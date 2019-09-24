 Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях Рады

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статус законопроекта №1098 на сайте парламента.
"23 сентября возвращен с предложениями президента", - отмечается на сайте ВР.
Законопроект свидетельствует, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.
Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.
Комиссия должна иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.
Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.
Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.
даже с зеленой ВР - шмаркля боится импичмента ПО ЗАКОНУ Украины.. А не той имитации, что оно приняло...
А для 73% быдла был принят фейковый закон об импичменте и тупорылое стадо аж оргазмировало от радости
действительно больше )))
Так нагадить за 100 дней и развалить то, что с трудом создавалось 5 лет, как это сделал имитатор игры х....м на рояле и офшорник, это надо уметь.
так что есть куда расти...)))
Успогойтесь , соевые, Пепа это позавчерашний день . Тупиковая ветвь эволиции страны . Хуже был только Ибукович !!! Хотя и оно не решилось в своё время на столько радикальное обнищание 99% в пользу 1% олигархата и его обслуги !
Поэтому , при Бандюковиче не было такого бегства из страны !
НЕУЖТО "МОЩНЫЙ" ЗЕ ?!?!
1) поиспражняться на форуме Цензора.
2)полный провал Зели во всём.
3)ослаблние помощи Украине.
4)деактивация участия Международников в давлении на агрессора и оккупанта.
5)крах плодотворного сотрудничества политических институций.
6)вернуть поросенка.
сторонникам Зеленского могу сказать, что очень похоже, что они выбрали в президенты мелкого, злопамятного наперсточника с большим эго. так вы государство не построите. люди с такими чертами характера не способны на созидние. он же весь фальшивый насквозь, этот ваш кумир. и люди это чувствуют. поэтому и инвесторов нет и не будет. пусть что угодно обещает. брехунам веры нет!
так и импичмент....