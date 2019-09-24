 Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ

К концу года он может недополучить больше 30 млрд грн, пишет "OBOZREVATEL".
По данным издания, от бизнеса пошли сигналы о том, что фискалы начали "настоятельно советовать" работать с "правильными компаниями"-контрагентами.
"Начиная со второй половины 2019 года, согласно данным единого государственного реестра, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса. Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. - плательщики НДС. Казалось бы, есть повод для оптимизма, но более детальный анализ говорит об обратном", - приходят к выводу журналисты-расследователи.
В качестве примера они приводят Запорожскую область, где за последние 2 месяца зарегистрировано 400 компаний-плательщиков НДС. Их оборот за август превысил 2,6 млрд грн. Этот всплеск активности совпал с назначением нового руководителя регионального управления Государственной налоговой службы.
"Причины кроются в том, что появление этих субъектов –это не случайность, а скорее всего, вертикально интегрированная схема по обналичиванию и минимизации платежей, контролируемая как в регионе, так и в центре,- говорится в расследовании. - Данная деятельность обретает все более масштабный и системный характер, основным индикатором чего является невыполнение доходной части бюджета".
По оценкам специалистов, которые публикует издание, недопоступление налогов в сентябре только по линии налоговой может достигать от 3 до 5 млрд грн, а по результатам года - превысить 30 млрд грн, что станет жестким стрессом не только для финансовой системы, но и для всей экономики страны.
Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
наоборот опускают
а ФОПов убирают с рынка как раз для того, что б олигархи больше зарабатывали
ФОПы были им всегда конкурентами, мелкими, Но конкурентами
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
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За даними статистичного відомства, за січень-серпень промвиробництво виросло на 0,1%.
За перші вісім місяців 2019 року у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів зростання склало 2,6%, у переробній промисловості падіння - 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано падіння на 1,4%.
Відзначимо, в березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилося до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в серпні - на 1,2%.Коломойський повернувся і почав "працювати"! Зє!
После 5 лет правления главзебила эту страну едва ли можно будет спасти
Вот самое главное в этой статейке, остальное бред и предположения.
Источник: https://censor.net.ua/n3150057Источни
Далі, хоч із поправкою на ремарку, але вже впевненіше почали планувати майбутнє, навчання, крупні покупки, відпочинок.
А тепер я знову не можу нічого запланувати на рік наперед і відповідно прорахувати бюджет.
Бо йовбаки вибрали йовбаків. І тепер уже ніхто нічого толком не знає, не розуміє і не прораховує. Хіба бенін кооператив та північне х*йло.
І тепер реально не зрозуміло, скільки буде коштувати долар і картопля весною, чи буде у людей робота і зарплата, та де пролягатиме кордон України. Бо ніяка нафтуся не зробить з дідвоти економістів, юристів та воєначальників.
І я навіть заздрю людям, яким зараз голова таким не болить і в планах у них подрімати під дурне шоу.
Бо я під ОЦЕ шоу сплю хріново.
Я вітаю підприємців!
Тепер, якщо на вас в податкову поскаржиться покупець, а податкова визнає вас винними, то ви заплатите штраф у розмірі 150% вартості, з них 100% піде скаржнику.
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями. І то лише одне зі смачних нововведень, які прийняті слугами сьогодні, і які у 2010 викликали податковий майдан.
Зараз, бачу, все ок: закрили очі, немає проблеми.
Мої співчуття тим притомним, хто не хотів, аби їх робили разом.
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями.
І тепер ці самі особини обрали Зє! А потім хц є "Слуг народу" (судячи по складу депутатів восновному єврейського) оргазмують коли вони ссуть їм у очі!
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность кого-то»
🤗
Ділися своїми соєвими гонорарами!
😁