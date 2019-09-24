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 Политика Украины
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Все про:вето (304) ВСК (180) Зеленский (2922)

 Зеленский ветировал закон о временных следственных комиссиях Рады

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 8 созыва закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором прописана процедура импичмента главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует статус законопроекта №1098 на сайте парламента.

"23 сентября возвращен с предложениями президента", - отмечается на сайте ВР.

Законопроект свидетельствует, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий

Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Комиссия должна иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

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Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3150087
 
 
 Топ комментарии
 
это тот закон, по которому РЕАЛЬНО можно отправить зеленую шмарклю на помойку - по импичменту. Поэтому оно и ссытся...
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зассала зеленая шмаркля, боится импичмента..
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Это что появился новый узурпатор? Не хочет ни следственных комиссий ни настоящего импичмента, Хочет 20 лет быть у власти и кровь из народа пить. Шмаркля она и есть шмаркля.
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Це той, котрий в гарячковій метушні приймала "коаліція потужних реформаторів петі" перед самим роспуском.
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это тот закон, по которому РЕАЛЬНО можно отправить зеленую шмарклю на помойку - по импичменту. Поэтому оно и ссытся...
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п.с. Задачей комиссии, в частности является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.


даже с зеленой ВР - шмаркля боится импичмента ПО ЗАКОНУ Украины.. А не той имитации, что оно приняло...
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Так почему же этот закон петина коалиция не рассматривала, когда президентом был Петя?
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зассала зеленая шмаркля, боится импичмента..
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Ну не шмагла я, не шмагла. Страшно очень
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Это что появился новый узурпатор? Не хочет ни следственных комиссий ни настоящего импичмента, Хочет 20 лет быть у власти и кровь из народа пить. Шмаркля она и есть шмаркля.
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Ты читать научись, закон вернули в Раду с предложениями, это законное право президента.
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"предложения" там одни - "вову трогать низя, вове страшно!"
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Це вето прострочене на 3 місяці, Торчок порушив конституційну процедуру, це у майбутньому буде прикладено до кримінального провадження.
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Хаха, помню Порось по полгода тянут с подписанием и ничего.
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Якого біса ви тоді гнали на пороха, якщо торчок діє точно так само?
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Законное право преЗЕдента вернуть закон с предложениями существует ДВЕ НЕДЕЛИ. Потом он ОБЯЗАН закон подписать. Это если по закону и Конституции. Но Шмаркля на законы и конституцию ложил так же, как на пианино.
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Настоящего импичмента клоун боится
А для 73% быдла был принят фейковый закон об импичменте и тупорылое стадо аж оргазмировало от радости
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Соевая гнида вообще его не приняла как и снятие неприкосновенности, только хрюкала об этом 5 лет, так что лучше заткнитесь.
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Зеля за 2 недели сделал больше чем Поросенко за 5 лет.
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СОГЛАСЕН!
Так нагадить за 100 дней и развалить то, что с трудом создавалось 5 лет, как это сделал имитатор игры х....м на рояле и офшорник, это надо уметь.
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Ваша шмакля зробила так, що його навіть монольшість з ригами і йульками не зможуть законно об"явити імпічмент. ЗІ Те що ваше зєля зробив за 2 нєдєлі ви будете відригувати довгими роками.
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Сдает Украину, ухудшил инвест климат, поднял цены на ВСЕ, не платит налоги, развел кумовство да и много чего еще.
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Например? Список свершений приведите и чтобы было обязательно больше, чем сделал Порошенко за 5 лет. Вы же не просто так сболтнули?
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Це була його фатальна помилка - по мирному вже не буде. Думаю шмакля буде бігти до Ростова, полишаючи рідкий слід, але не добіжить.
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Хаха, доверие выросло до 80%, скавчите дальше ПЕСики.
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у пукина от 86 до 146
так что есть куда расти...)))
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Ну, верные зелебобики из моего окружения уже его проклинают.
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Здается мине шо в твоем окружении зелебобиков не может быть по определению. Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради - Цензор.НЕТ 3251
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Чому ж? Серед моїх знайомих зебіли почали скіглити, що їх на*пали. Може тому, що вони не зовсім упороті як Ви?
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Если скоро что-то будет, то уже никто никуда не добежит - не успеют.
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ой, тут моя спивробитныця, голосователька за Зе уже говорит, что готова выйти на майдан против него Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради - Цензор.НЕТ 9107
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Чаушеску мне подсказывает, что убежать не успеет.
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Только конченный критический идиот может вообразить в своих полюциях , шо 255 карманных депутатов и и ещё "Батькивщина" с "Голосом" может теоритически проголосовать за импичмент ... Единственная теоритическая возможность - это когда олигархат перекупит половину "Слуг" ... Для нормального вменяймого человека это катастрофа для всей Украины. И только гнильё порохоботское мечтает на руинах Украины реинкарнировать свого шоколадного Пепу .
Успогойтесь , соевые, Пепа это позавчерашний день . Тупиковая ветвь эволиции страны . Хуже был только Ибукович !!! Хотя и оно не решилось в своё время на столько радикальное обнищание 99% в пользу 1% олигархата и его обслуги !
Поэтому , при Бандюковиче не было такого бегства из страны !
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круто! на прошлой неделе подписал свой закон об импичменте, между делом очень сложный по процедуре, а на этой - отменил закон, который может реально начать процедуру инициации импичмента. Все равно, что подарить квартиру и запретить в ней жить... Имитаторы, мля!
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Ну почему вы такие тупые, не отменил а вернул в Раду.
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вернул - это поворот речи специально для таких тупых как вы, ну чтобы смягчить ситуацию, а реально он ветировал, это слово правильное, потому что 254 голоса к этому вопросу больше не вернутся, ну или вернуться, но не примут будь там хоть сто новых и правильных поправок...
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Цель порохобота:
1) поиспражняться на форуме Цензора.
2)полный провал Зели во всём.
3)ослаблние помощи Украине.
4)деактивация участия Международников в давлении на агрессора и оккупанта.
5)крах плодотворного сотрудничества политических институций.
6)вернуть поросенка.
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Тоесть ботва, если Зеля провалится, то виноват в этом будет не он, а порохоботы из твоих галюнов? Так?
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А чего он тогда в кресле сидит и зп получает, если по факту все делает и отвечает за это Порошенко? Йес ор ноу?
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зря. это был предохранительный клапан. а теперь, если что, могут и на фонаре люстрировать. пусть потом не обижается. к тому же этот засранец нарушил все мыслимые сроки ветрования закона. тем самым его вето - это просто глупость. Рада уже подписала закон вместо него по всем правилам! и любой юрист (ха-ха) это подтвердит.
сторонникам Зеленского могу сказать, что очень похоже, что они выбрали в президенты мелкого, злопамятного наперсточника с большим эго. так вы государство не построите. люди с такими чертами характера не способны на созидние. он же весь фальшивый насквозь, этот ваш кумир. и люди это чувствуют. поэтому и инвесторов нет и не будет. пусть что угодно обещает. брехунам веры нет!
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Все никак не могу добиться - люстрировать то кто будет?
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народ, конечно. да те же 73% + 15%, а вы думали кто? марсиане?
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Троли лахтинские будут люстрировать шмеркель с х...лом в склещенной позе,а в Украине за них забыли.
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передавай тролям привет от Свинарчуков. Зеленський ветував закон про тимчасові слідчі комісії Ради - Цензор.НЕТ 1122
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Вцепился в кресло как клещ. По доброй воле не уйдет
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это как анекдот про армию - товарищ прапорщик а можно телевизор посмотреть? -можно, только не включайте

так и импичмент....
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Воно ж сказало: Я вам нічєґо нє должен, правда, шмарклі?
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