 Правительство категорически против закупки в России запчастей к военной технике, - Загороднюк

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство категорически против закупки чего-либо в России", - заявил он, отметив, что правительство рассматривает в основном вариант импортозамещения.
"Насколько я знаю, мы ничего не планируем закупать. Аудит контрактов еще продолжается, но мы категорически против таких решений (о закупках в РФ. - Ред.), ведь здесь даже объяснять не надо. Импортозамещение во многих случаях гораздо технически более легкий процесс, чем может показаться. Поэтому у нас была первая встреча с "Укроборонпромом", где начальник Генштаба выразил свое мнение, я его поддержал, чтобы даже не планировали никаких таких решений (о закупках в РФ. - Ред.). Пусть срочно, прямо сейчас, работают над импортозамещением", - заверил Загороднюк.
"Есть вещи, которые надо хорошо продумать. Потому что можно запретить все, а потом семья Гладковских была вынуждена завозить контрабандой дефицитные авиадетали.
Так, а если задуматься, может, их надо награждать было, а не шельмовать?....
И возможно, эти ребята завозили нужные запчасти, которые невозможно было получить законным легальным путем. Да, они на этом зарабатывали.
А как иначе организовать такой сложный бизнес? Вот если бы журналисты типа Бигуса попробовали сами завезти контрабандой военное оборудование из России", - отметил Коломойский.
Источник: https://censor.net.ua/n3145183
Как и в своих предсказаниях, что Аваков не будет министром при Зе.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/evropeyskiy-sud-otmenil-sankcii-protiv-viktora-yanukovicha-50044439.html
Андрій Загороднюк називає себе «нафтовиком у третьому поколінні». Батько Андрія Загороднюка Павло Загороднюк з 1991 є керівником і, з певного моменту, також власником концерну «Nadra Group». Павло Загороднюк є членом правління Укрнафти, де, згідно даних Обозревателя, представляє інтереси Ігоря Коломойського.
Если для фронта нет запчасти - купи её хоть у чёрта! Понятно, что неофициально....