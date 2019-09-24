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 Политика Украины
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Все про:контракт (343) призыв (499) Загороднюк (28) ВСУ (348)

 Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию

ВСУ на данный момент соревнуется за кадры на ровне с другими работодателями.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

"Отток кадров есть во всех странах. То есть многие военнослужащие заканчивают контракты, не подписывают новые и идут в гражданскую жизнь. Это нормальный процесс. У нас отток больше, ведь система мотивации сегодня не отвечает потребностям многих военнослужащих. Мы строим человекоцентрическую политику, я постоянно об этом заявляю всем, она будет сконцентрирована на повышении мотивации. Но речь идет не только об оплате, это и самореализация, рост в военной карьере, образование и подготовка, отношение командиров к подчиненным. Мы вообще соревнуемся за кадры. И ВСУ будут настолько сильными - насколько у нас сильные кадры", - рассказал министр о кадровом вопросе в ВСУ.

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"Проблема не такая острая, но она есть - особенно с комплектацией боевых частей и тех, которые требуют высокой квалификации. Некоторые военнослужащие несут службу в не очень подходящих условиях. Мы планируем строить новые городки для того, чтобы их бытовые условия были лучше", - прокомментировал Загороднюк вопрос комплектации воинских частей.

Он заверил, что является сторонником контрактной армии и, по его мнению, ВСУ могут перейти на контрактную армию

"Я думаю, что это реально (отказаться от призыва. - Ред.). Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников. Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов", - пояснил он.

Вместе с тем, он не смог сказать, когда будет возможен полный переход на контрактную армию: "Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно - в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать, - надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации в сфере среды безопасности".

Источник: https://censor.net.ua/n3150074
 
 
 Топ комментарии
 
Зе депутати, на те й Зе депутати, підтримають що попало від Зе сцкуна, вони ж зебіли, що з них візьмеш?Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 9890
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Да вообще призыв отменить нужно, Виктор Федорович и тот отменил, а по сравнению с Зеленским - он Проффесор!!! Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 3690
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Зе депутати, на те й Зе депутати, підтримають що попало від Зе сцкуна, вони ж зебіли, що з них візьмеш?Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 9890
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А ты сам то не "зе-сцыкун", уже пошел видимо и записался контрактником в армию?
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не зебилу вопросы задавать, думаешь рыло за флагом спрятало?
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Так чего тогда ты, зебил, спрятался у мамки под цыцькой и закрывшись справкой о плоскостопии, вылез в тему о призыве в армию и вонь букафками разносишь?
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будете мириться с мышебратьями, в армию не пойдут ни за какие деньги
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Загороднюк , сделай невозможное . Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 5247
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Это что выходит зебобиков которые думали что их зебил отменит призыв будут забирать в армию ? Зебилы браво Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию - Цензор.НЕТ 8860
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Останні 28 років регулярно переходим на професійну армію.
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Дык переходите, в армии конкурентная зарплата, нафиг пионеров по макДональдсам ловить..
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скасовувати призов є сенс в єдиному випадку - якщо є намір скасувати українську державу як таку.

щодо військового обов'язку нам необхідно наслідувати ізраїльську модель.
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А чому не американську модель комплектування армії?
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бо бюджет ЗСУ в 100 разів менший пентагонівського.
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тому що, на мій погляд, країна яка зараз перебуває в стані війни (фактично, а не згідно з розумінням керівництва держави), має навчити якомога більше людей володіти зброєю. ну, і по-друге, маючі поряд такого сусіда, як росія з її поглядами на українську державність ми ще дуже довгий час будемо перебувати під загрозою нової агресії.
тому Ізраїль, який вже багато років воює за свою країну кращий приклад ніж США, які приймають участь в бойових діях виключно на чужих територіях.
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а чувак реальное дело говорит, давно пора два года на сборе клубники в польше, сидения с пенсионерами в еэс или чистки бачков в чехии приравнивать к службе в ато, а особо отличившихся представлять к званию героя украины
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Для повністю контрактної армії потрібно грошей дофіга,яких не буде дуже довго
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