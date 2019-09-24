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 Политика Украины
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Все про:дороги (1831) кино (1263) штраф (853)

 Законы о штрафах за разрушение дорог и о господдержке кинематографии опубликованы в "Голосе Украины"

В официальной газете Рады опубликованы законы "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии".

Тексты законов опубликованы на сайте издания "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Так, закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда", согласно пояснительной записке, предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев направление административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в источники формирования государственного дорожного фонда. Зачисления соответствующих средств в государственный дорожный фонд будет служить дополнительным источником финансирования дорожного хозяйства и позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями.

Закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" предусматривает законодательное закрепление возможности фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) относительно согласования условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

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Законом предусматривается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения накладывается штраф в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть 8,5 тыс. грн; превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1000 НМДГ (17 тыс. грн); превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2000 НМДГ (34 тыс. грн).

Административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, предусмотренные частью второй статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, будет нести ответственное лицо - физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Предполагается, что административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте, предусмотренные законом "Об автомобильном транспорте" и административные штрафы за нарушения, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях, зачисляются в государственный дорожный фонд Украины.

Изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривается установление ответственности за невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов, требований уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, и его территориальных органов, об остановке транспортного средства.

В целом документ вносит изменения в законы "Об автомобильном транспорте", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства", Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии" предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс, которыми предусматривается обеспечить стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета и изменить подходы к государственному финансированию отрасли кинематографии, а также создать соответствующие механизмы для привлечения частных средств в указанную отрасль.

Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на создание благоприятных условий для производства фильмов, телесериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, а также развития отрасли кинематографии в Украине.

Ожидается, что предложенные законом изменения приведут к увеличению количества фильмов, которые будут произведены в Украине; развитию современной инфраструктуры для производства телевизионных фильмов и телевизионных сериалов, а также привлечению иностранных инвестиций в отрасли кинематографии в Украине; увеличению рабочих мест, а также поступлениям в бюджет за счет производства кинопродукции в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3150068
 
 
 Топ комментарии
 
Дороги надо строить так , чтобы они не расползались на солнце , под дождями и через два месяца после сдачи в эксплуатацию , а после этого штрафовать . Мост в Днепре "ремонтировали" почти пять лет . Китайцы строят 750 м дорог в час .
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Давно пора было ввести нормальные штрафы за перегруз.
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Австралия. и ничё, плять, не рушится. строить нормально надо, а не штрафовать за перегруз.
Закони про штрафи за руйнування доріг і про держпідтримку кінематографії опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 1425
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Раньше дотации давали шахтёрам и цыплятникам. Теперь - киношникам.
А вообще без дотаций нельзя?
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Никак нельзя. С чего тогда харчеваться будут?
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С актера Федора Добронравова сняли все запреты и съемки сезона, наконец, завершатся Законы о штрафах за разрушение дорог и о господдержке кинематографии опубликованы в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 3299

Ура, новый сезон!!! Законы о штрафах за разрушение дорог и о господдержке кинематографии опубликованы в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 3299
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Дороги надо строить так , чтобы они не расползались на солнце , под дождями и через два месяца после сдачи в эксплуатацию , а после этого штрафовать . Мост в Днепре "ремонтировали" почти пять лет . Китайцы строят 750 м дорог в час .
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Шото китайці Житомирску обїздну 15км вже другий рік ліплять
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Давно пора было ввести нормальные штрафы за перегруз.
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Чем выше штраф, тем богаче контролёр Закони про штрафи за руйнування доріг і про держпідтримку кінематографії опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 5050
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и кто из них опаснее-секта разрушителей дорог или секта ценителей украинской кинематографии?
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Если в законе есть "вилка"..значит этот закон изначально имеет коррупционную составляющую...
При перегрузе более 20%...будут оформлять по минимуму...и ложить бабло на карман..
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Австралия. и ничё, плять, не рушится. строить нормально надо, а не штрафовать за перегруз.
Закони про штрафи за руйнування доріг і про держпідтримку кінематографії опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 1425
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Ударим кинематограформ по бездорожью!
😁
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