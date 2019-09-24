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Все про:Лавров (1641) Нью-Йорк (159) ООН (2822)

 США не пустили на Генассамблею ООН десять членов российской делегации

Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Коммерсанту" сообщил руководитель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев пояснил, что визу не получил он, Леонид Слуцкий и восемь сотрудников МИД России, включая главного переводчика и главу генерального секретариата российского МИД Сергея Бутина. Он пояснил, что формального отказа не было, но членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас в посольстве США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в США, планируется выступление на Генассамблее ООН и встреча с Трампом, - Офис Президента

Косачев назвал ситуацию "беспрецедентной".

"Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа. Насколько они приобретут ответный характер, еще предстоит обсудить. Но то, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации, - это еще один, и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик. Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации", - отметил Косачев.

Он добавил, что Лавров проинформирован о произошедшем.

Источник: https://censor.net.ua/n3150072
 
   
 Топ комментарии
 
Обтекайте, козломордые, без вас в Америке воздух чище будет..
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Что, потомки Ржевского и в Штатах верны делу их славного предка? Туда еще и наш Наполеончик намылился... США не пустили на Генасамблею ООН десятьох членів російської делегації - Цензор.НЕТ 1947
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Обтекайте, козломордые, без вас в Америке воздух чище будет..
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нехер козломордым общаться с цивилизованным миром
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10 шпионов не наблюют пьяными в Централ парке, и это хорошо))
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Коню переводчик не нужен - переводчику нужен конь.
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В США своих наркоманов девать не куда, а тут ещё десяток наркотов и наркокурьеров из МИД Параша. Пущай сидят в своей помойке и кокс нюхают.
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С...ки, а вы не нарушили свои обязательства по отношению к Украине в результате военной агрессии? Мрази лживые козломордые мордвинско - пермяцкие.
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А объяснение причины с американской стороны Цензору слабо найти?
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тебе твой Лукашенко расскажет, котрый тоже под санкциями
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Он что-то ничего не рассказывает, зеб, может ты это между строк прочитал?
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Под твоим "здравомыслием" можно под каждой буквой улыбку ставить, не то, что под всем постом.
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Действительно. Почему мы должны получать информацию через призму кацапского бреда? Кому интересны вопли этих ушлепков?
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Вопли интересны с точки зрения изучения великодуховности и сракальности их ответов, а ответы они научились сочинять...
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Цензор не МОЖЕТ (!) найти объяснений с американской стороны - потому что отказ от визы в США, да и в ЕС - происходит БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ причин. Тут можно только предположить - МИД США (в лице своего посольства) печется об экологии в своей стране, в чистоте воздуха в зале заседаний Генассамблеи ООН - а эти показатели будут значительно выше, если там будет расейских свинособак поминимуму. Такая формулировка - устраивает.
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Я тоже заметил, что Цензор не МОЖЕТ найти, пока не насобирает определённое количество посещений сайта...
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еще раз для недалекого - никто не ДОЛЖЕН объяснять зверькам, с вонючими ногами и перегаром боярышниковым, почему присутствие козломордых на территоии страны НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, свиньи - должны сидеть в своих загонах.
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Знаешь, зеб, меня всё чаще посещают мысли - удается ли зебам не обосрать штаны при посещении туалета, если на форуме обосрать кого-то у них не получается и они привлекают вонью только себе подобных?
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Таскать чемоданы с коксом теперь некому. Лошадь там парализует без дозы.
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Нечего ехать в Америку за продуктами , жрите своё .
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Будут жесткие шаги - отравите радиацией новый регион свой? или отп..те протестующих своих?или запретите продажи айфонов на которые кацапы с ночи очередь занимают, Про Воронеж уже молчу он давно разбомблен
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Не видать пиндосам ни тульских пряников с самоварами, ни вятских балалаек и гармошек
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А вот это уже обидно и называется фошизм и наезд на скрепы, могут повторить:


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Это я так понял и есть те "делегаты", которым отказали?
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так в чем проблема открывайте у себя ООНы, толку то все равно в них нет...
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Ветеринарная служба не пропустила...
😎
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Представьте: открывают паспорт а там фото
КазлаЖопоМордой СвиноСобаки...
🧐
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Пусть остаются дома. Это пойдёт им только на пользу (как и санкции)
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А лошадь без переводчика шо будет делать?
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Так лишне хромосомные туда ехали на пмж !
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да. чел в гинекологических перчатках с вантузом в руках, пишущий нет на стенах германского посольства здесь бы пригодился
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