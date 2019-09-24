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 Общество
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Все про:наркотики (1595) Международная антинаркотическая ассоциация (1) борьба с наркотиками (1) Гогилашвили (1)

 По статистике 60-70% людей пробовали наркотики, - сооснователь Международной антинаркотической ассоциации Александр Гогилашвили

От 60 до 70% людей хотя бы раз употребляли наркотики разного рода.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказали представители Международной антинаркотической ассоциации.

"По статистике 60-70% людей пробовали. Как правило с наркоманией ассоциируют тяжелые формы наркотиков: иголка, черный подъезд, подвал… Человек, который ест таблетки или сидит на антидепрессантах, - тоже наркоман. А марихуана – это наркотик? Это психоактивное вещество, меняющее сознание человека. А все, что меняет сознание, является наркотиком. И люди, употребляющие любое из этих вещей, сидят в проблеме, а дальше либо соглашаются с этим, либо упорно твердят, что у него все хорошо", - отметил сооснователь МАА Александр Гогилашвили.

Он добавил, что в Украине, в отличие от западных стран, люди зачастую не воспринимают наркозависимость как болезнь:

"Если у нас люди до сих пор не понимают, что наркозависимость является болезнью, то это наша огромная трагедия ХХI века. В Украине касательно наркозависимости все невежды. Наркозависимых воспринимают, как каких-то драконов, которых здесь никогда не было. Но оказывается, что эта проблема всегда существовала – 100, 1000, 2000 лет назад. Ни одна страна не победила наркозависимость, даже Таиланд, где показательно расстреливали на улицах за торговлю наркотиками. Наркотики – это то, что может случиться в каждой семье, но об этом не задумываются. Мы стараемся изо всех сил детей воспитывать, но иногда этого оказывается мало".

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Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150070
 
 
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ульянка гораздо эффективнее и доходчивей объяснила бы в фейсбуке вред и пользу от этого дела
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мнение уволеной осломордой нечесаной старухи никого не волнует
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Прикольная работа у чувака:
Раз в месяц высрал обеспокоенность и "давай дэнги, дэнги давай", а то шприц - башка попадет, савсим дряхлый будешь)
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25% четко сидящих на любых наркотиках.
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Грузины поголовно курили анашу, служил с ними в СА, а я как те 70%, только попробовал, честное слово спиртное лучше- причем любое.
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Вреда спиртное больше наносит организму чем анаша(марихуана) при регулярном употреблении. Все должно быть в меру.
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Вся вата вернулась в Украину . Чтобы это принять , надо узаконить каннабис ?
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алкоголь це теж наркотик, бо змінює свідомість і викликає звикання.
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А це вже що вважати наркотичним засобом . Тютюнопаління це також наркоманія . І людині набагато легше припинити вживати алкоголь , а ніж відмовитися від тютюнопаління. Так що наведені цифри дуже близькі до істини
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і вживання кофеїновмісних препаратів є наркоманією , але ці препарати ще не заборонені.
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Ну и че удивительного?
Человек любопытен по своей природе
Иначе мы бы до сих пор пользовались каменными топорами.
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Принятое в США юридическое определение гласит, что наркотиком является любое вещество, способное вызывать пристрастие, независимо от того, оказывает оно с фармакологической точки зрения наркотический эффект или нет. За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі - Цензор.НЕТ 1274

Выводы делайте сами... За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі - Цензор.НЕТ 7358
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Так і горілка міняє свідомість. І чомусь я впевнений ,що Ґоґіашвілі теж пробував курнути, та й сильніше
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им бы провести реальное иследование, а не судить по себе.
Шутки ради можно вспомнить рейтинг шмаркли. Но ему с наркотой не до приколов.
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Так хуже ж не будет. За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі - Цензор.НЕТ 541473% не дадут соврать.
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Этанол обладает наркотическим и токсическим действием и не под запретом. ПОЧЕМУ ???
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