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 Общество
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 В ВСУ стартовали стратегические командно-штабные учения "Козацька воля"

В Вооруженных Силах Украины, под руководством начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления Вооруженных Сил Украины и другими составляющими сил обороны Украины с привлечением войск (сил) "Козацька воля - 2019".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Главной целью учений "Казацкая воля - 2019" является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по классификации НАТО) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - сказано в сообщении.

К учениям привлечены структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные инженеры на учениях в Венгрии отработали действия в случае ЧП, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Комплекс мероприятий стратегического командно-штабного учения "Казацкая воля - 2019" продлится на всей территории государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3150059
 
   
 Топ комментарии
 
Москаль північний наш ворог вічний.
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все пішло по маскаляцькі.
рукожопість не підвела ))
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НЕМА.
про обстріли всі мовчать.
зелєнскій та його ко-ко замовчують наші втрати, міжнародна спільнота про них не чує.
натомість всілякі дуполизи розповсюджують байку про найхаризматичнішого лідера світу - вовку зеленського.
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На учениях под Оренбургом отрабатывали десантирование БМП но что-то пошло не так
У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля" - Цензор.НЕТ 8040

У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля" - Цензор.НЕТ 6835
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все пішло по маскаляцькі.
рукожопість не підвела ))
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Раніше навчання проводили виходячи з того, що ворог прийде із заходу.
Але він вдарив з півдня та сходу.
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без горилки козацька воля никогда не будет полной чашей и будет всего лишь стаканом, заполненным наполовину той же горилкой
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Правильно, меркели-микроны-трампы в ту же минуту высрут: ну вот, гражданская война, друх Вольдемар, введииии.....
а Меркель дополнит с пионерским акцентом: о, я-я, дас ишь фантастишь. И сделает вот так: У ЗСУ стартували стратегічні командно-штабні навчання "Козацька воля" - Цензор.НЕТ 1553
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Не придут они, придёт Янукович. Уже и лыжи смазывает для возвращения.
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а чого *****-путіна так ви обожнюїте та ще з великий літери малюїте буковку початкову??
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Название - только щас подумал шо козаки же были если не под ляхом, то под "братом", а Дорошенко даже турок сюда привел, было дело. Так что это немного напоминает кацов с их дмитриями(ган)донскими и сашами невскими - лучше молчать то.
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