 "Так захотел Рябошапка", - нардеп от "Голоса" Осадчук о реформе прокуратуры

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ первый заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.

"Там есть базовая конструкция, которую, как я понимаю, придумал Руслан Рябошапка. Весь проект делался под его видение и под его мандат доверия. Правки могли лишь частично корректировать модель. Я, например, пытался менять суть некоторых вещей, но они железобетонно уперлись и настаивали на своем, думаю, такова была воля Руслана Рябошапки. Можно сказать, что весь законопроект сформирован по принципу: так захотел Рябошапка", - рассказал нардеп.

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При этом он отметил, что в реформе прокуратуры риски огромные, и их осознано оставили и возложили на одного человека.

"Прежде всего, они связаны с людьми. Потому что идеей этого законопроекта есть то, что можно выгнать всех, кто сейчас работает в прокуратуре", - уточнил Осадчук.

Полный текст интервью с Андреем Осадчуком читайте здесь.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о создании Офиса генерального прокурора во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры.