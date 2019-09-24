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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2158) Зеленский (2922) оборона (1103)

 Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Об обороне Украины" (законопроект №1011), согласно которому глава государства будет утверждать план обороны Украины и военно-административное деление территории государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, говорится на сайте Верховной Рады.

"23.09.2019 - Возвращен с подписью от президента", - сказано на сайте парламента.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины" Об обороне Украины "по организации обороны государства". За это решение во время пленарного заседания Верховной Рады Украины проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект разработан Министерством обороны Украины во исполнение пункта 4 Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного Президентом Украины - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины 27.11.2018.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". ВИДЕО

Принятие Закона закрепляет на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения Президентом Украины Плана обороны Украины и утверждении его структуры.

Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

Источник: https://censor.net.ua/n3150069
 
 
 Топ комментарии
 
п. 1. прекратить сопротивляться
п.2 лечь на спинку
п.3 раздвинуть лапки
п. 4 начать вилять хвостиком

в.а. зелупенский (подпись)
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ПЛАН ОБОРОНЫ ПО ЗЕ
ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 7700


ЗАТЕМ ЕЩЁ РАЗ ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 9789

И ОПАНЬКИ - ПОБЬЕДА!
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 6212


А ТАК ПЛАН КАК ПЛАН.

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ЗРОБИЛИ РАЗОМ ЗЕБІЛИ? МЕДВЕДЧУКОВСЬКО-********** ПРОПОГАНДА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ? Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 9725 Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 9911
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Дійсно, несподівано. При Порошенкові ж ці канали були під санкціями, Медведчук у в'язниці, і тут прийшов Зеленський.
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Що ти рівняєш? Порох мародер ,на крови бабло намутил. Зеля он же другой , патриот при чем честый же ? Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 8229
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Саме так, "Порох мародер ,на крови бабло намутил". Тут нема ніяких протиріч.
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Зеля - он же другой, он не рассказывает, какой он "патриот", и при этом посылает Медведчука переговорщиком от СБУ в Минск.
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#ШАМ. Из #Сирии со ссылкой на #ИГ сообщают об уничтожении 15 голов русской солдатни и асадитов в #Хомсе в районе #Сухана. Они были уничтожены в результате засадной операции http://nedaa-sy.com/en/news/15923
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п. 1. прекратить сопротивляться
п.2 лечь на спинку
п.3 раздвинуть лапки
п. 4 начать вилять хвостиком

в.а. зелупенский (подпись)
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да этот план уже и так известен " нужно просто перестать стрелять "
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Это первый пункт, второй пункт - освободить оккупированные ВСУ территории...
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и наказать разжигателей войны в рядах ВСУ и Добробатов
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А чем занимался пять лет ставленник Порошенко Матиос , по кличке " тепловизор" ?
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получается ни чем . так и не смог изловить и наказать одного уклониста из Кривого Рога
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какео-то беларшло прилезло..ты кто такое,чухло? тебе мимо.ты тут никто
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Главное, что не 11.80, который изображает - "что", под 7 8. :D
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беларусы-биомусор. мало вас немцы пожгли в сараях. жаль что не всех. а памятью ваших сдохших тварей в брестской крепости я зад подтираю
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вангую, что шойгу с генералами выпали в осадок и шибко озадачены непреклонной волей и стратегическими талантами нового верховноглавнокомандования украины
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не знал что Капитуляция Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 9729 НАЗЫВАЕТСЯ ПЛАНОМ ОБРОНЫ Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 7154 не знал.....
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план такой- отправить в атаку порохоботов. их не жалко
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основа этого плана обороны выглядит примерно так Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 3478
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 3323
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ПЛАН ОБОРОНЫ ПО ЗЕ
ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 7700


ЗАТЕМ ЕЩЁ РАЗ ОШЕЛОМИТЬ ПРОТИВНИКА
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 9789

И ОПАНЬКИ - ПОБЬЕДА!
Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 6212


А ТАК ПЛАН КАК ПЛАН.

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ПЛАНОМ РАНЬШЕ НАЗЫВАЛИ ТРАВКУ КОНОПЕ НАЗЫВАЕТСЯ... КУРНУЛ И ТЫ В ПЛАНЕ..В СМЫСЛЕ УЛЕТА..... НАВЕРНОЕ ЗЕЛЯ ТАКИ ШОТО КУРНУВ.. ПЕЦЕ ПЛАН В ГОЛОВУ СИЕ НЕ ПРИХОДИЛО.... Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 591
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Для капитуляции оказывается закон нужен, чтобы свою хитрую ж_пу не подставить Зеленский подписал закон о Плане обороны Украины - Цензор.НЕТ 6951
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"глава государства будет утверждать план обороны Украины и военно-административное деление территории государства"
Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 4472
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ПетРило б до цього не додумався !
🤣
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Ти сьогодні вранці помолився вовородиці мамі Риммі?
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Не можна боротися з діаволом педром без підтримки вищих сил!
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НЄ СТРИЛЯТЬ!!! - от весь план оборони України від Зє!біла
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Закон о том,что зеля будет утверждать план обороны?? Так где собственно план обороны? Или там по ситуации-что взбредет в голову в данный момент? Как говорится-"хотите,мусоров резать пойдем а хотите-хоть завтра разбежимся". Симулякры одни.
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Что он подписал ? Народу подробно расскажите . Нам дороги наши дети .
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Это называтся-декларация о намерениях. Короче фуфло очередное впарили,как с импичментом. "Працюють" так сказать.
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У ПетРила теж був план захисту корпорації "РОСшен"..
Україна для нього була "РОСшен"...
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ПетРила багатьох згвалтував у дитинстві. Тепер ці діти підросли і у них душевні травми. Вони не їдять цукерок ф-ки ім.К.Маркса, бо її переіменували. Зеленський підписав закон про План оборони України - Цензор.НЕТ 1038
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Ти один з цих діток??
Співчуття...
🙃
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За шо баррролся на то и нашпиливилился!
😁
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Тебя явно заклинило на пете . Есть более интересный вождь - зеля . Петя просто щенок в импровизации .
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🤣🤣🤣🤣
Тррримай 🍫🍫🍫🍫, заслужив!
😁
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Странно , думал что не ошибаюсь в людях . Старею .
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нєнавість до пєці затмярила рассудок
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был когда такой царь - Мидас. все к чему он прикасался превращалось в золото.
Наш вазелин точно не мидас. полный антипод
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Ошеломив противника беспорядочным отступлением, окончательно добейте его безоговорочной капитуляцией (с) Зеленский.
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Он же в Америке -- важными делами занимается! Как он может украинские законы подписывать? С собой в чемоданчике сверхурочные брал?
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ше нє, але врагі постарались мощно і комплєксно, а у нас пацифісти панували і зрадники
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Забористый у него «план».
Вот что бывает, когда булава достаётся наркоману.
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