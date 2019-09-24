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 Общество
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Все про:МВД (7949) Умань (191) хасиды (114) ГСЧС (2283)

 Специальный сводный отряд спасателей прибыл в Умань для обеспечения безопасности паломников-хасидов, - МВД. ФОТОрепортаж

С целью реализации задач по обеспечению безопасности паломников-хасидов и мест религиозных мероприятий во время празднования Рош а-Шана, в городе Умань развернут специальный сводный отряд Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, начиная с 23 сентября черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Также они развернули специальный палаточный лагерь.

В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из соседних районов области, а также специалисты отделения водолазных спасательных работ, группы пиротехнических работ, отделения радиации, химической и биологической защиты и медицинской службы аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления.

Специальный сводный отряд спасателей прибыл в Умань для обеспечения безопасности паломников-хасидов, - МВД 01

В общем, численность сводного отряда составляет 117 человек личного состава и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС

В то же время, в случае осложнения обстановки, планируется дополнительно привлечь по одному аварийно-спасательному расчету с Управлений ГСЧС в Черниговской и Житомирской областях. Для обеспечения аэро-медицинской эвакуации будут привлечены еврокоптер из специального авиационного отряда ГСЧС.

Специальный сводный отряд спасателей прибыл в Умань для обеспечения безопасности паломников-хасидов, - МВД 02

Фото: сайт МВД

Напомним, в период с 29 сентября по 1 октября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош а-Шана - Новый год по иудейскому календарю. Участие в религиозных мероприятиях планируют принять несколько десятков тысяч паломников.

Источник: https://censor.net.ua/n3150085
 
 
 Топ комментарии
 
Вы безопасность украинцев обеспечьте! Хасидов они охраняют. УКраинцев нужно охранять от хасидов.
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краще б навели порядок в карпатах і на волині із тим мародерством!
А не жидів охороняти!
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Че не сделают фонд - сперва сдайте деньги на свою охрану, хасиды?
Они сюда прутся, а выделять бабло шоб не поубивали друг друга, или гоев - Украине?
И так пенсии кошерным выбил колорадский Нетаниях*. Хотя у нас нехилый дефицит ПФ. А давай.те у солдат заберите деньги и нам отдайте, они и так не стреляют - наверное так сказал дядя "Биби" нашему Володьке. Ну, За пенсии!(поднимают бокалы)
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Вы безопасность украинцев обеспечьте! Хасидов они охраняют. УКраинцев нужно охранять от хасидов.
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краще б навели порядок в карпатах і на волині із тим мародерством!
А не жидів охороняти!
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Че не сделают фонд - сперва сдайте деньги на свою охрану, хасиды?
Они сюда прутся, а выделять бабло шоб не поубивали друг друга, или гоев - Украине?
И так пенсии кошерным выбил колорадский Нетаниях*. Хотя у нас нехилый дефицит ПФ. А давай.те у солдат заберите деньги и нам отдайте, они и так не стреляют - наверное так сказал дядя "Биби" нашему Володьке. Ну, За пенсии!(поднимают бокалы)
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Да зробіть кошерним на полі загородку, і нехай там скачуть сім-сорок.
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Ви це місцевим з Умані скажіть... Потім тільки треба швидко бігти 🏃.
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Из ваших коментов так и торчат кремлевские уши, идиоты!
Стыдобища мать вашу.
Если кто-то к нам едет то надо этих людей превратить в друзей а не во врагов!
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хасида в друга Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 2501, ты хоть раз с ними имел дело Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 2501
Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 3985
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Хасидів і євреї не дуже *******, але поки вони їдуть до Умані з грошима, то можна й витримати "деякі" незручності 😀.
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хасидів навіть хасиди не дуже ******* ..... а їх не охороняти треба ,а брати по 100 ойро на вїзді щоб потім срач за ними було за що прибрати Спеціальний зведений загін рятувальників прибув до Умані для гарантування безпеки паломників-хасидів, - МВС - Цензор.НЕТ 1900
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Не турбуйтеся. З них беруть набагато більше.
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отделение бактериологической защиты там точно не помешает...
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