EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  3532  23
Все про:отравление (1301) Нацполиция (10127) Хмельнитчина (444)

 После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек

После посещения хмельницкого аквапарка на этих выходных к врачам за медицинской помощью обратились 13 человек, среди которых 11 детей и двое взрослых.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие жаловались на слезотечение и кашель. Осмотрев их, медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором.

В больнице остались только двое детей - брат и сестра 2009 и 2011 г.р., на утро следующего дня их выписали.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды и бассейнов для экспертизы, а также изъяла документацию относительно подачи веществ для очистки воды.

Сейчас следователи ведут расследование по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Виновным грозит наказание в виде штрафа, арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четыре человека в результате ДТП погибли на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3150062
 
 
 Топ комментарии
 
Осмотрев их, медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Источник: https://censor.net.ua/n3150062

Шо, опять баньки сутра залил? После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек - Цензор.НЕТ 6742
 показать весь комментарий
 
Ну пить воду из басейна єто последнее дело...
 показать весь комментарий
 
Спорим, что они там и хлорки нахлебались перорально? Тут просто в бассейне бывает случайно хлебанешь, а то целый аквапарк Після відвідин аквапарку в Хмельницькому до лікарів звернулися 13 осіб - Цензор.НЕТ 3682
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну пить воду из басейна єто последнее дело...
 показать весь комментарий
 
 
Осмотрев их, медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Источник: https://censor.net.ua/n3150062

Шо, опять баньки сутра залил? После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек - Цензор.НЕТ 6742
 показать весь комментарий
 
 
Спорим, что они там и хлорки нахлебались перорально? Тут просто в бассейне бывает случайно хлебанешь, а то целый аквапарк
 показать весь комментарий
 
 
больше хлора - меньше ********** в среде обитания
 показать весь комментарий
 
Ага, а ти підеш туди працювати "спиртрометром".. Розсміявся аданака 😁😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай . Закуски вистачить та ще і залишиться . Там поруч рибокоптильний цех і пекарня . А народ підтягнється то ще і консервацією забезпечить 😃
 показать весь комментарий
 
 
Дивує, що там ще досі для знезараження води в басейні використовується ЛОНІІ 100 на зрідженому хлорі. Це вже технологія минулого століття. Є ******* методи знезараження , безпечні та ефективні.. 😕
 показать весь комментарий
 
б*же, ви бачив деякі наші "дороги"?
як ви вважаєш - таким людям що ОЦЕ терплять, будуть знезаражувати басейни духАми Коко Шанель №3?


 показать весь комментарий
 
Та не зовсім дешевим є те задоволення відвідати "Аквапарк". І пересічна людина не зможе собі дозволити регулярно туди ходити. А те, що власники вирішили "зекономити" і залишити стару систему знезараження - це вже їхній косяк. Забули, що скупий платить двічі.
 показать весь комментарий
 
Может какой-то ватник перепутал стекломой с хлоркой, нажрался, пошел в бассейн, а уже в нем вспомнил что забыл посетить туалет по-маленькому?

 показать весь комментарий
 
К сожалению , человеческий фактор , скорее всего. Оператор банально ошибся с концентрацией .
 показать весь комментарий
 
Там важко помилитися, якщо апарат ЛОНІІ в робочому і справному стані. Але швидше всього тій апаратурі вже більше тридцяти років. І апаратура вже просто своє відпрацювала
 показать весь комментарий
 
Не путайте аквапарки , которьім не более 10 лет , в массе , с советскими бассейнами. Там другое оснащение.
 показать весь комментарий
 
Я це добре знаю. Але "Аквапарк" був створений на базі старого басейну та його вже існуючого обладнання для знезараження води. В ******** проектах використання газоподібного зрідженого хлору в "Аквапарках" не передбачається. Власники вирішили "зекономити", а як наслідок масове отруєння хлором відвідувачів. Тут ще невідомо в якому стані організація контролю залишкової хлору у воді басейну та забезпечення ефективної припливно-витяжної вентиляції
 показать весь комментарий
 
Чтобы не менять грязную воду, как положено по графику и санитарным нормам, они её хлорируют, превышая предельную концентрацию в разы. Хлорка дешевле воды, а бизнес у нас не любит тратиться, они срут на здоровье потребителей, клиентов, гостей. Государство устранилось, проверок нет, поэтому имеем то, что имеем - отравления, пожары, падающие и убивающие аттракционы, конструкции, баннеры, фуры-убийцы, с заснувшими от усталости водятлами за рулём.... Джунгли!
 показать весь комментарий
 
 
Санитарный день в бассейнах должен проводиться один раз в месяц. В этот день воду обязаны полностью слить, бассейн очистить, продезинфицировать и наполнить по-новому. Кроме того, каждые два часа должен производиться замер остаточного хлора. Его содержание не должно превышать 0,3-0,7 миллиграмма на литр. В детских бассейнах, согласно санитарным нормам, воду должны менять каждую неделю, - рассказали нам в СЭС.

Мы позвонили в некоторые бассейны Харькова и поинтересовались, как часто у них меняют воду.

Как выяснилось, в "Акварене" воду меняют раз в полгода, а в бассейне элитного спорт-клуба "Tetra" - 3 раза в год.
 показать весь комментарий
 
 
Бывший главный санитарный врач Харьковской области Иван Кратенко усомнился в

- Если не менять полгода, вода завоняется.

По словам Кратенко, проблемой многих харьковских бассейнов является отсутствие дезинфекции и оборотной системы очистки. Такая система требуется большого количества электроэнергии, поэтому ею часто пренебрегают из соображений экономии.

- В таких случаях, чем чаще меняют воду, тем лучше. Потому что многие микроорганизмы находят в воде условия для развития. Глисты передаются.

Ситуацию усугубляет и то, что сейчас Кабмин запретил проводить проверки врачам, а санитарную службу объединяют с другими ведомствами - ветеринарной и службой управлением защиты прав потребителей.

Врач рекомендуют любителям водных видов спорта не игнорировать санитарные нормы и принимать душ до и после бассейна, чтобы не подцепить заразу.
 показать весь комментарий
 
 
Такая ситуация по всей стране, не только в Харькове.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх