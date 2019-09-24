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 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (782) импортозамещение (8) Загороднюк (28)

 Правительство категорически против закупки в России запчастей к военной технике, - Загороднюк

Правительство не намерено покупать в РФ любые запчасти к военной технике.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство категорически против закупки чего-либо в России", - заявил он, отметив, что правительство рассматривает в основном вариант импортозамещения.

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"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений (о закупках в РФ. - Ред.), ведь здесь даже объяснять не надо. Импортозамещение во многих случаях гораздо технически более легкий процесс, чем может показаться. Поэтому у нас была первая встреча с "Укроборонпромом", где начальник Генштаба выразил свое мнение, я его поддержал, чтобы даже не планировали никаких таких решений (о закупках в РФ. - Ред.). Пусть срочно, прямо сейчас, работают над импортозамещением", - заверил Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3150080
 
 
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Как говорили Свинарчуки-Мы просто хотели немножко заработать
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Коломойский выступил в защиту Гладковских: "Может, их надо награждать было, а не шельмовать".

"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали.
Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?....

И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали.
А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.
Источник: https://censor.net.ua/n3145183
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Вы такой проницательный...
Как и в своих предсказаниях, что Аваков не будет министром при Зе.
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Вчера смотрел рассеянских блогеров,так они на Авакова прут бочку по полной,значит боятся рассиянцы Авакова.
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Сеню тоже очень боялись, даже дело состряпали и в международный розыск пытались подавать.
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Рассеянцы и на пороха бочку перли. Значит ли это шо они боялись барыгу- своего торгового партнера?
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Беня как хороший сельский свинокол, держа в руках заточенный прут, чухает соевых свиней за ушком, приговаривая ласково "Паця, Паця, хороший!" Шоб сало не попортить
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чергова пабєда маладой пєрспєктівной каманди Зе:Речник сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра Юрій Кірасір повідомив, що Європейський суд скасував санкції Євросоюзу проти президента-втікача.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/evropeyskiy-sud-otmenil-sankcii-protiv-viktora-yanukovicha-50044439.html
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Так а хто винен, що Україна так і не надала в ЕС підтвердження висунутим проти Панди обвинуваченням?
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Україна? А не оці 73,22%, які були у всіх державних структурах України?
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А може обвинувачення висували "оці", котрих підтримало лише 8%? І керували слідством також "оці"?
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Да какие обвинения, когда медиахолдинг перекупили? Одна ментальность, барыжная...
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Обвинения предъявляет не медиахолдинг, а прокуратура.
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повернення людей януковича(портнова, хорошковського, кузьміна), їх активна участь в Зе команді, відпуск на волю єфремова( а ще раніше призначення смірнова, адвоката єфремова заступником голови ОПу), порушення справ в дбр щодо парубія та інші, відверти публічні мусі пусі нової влади з ригівськими недобитками( аменіни в суркіса як приклад) то зовсім не реванш! то прадєлки праклятава парашенки, вова ж тока учітса Уряд категорично проти закупівлі запчастин до військової техніки в Росії, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7990
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Луценко з тих 73-х відсотків??? Уряд категорично проти закупівлі запчастин до військової техніки в Росії, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 969 Уряд категорично проти закупівлі запчастин до військової техніки в Росії, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 969 Уряд категорично проти закупівлі запчастин до військової техніки в Росії, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 969 А як так виявилось, що після порошенківських потужних реформ в державних структурах виявилось 73% зрадників? Ну, добре, а що ті, 27% "патріотів", робили? Чому вони вину Януковича у ЄС не довели?
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Даже если бы захотели, вам уже ни кто не продаст.
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молодой,, зеленый, не успел побывать у свинского корыта
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та канешно)
Андрій Загороднюк називає себе «нафтовиком у третьому поколінні». Батько Андрія Загороднюка Павло Загороднюк з 1991 є керівником і, з певного моменту, також власником концерну «Nadra Group». Павло Загороднюк є членом правління Укрнафти, де, згідно даних Обозревателя, представляє інтереси Ігоря Коломойського.
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Знаючи ситуацію в нашій оборонці здається мені що керівництво не має намірів купувати запчастини до військової техніки і в Україні також.
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Европейський суд скасував санкції, накладені щодо "легетімного" (ресурс НВ). Откака х...йня малята.
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Mojio mnenyje nado perejti na NATo standarti.Desevle daze na 10 raz budet jesli kupit ne novyje tak skazat texniku.Tem boleje ona budet luce novix ruskoj texniki.Vsioravno ruskije otstajut na 30 let kak minimum.
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Rosijskaja texnika tank armata.Vot v ciom ix problema,tut vsio okey idea svorovana s nemcev 1980 goda ispitatelnix tankov ,no jest problema serioznaja tankist nevydet nicego vokrug sebia
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А как быть с запчастями и боеприпасами к старому советскому вооружению, которым и сейчас минимум на 40% укомплектована наша армия ? Уряд категорично проти закупівлі запчастин до військової техніки в Росії, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9981
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Кого Ви питаєте? Трускавецького фахівця?
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А у кого надо спросить? У кондитерского барыги?
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те шо при пороху ремонтували доїздить і всьо, - тепер "свати" в пріоритеті
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Оно конечно, если одной и той же цели можно достичь за более дорого, тогда нет вопросов. Конечно дороже - это наш выбор.
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Багато чого з озброєнь можна закупити і в колишніх країнах Варшавського договору, які нині під парасолькою НАТО.. Сьогодні новина була про закупівлю САУ в Чехії..
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Пиарщина....
Если для фронта нет запчасти - купи её хоть у чёрта! Понятно, что неофициально....
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и получи за это уголовное преследование
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А куда Вы ***** денентесь? У меня жена с России . Замените. Придурки...
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ну так в мерседес вставим мотор від таврії гірше не буде
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но из отечественных выходит только миномет "молот"
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Та вы шо Уряд категорично проти закупівлі в Росії запчастин до військової техніки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9393 ? А металлом советский в Чехии ? А свинарчуки уже седят ? И где эта гнида бигус шоу ?
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