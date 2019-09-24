 Специальный сводный отряд спасателей прибыл в Умань для обеспечения безопасности паломников-хасидов, - МВД. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, начиная с 23 сентября черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Также они развернули специальный палаточный лагерь.
В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из соседних районов области, а также специалисты отделения водолазных спасательных работ, группы пиротехнических работ, отделения радиации, химической и биологической защиты и медицинской службы аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления.
В общем, численность сводного отряда составляет 117 человек личного состава и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.
В то же время, в случае осложнения обстановки, планируется дополнительно привлечь по одному аварийно-спасательному расчету с Управлений ГСЧС в Черниговской и Житомирской областях. Для обеспечения аэро-медицинской эвакуации будут привлечены еврокоптер из специального авиационного отряда ГСЧС.
Фото: сайт МВД
Напомним, в период с 29 сентября по 1 октября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош а-Шана - Новый год по иудейскому календарю. Участие в религиозных мероприятиях планируют принять несколько десятков тысяч паломников.
А не жидів охороняти!
Они сюда прутся, а выделять бабло шоб не поубивали друг друга, или гоев - Украине?
И так пенсии кошерным выбил колорадский Нетаниях*. Хотя у нас нехилый дефицит ПФ. А давай.те у солдат заберите деньги и нам отдайте, они и так не стреляют - наверное так сказал дядя "Биби" нашему Володьке. Ну, За пенсии!(поднимают бокалы)
Стыдобища мать вашу.
Если кто-то к нам едет то надо этих людей превратить в друзей а не во врагов!