 "Так захотел Рябошапка", - нардеп от "Голоса" Осадчук о реформе прокуратуры

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ первый заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.
"Там есть базовая конструкция, которую, как я понимаю, придумал Руслан Рябошапка. Весь проект делался под его видение и под его мандат доверия. Правки могли лишь частично корректировать модель. Я, например, пытался менять суть некоторых вещей, но они железобетонно уперлись и настаивали на своем, думаю, такова была воля Руслана Рябошапки. Можно сказать, что весь законопроект сформирован по принципу: так захотел Рябошапка", - рассказал нардеп.
При этом он отметил, что в реформе прокуратуры риски огромные, и их осознано оставили и возложили на одного человека.
"Прежде всего, они связаны с людьми. Потому что идеей этого законопроекта есть то, что можно выгнать всех, кто сейчас работает в прокуратуре", - уточнил Осадчук.
Полный текст интервью с Андреем Осадчуком читайте здесь.
Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о создании Офиса генерального прокурора во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.
23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры.
какое же стадо фееричных дебилов пришло во власть...
🤔
73-и взвоют, но они этого хАтели
)))))
Может он длительное время там работал?
Может написал кандидатскую на эту тему?
Может защитил докторскую по вопросу реформ?
Откуда план реформы?
Ах, да! Есть интернет и 5 дней повышения квалификации в Трускавецком Риксосе!