за бред. А Медведчук - кум Путина... Так может нужно сразу заявлять, что уголь идёт на ТЭС Путина ?
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Тому сабаков і розгоняє..Замість того щоб цю буц команду направити на боротьбу з вирубкою лісу і копанки бурштину аваківська падаль людей б'є. А тим часом дружина (офіційно розведена якоби) голови нац. поліції Князєва кеши возить через кордон під прикриттям погранцов, які до речи підпорядковуються сабакову. Зрозуміло чому сабаков так хоче залишитися..А Зелений через рік буде мати таку довіру як ПАРАШАєнко..
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Где был этот прохвост, когда Карпатский кругляк контрабандой гнали за кордон?
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Как где? Его еще прахоботы обявили агентом кремля и чуть не посадили или не убили за то что он блокировал торговлю с окупантами в 2015
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Судя по тому как подкинулись ЗАЖопные ЗЕБИлы

уголек таки кровавый и идет на фабрику кума Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 389
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Зеленського і його клептоманів на нари!!!
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покупать уголь в ордло - оплачивать его содержание ,и поддерживать войну ими против Украины и ее народа...
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Семен-молоток,как и остальной народ,который не хочет терпеть торговлю с оккупантом.Надо сначала свои шахты работой обеспечить,а не покупать уголь у оккупанта.
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Думаю, что на Центрэнерго необходимо направлять украинский уголь

Да ладно. Кому и зачем это надо?
Коломойский продает "Центрэнерго" российский уголь по цене выше "Роттердам+"
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Мабуть баризі з підбарижниками дійсно непереливки, якщо найняли жопошника-семена для "акції"............... Вугілля, яке блокують на Західній Україні, йде на ТЕС Медведчука, - Семенченко - Цензор.НЕТ 1823
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Так шо, без света теперь сидеть. Заблокируй ещё мобильную связь, она российская.
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Я за, тим більше що, є державний оператор, якому заважають розвиватися кацапські компанії.
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Семенченко агент кремля, визжали порохоботы 5 лет
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