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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3662) реформы (3396) Рябошапка Руслан (121) Осадчук Андрей (1)

 "Так захотел Рябошапка", - нардеп от "Голоса" Осадчук о реформе прокуратуры

Принятый на прошлой неделе законопроект, который запускает реформу прокуратуры, делался под видение и под мандат доверия генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ первый заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.

"Там есть базовая конструкция, которую, как я понимаю, придумал Руслан Рябошапка. Весь проект делался под его видение и под его мандат доверия. Правки могли лишь частично корректировать модель. Я, например, пытался менять суть некоторых вещей, но они железобетонно уперлись и настаивали на своем, думаю, такова была воля Руслана Рябошапки. Можно сказать, что весь законопроект сформирован по принципу: так захотел Рябошапка", - рассказал нардеп.

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При этом он отметил, что в реформе прокуратуры риски огромные, и их осознано оставили и возложили на одного человека.

"Прежде всего, они связаны с людьми. Потому что идеей этого законопроекта есть то, что можно выгнать всех, кто сейчас работает в прокуратуре", - уточнил Осадчук.

Полный текст интервью с Андреем Осадчуком читайте здесь.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона о создании Офиса генерального прокурора во втором чтении и в целом 19 сентября. Документ подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины, в первом чтении его утвердили 10 сентября.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3150079
 
 
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по зеленому велению, по коломойшиному хотению "Так захотел Рябошапка", - нардеп от "Голоса" Осадчук о реформе прокуратуры - Цензор.НЕТ 2793
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мнение ПЕСячего голоса никого не волнует
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законы пишут под исполнителей
какое же стадо фееричных дебилов пришло во власть...
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Бо зебілам не зрозуміти, що завтра Рябошапка може захотіти введення смертної кари, припустимо, за чорні шкарпетки. Тому потрібно не підтакувати Рябошапці, а робити все, щоб над ним зберігався парламентський і особливо громадський контроль.
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Суды всегда на стороне мусоров и прокуроров.Видно так надо,чтобы ,как в прошлые года, не могли восстановиться.
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В нас тепер немає Парламенту як такого ! А є зеБпарламент !
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Так говорил Заратустра. В нашем Зе-дурдоме: "Так захотел Рябошапка"
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Дайош Плокулола Югика взад!
🤔
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Вам не надоело порохоботы писать херню. Лучше бы ишли работать
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Осторожно. У тебя земля из-под лопаты на монитор упала.
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хочу посмотреть когда мусора будут избивать порохоботов))
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ничО. этот закон аукнется громче всего..
73-и взвоют, но они этого хАтели
)))))
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Так идея выгнать всех была и раньше но АЛКАНАВТ должности продал ! Сразу оговорюсь и шапку рябу гнать нужно в шею!
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А я вот не пойму, как Рябошапка собирается проводить реформу своего Охфиса?
Может он длительное время там работал?
Может написал кандидатскую на эту тему?
Может защитил докторскую по вопросу реформ?
Откуда план реформы?
Ах, да! Есть интернет и 5 дней повышения квалификации в Трускавецком Риксосе! "Так захотів Рябошапка", - нардеп від "Голосу" Осадчук про реформу прокуратури - Цензор.НЕТ 9723
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