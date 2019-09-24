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 Политика Украины, За рубежом
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 "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер признал, что реакция мирового сообщества на оккупацию Крыма Россией была недостаточно оперативной.

Он объясняет это тем, что никто не верил, что Россия "пойдет на вторжение в Украину". Об этом Волкер сказал в интервью изданию Гордон, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать… Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны. С тех пор, особенно при нынешнем правительстве, мы усилили поддержку Украины, мы сняли запрет на [поставку] летального вооружения в качестве оборонительного, ввели дополнительные санкции. Мы также стали больше вовлечены [в процесс урегулирования] дипломатически, в том числе и с Россией, чтобы помочь найти решение этого конфликта", – сказал Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарушение Россией Будапештского меморандума дает сигнал другим странам, что отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3150066
 
 
 Топ комментарии
 
да ладно не верили . еще за полтора века до этого о России все все знали "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер - Цензор.НЕТ 4514
из выступления лорда Пальмерстона в английском парламенте в 1853-ом году

«У русских всегда две реальности. На словах они за мир во всём мире и умеренность и объявляют они об этом и в Петербурге, и в Лондоне. А вот на деле проводят активные спецоперации с помощью своих агентов. Если их агенты преуспевают где-то, Петербург объявляет это свершившимся фактом и говорит, что не может поступиться такими результатами, ибо это противно русской чести. Если агенты терпят неудачу, отрицается всякая их связь с Петербургом, они объявляются местными патриотами или отщепенцами, и вообще сообщается, что послали их не с тем и что они нарушили данные им инструкции».
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После Грузии, мое подсознание не сомневалось
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Они только в порошенко верили. "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер - Цензор.НЕТ 8938
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Ну, в чём действительно россиянам равных нет: так это в обеспечении режима строжайшей секретности. Громадный опыт ещё со времён СССР.
Пока продвинутые нации пересылают совершенно секретные документы по электронной почте, россияне используют фельдъегерьскую связь: пара курьеров с документами, вооружённые пистолетами на случай нападения. Плюс режим полного радиомолчания. Да много чего; опыт богатый. Вспомнить можно ту же "Операцию Дунай".
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если у нас 90% населения и понятия не имеют, что такое кацапы, то что с пиндосов требовать ?
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А до этого не было Приднестровья, Абхазии? Прям такие наивные, аж противно.
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Верить - не верить !
Еще на картах погадайте .
А в Крыму

8 (ВОСЕМЬ) хранилищ ЯО ,построенных во время холодной войны .
Поэтому в ближайшие 25-30 лет рф Украинский Крым не вернет .
Сказочники из ЕС...
Ядерный центр в Крыму Кизилташ , Феодосия 13.

"Ми не вірили, що Росія дійсно захопить Крим", - Волкер - Цензор.НЕТ 1066
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объясните им, что Россия это не СССР ("раша" по ихнему)......и это дерьмо, что осталось после совка, совсем...... НЕ "РАША"....и пора уже избавляться от страха
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Мы не верили, но мы очень хотели рассорить Россию с Украиной. Все разведки мира докладывали - Майдан, ******, - а мы аплодировали. Мы - не верили, как разругать лучших соседей. КРЫМ!. Теперь - одним Джавелины, а от другиг Газ. Пошли накуй славяне.
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Американские брехуны. Все вы знали.
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