 По статистике 60-70% людей пробовали наркотики, - сооснователь Международной антинаркотической ассоциации Александр Гогилашвили

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказали представители Международной антинаркотической ассоциации.

"По статистике 60-70% людей пробовали. Как правило с наркоманией ассоциируют тяжелые формы наркотиков: иголка, черный подъезд, подвал… Человек, который ест таблетки или сидит на антидепрессантах, - тоже наркоман. А марихуана – это наркотик? Это психоактивное вещество, меняющее сознание человека. А все, что меняет сознание, является наркотиком. И люди, употребляющие любое из этих вещей, сидят в проблеме, а дальше либо соглашаются с этим, либо упорно твердят, что у него все хорошо", - отметил сооснователь МАА Александр Гогилашвили.

Он добавил, что в Украине, в отличие от западных стран, люди зачастую не воспринимают наркозависимость как болезнь:

"Если у нас люди до сих пор не понимают, что наркозависимость является болезнью, то это наша огромная трагедия ХХI века. В Украине касательно наркозависимости все невежды. Наркозависимых воспринимают, как каких-то драконов, которых здесь никогда не было. Но оказывается, что эта проблема всегда существовала – 100, 1000, 2000 лет назад. Ни одна страна не победила наркозависимость, даже Таиланд, где показательно расстреливали на улицах за торговлю наркотиками. Наркотики – это то, что может случиться в каждой семье, но об этом не задумываются. Мы стараемся изо всех сил детей воспитывать, но иногда этого оказывается мало".

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Полное интервью с главой правления МАА Игорем Щегловым и сооснователем Ассоциации Александром Гогилашвили читайте ЗДЕСЬ.

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