 "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер

Он объясняет это тем, что никто не верил, что Россия "пойдет на вторжение в Украину". Об этом Волкер сказал в интервью изданию Гордон, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать… Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны. С тех пор, особенно при нынешнем правительстве, мы усилили поддержку Украины, мы сняли запрет на [поставку] летального вооружения в качестве оборонительного, ввели дополнительные санкции. Мы также стали больше вовлечены [в процесс урегулирования] дипломатически, в том числе и с Россией, чтобы помочь найти решение этого конфликта", – сказал Волкер.
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Пока продвинутые нации пересылают совершенно секретные документы по электронной почте, россияне используют фельдъегерьскую связь: пара курьеров с документами, вооружённые пистолетами на случай нападения. Плюс режим полного радиомолчания. Да много чего; опыт богатый. Вспомнить можно ту же "Операцию Дунай".
Еще на картах погадайте .
А в Крыму
8 (ВОСЕМЬ) хранилищ ЯО ,построенных во время холодной войны .
Поэтому в ближайшие 25-30 лет рф Украинский Крым не вернет .
Сказочники из ЕС...
Ядерный центр в Крыму Кизилташ , Феодосия 13.