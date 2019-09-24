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 Политика Украины
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Все про:ВР (23727) законопроект (2158) Осадчук Андрей (1)

 Число некачественных законопроектов может доходить до 100% в первом чтении и до 60% во втором, - нардеп от "Голоса" Осадчук о "турборежиме" в Раде

Первый заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук считает, что количество некачественных законопроектов, принимаемых Верховной Радой, превышает половину.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если говорить о первом чтении, то некачественные (законопроекты. - Ред.) – наверное, почти все. Потому что первое чтение - это, прежде всего, поддержание идеи. И, учитывая для себя весь хаос турборежима, мы в "Голосе" для себя определили, что достаточно часто голосуем за первое чтение, четко понимая суть идеи, которая прячется за названиями проектов... То есть когда идея не вызывает сомнения, мы в первом чтении ее поддерживаем. Потому что мы хотим поддерживать адекватные экономические реформы и здравые цели", - отметил Осадчук.

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При этом он сообщил, что ситуация со вторым чтением не на много отличается в лучшую сторону.

"А вот ко второму чтению по опыту первой недели работы над вторым чтением начинается легкий хаос. И на ваш вопрос отвечу так: думаю, число критически некачественных законопроектов может доходить до 60%", - добавил он.

Полный текст интервью с Андреем Осадчуком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3150073
 
 
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"турборежим" это ширма, по подавлению Украинской демократии.
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забыли фракцию - "шоколад в глазури" спросить...
то ли дело при Петре - 5 лет снятие неприкосновенности рассматривали, наверное сильно качественный был...
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Jbst - а ви зебіли срізь тільки про Пороха ! ))) І якщо про недоторканість - то ще венецанська комісія рекомендувала нам- в країнах з НЕСТАЛОЮ демократією знімати недоторканість з депутатів НЕМОЖНА ! Але ж твій клоун хоче влади - тому і цех закон проштовхнув , а з себе недоторканість ФАКТИЧНО не зняв - його закон майже неможливо виконати !
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Де була та Венеціанська коміссія коли в нас Крим віджали? Не занепокоювалсь вона тоді невиконанням Будапешського меморандума? а.. це не її прерогатива...
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Легко приняли -ещё легче и справить на фоне протестов.
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Потом придут люди разумные и выкинут все ЭТО на свалку истории.
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На любые вопросы Вы получите любые ответы. Зато быстро.
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