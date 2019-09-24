 После посещения аквапарка в Хмельницком к врачам обратились 13 человек

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие жаловались на слезотечение и кашель. Осмотрев их, медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором.
В больнице остались только двое детей - брат и сестра 2009 и 2011 г.р., на утро следующего дня их выписали.
Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды и бассейнов для экспертизы, а также изъяла документацию относительно подачи веществ для очистки воды.
Сейчас следователи ведут расследование по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Виновным грозит наказание в виде штрафа, арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.
Шо, опять баньки сутра залил?
😁
😁
як ви вважаєш - таким людям що ОЦЕ терплять, будуть знезаражувати басейни духАми Коко Шанель №3?
Мы позвонили в некоторые бассейны Харькова и поинтересовались, как часто у них меняют воду.
Как выяснилось, в "Акварене" воду меняют раз в полгода, а в бассейне элитного спорт-клуба "Tetra" - 3 раза в год.
- Если не менять полгода, вода завоняется.
По словам Кратенко, проблемой многих харьковских бассейнов является отсутствие дезинфекции и оборотной системы очистки. Такая система требуется большого количества электроэнергии, поэтому ею часто пренебрегают из соображений экономии.
- В таких случаях, чем чаще меняют воду, тем лучше. Потому что многие микроорганизмы находят в воде условия для развития. Глисты передаются.
Ситуацию усугубляет и то, что сейчас Кабмин запретил проводить проверки врачам, а санитарную службу объединяют с другими ведомствами - ветеринарной и службой управлением защиты прав потребителей.
Врач рекомендуют любителям водных видов спорта не игнорировать санитарные нормы и принимать душ до и после бассейна, чтобы не подцепить заразу.