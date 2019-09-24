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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1206) налоги (2657)

 Закон об уменьшении давления на бизнес опубликован в "Голосе Украины"

Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" от 24 сентября.

Текст документа обнародован на сайте газеты "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщал Укринформ, этим законом декриминализируется фиктивное предпринимательство. Так, принятый документ исключает из Уголовного кодекса статью 205, согласно которой определялось уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.

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Фиктивное предпринимательство каралось штрафом от 30 тыс. до 60 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть от 510 тыс. грн до 1 млн 20 тыс. грн, или арестом до полугода или ограничением свободы до двух лет. За повторное нарушение штраф составлял от 50 тыс. до 100 тыс. НМДГ (от 850 тыс. грн до 1,7 млн грн).

В пояснительной записке к закону при этом отмечается, что наличие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство является одним из способов давления на бизнес в Украине. Ведь кроме самого факта наличия уголовной ответственности за указанное деяние, контрольные органы используют приговоры и материалы досудебного расследования как доказательную базу при привлечении к финансовой ответственности за нарушение норм налогового законодательства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3150058
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы как всегда правы , для всяких Коломойских давление на бизнес уменьшится , а для всяких бабушек которые продают семки итп увеличится Закон об уменьшении давления на бизнес опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 2249
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А у меня комплексная проверка на предприятие, с нарушением закона!
Спасибо тов. Зеленскому за уменьшение давления на бизнес, уря товарищи! УРЯЯЯЯ.
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да да да "уменьшение давления"....
только не уточняется что уменьшают для крупного бизнеса и очень увеличивают для мелкого
но зебилы радуются!

Закон про зменшення тиску на бізнес опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 256
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Это будет уже конец эпохи бедности...или опять есчО нет...😀
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Снижают давление на малый бизнес - значит он будет расти.
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ты читать умеешь? "исключает ... уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности."

это фирмы-прокладки на подставных лиц, а не малый бизнес.
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Зебилы как всегда правы , для всяких Коломойских давление на бизнес уменьшится , а для всяких бабушек которые продают семки итп увеличится Закон об уменьшении давления на бизнес опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 2249
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Щось буркоче у пузі, а я всьо сидю, сидю в кукурудзі.
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Нужно создать какой то телеграмм канал для бизнеса, для ФОПов для консалидации действий в свете последних событий
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А у меня комплексная проверка на предприятие, с нарушением закона!
Спасибо тов. Зеленскому за уменьшение давления на бизнес, уря товарищи! УРЯЯЯЯ.
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Нету нарушений и быть не может. Просто поставили перед фактом. Через 2 недели комплексная проверка и то не уведомили, я чисто случайно увидел свою фирму в списке на проверку.
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Сам пишешь, что проверка не началась. В чем нарушение закона? Это плановое мероприятие.
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в сроках, проведения, не имели права еще как минимум пол-года меня трогать. Но ...
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В отличие от вас совкового дерьма, что всю жизнь воровало и врало, я работаю честно и того же ( с переменным успехом) требую от "работничков". Кто занимался персоналом, тот меня поймёт.
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Нє украдьош - нє прожівьош. Так вчив совок.
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да да да "уменьшение давления"....
только не уточняется что уменьшают для крупного бизнеса и очень увеличивают для мелкого
но зебилы радуются!

Закон про зменшення тиску на бізнес опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 256
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Всі закони приймаються на користь олігархів. Доведено Україною і не розповідайте різну пічуху.
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жертвую свою пайку в пользу трускавецких университетов на благи зеленой науки...шоп юзик поумнел, наконец. И свадебный фотограф мог анимировать качественно. А то шо ш???
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Просто неспроможні аферисти. Наобіцяли, надурили всіх і захопили владу під час війни.
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ну к чему все эти недосказанности? писали бы уже правду: "Закон об уменьшении давления на бизнес Коломойского, Фирташа, Пинчука, Ахметова опубликован в "Голосе Украины".
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Млять, а может вообще ну его нафиг давить на бизнес!!! Не ?
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щас накаркаешь, и вообще отменят любые проверки олигархов. зато малый и средний запрессуют по-полной.
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