EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  473  12
Материалы по теме:
Все про:Укроборонпром (782) импортозамещение (8) Загороднюк (28)

 Правительство категорически против закупки запчастей к военной технике в России, - Загороднюк

Правительство не намерено покупать в РФ любые запчасти к военной технике.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство категорически против закупки чего-либо в России", - заявил он, отметив, что правительство рассматривает в основном вариант импортозамещения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны

"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений (о закупках в РФ. - Ред.), ведь здесь даже объяснять не надо. Импортозамещение во многих случаях гораздо технически более легкий процесс, чем может показаться. Поэтому у нас была первая встреча с "Укроборонпромом", где начальник Генштаба выразил свое мнение, я его поддержал, чтобы даже не планировали никаких таких решений (о закупках в РФ. - Ред.). Пусть срочно, прямо сейчас, работают над импортозамещением", - заверил Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3150080
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как говорили Свинарчуки-Мы просто хотели немножко заработать
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать".

"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали.
Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?....

И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали.
А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.
Источник: https://censor.net.ua/n3145183
 показать весь комментарий
 
 
чергова пабєда маладой пєрспєктівной каманди Зе:Речник сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра Юрій Кірасір повідомив, що Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти президента-втікача.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/evropeyskiy-sud-otmenil-sankcii-protiv-viktora-yanukovicha-50044439.html
 показать весь комментарий
 
Так а хто винен, що Україна так і не надала в ЕС підтвердження висунутим проти Панди обвинуваченням?
 показать весь комментарий
 
Даже если бы захотели, вам уже ни кто не продаст.
 показать весь комментарий
 
 
молодой,, зеленый, не успел побывать у свинского корыта
 показать весь комментарий
 
та канешно)
Андрій Загороднюк називає себе «нафтовиком у третьому поколінні». Батько Андрія Загороднюка Павло Загороднюк з 1991 є керівником і, з певного моменту, також власником концерну «Nadra Group». Павло Загороднюк є членом правління Укрнафти, де, згідно даних Обозревателя, представляє інтереси Ігоря Коломойського.
 показать весь комментарий
 
Знаючи ситуацію в нашій оборонці здається мені що керівництво не має намірів купувати запчастини до військової техніки і в Україні також.
 показать весь комментарий
 
Европейський суд скасував санкції, накладені щодо "легетімного" (ресурс НВ). Откака х...йня малята.
 показать весь комментарий
 
Mojio mnenyje nado perejti na NATo standarti.Desevle daze na 10 raz budet jesli kupit ne novyje tak skazat texniku.Tem boleje ona budet luce novix ruskoj texniki.Vsioravno ruskije otstajut na 30 let kak minimum.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх