 "Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность", - секретарь СНБО Данилюк

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность", - сказал он в интервью испанской газете El Pais, текст которого размещен на сайте СНБО Украины, передает Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае "это дорого нам будет стоить".

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