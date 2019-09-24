EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика
  2632  69
Все про:налоги (2657) налоговая (794) Клименко (313)

 Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ

Возвращение "схем Клименко" с так называемыми "налоговыми площадками", которые уже внедряют новоназначенные руководители Государственной налоговой службы – на фоне декриминализации фиктивного предпринимательства, принятой на днях парламентом, – грозит катастрофой Госбюджету.

К концу года он может недополучить больше 30 млрд грн, пишет "OBOZREVATEL".

По данным издания, от бизнеса пошли сигналы о том, что фискалы начали "настоятельно советовать" работать с "правильными компаниями"-контрагентами.

"Начиная со второй половины 2019 года, согласно данным единого государственного реестра, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса. Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. - плательщики НДС. Казалось бы, есть повод для оптимизма, но более детальный анализ говорит об обратном", - приходят к выводу журналисты-расследователи.

В качестве примера они приводят Запорожскую область, где за последние 2 месяца зарегистрировано 400 компаний-плательщиков НДС. Их оборот за август превысил 2,6 млрд грн. Этот всплеск активности совпал с назначением нового руководителя регионального управления Государственной налоговой службы.

"Причины кроются в том, что появление этих субъектов –это не случайность, а скорее всего, вертикально интегрированная схема по обналичиванию и минимизации платежей, контролируемая как в регионе, так и в центре,- говорится в расследовании. - Данная деятельность обретает все более масштабный и системный характер, основным индикатором чего является невыполнение доходной части бюджета".

По оценкам специалистов, которые публикует издание, недопоступление налогов в сентябре только по линии налоговой может достигать от 3 до 5 млрд грн, а по результатам года - превысить 30 млрд грн, что станет жестким стрессом не только для финансовой системы, но и для всей экономики страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3150057
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы думали что их зебобик поднимет налоги для всяких Порошенок и Коломойских , а в итоге заставят обычных рядовых зебилов - всяких таксистов , торгашей итд платить налоги , зебилы браво Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 2042
 показать весь комментарий
 
Зебіли в чергове самих себе зробили, що ти з тупоголових візьмеш? Бачили очі,що купували - їжте хоч провилазьте! Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 9615
 показать весь комментарий
 
Беня уже несет в налоговую покрашенный киоск...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зебилы думали что их зебобик поднимет налоги для всяких Порошенок и Коломойских , а в итоге заставят обычных рядовых зебилов - всяких таксистов , торгашей итд платить налоги , зебилы браво
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли в чергове самих себе зробили, що ти з тупоголових візьмеш? Бачили очі,що купували - їжте хоч провилазьте!
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, хватит совать эту русскую рожу везде, уже тошнит от него
 показать весь комментарий
 
він комік, можливо майбутній преЗедент ********** Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4255
 показать весь комментарий
 
 
для всяких порошенок и ахметовых подняли ренту в металлургии. а платить налоги должны все- и ахметов и таксист Petro Poroshenko 4e941980, а не одни бюджетники.
 показать весь комментарий
 
Ну так правильно , теперь бабушки которые что-либо продают чтобы выжить, потому что нищенской зебильной пенсии не хватает, обязаны будут платить налоги Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7276
 показать весь комментарий
 
 
налоги должны платить все. просто богатые должны платить больше - это факт, а не получать дотации на покупку птицеферм в ЕС, или дотации на что-то там для ДТЭК.
 показать весь комментарий
 
 
АЛИЛУЯ !!!!
Електричество заводам коломойского будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+) ?
https://biz.nv.ua/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html
 показать весь комментарий
 
 
Налоги должны платить все. Иначе государство будет нищим. В США и ЕС самые высокие налоги.
 показать весь комментарий
 
 
Семен Приходько шо там з Приватом ? Скоро зеля бородатій бабушкі зробить подарунок ?
 показать весь комментарий
 
ну, как бы, по справедливости и по сути - не платят бюджетники налоги... им зарплата идет с уплаченных в бюджет еще дышашим бизнесом грошенят (и населением при оплате ндс в покупках), да и есв за них платится оттуда же...
 показать весь комментарий
 
 
Вау торгашей и таксистов заставят платить налоги как в нормальных европейских странах, зрада зрадная.
 показать весь комментарий
 
 
он хотел сказать тебе козломордому,что водки нет и иди найух
 показать весь комментарий
 
 
козломордый,ты флажок уронил с мозгом впридачу
 показать весь комментарий
 
 
Не успели спалить телевизор, сваты со слугами пролезли в мозги, а пианино поставило круглую точку...
 показать весь комментарий
 
 
Так поступите как обещали перед выборами...Потрусите олигархат, крупный бизнес.........Они же " патриоты ". Пусть помогут стране.
 показать весь комментарий
 
 
Беня уже несет в налоговую покрашенный киоск...
 показать весь комментарий
 
 
По отчетам зв последние месяцы собираемость налогов растет. Ыксперты гадают на кофейной гуще, что будет в сентябре.
 показать весь комментарий
 
 
ФОПы начали массово закрываться, поэтому ещё -50 млрд в ближайшие месяцы будет недопоступлений
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пока поступления только растут.
 показать весь комментарий
 
никто ж не спорит, вон Коломойскому скоро вернут 5,5 млрд уе.. + 2 млрд за МАУ.. у него да, растут, а у простого народа будет убывать.. это элементарная физика
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ренту поднимают для крупного бизнеса - поступления в бюджет.
 показать весь комментарий
 
где подымают? источник..
наоборот опускают
а ФОПов убирают с рынка как раз для того, что б олигархи больше зарабатывали
ФОПы были им всегда конкурентами, мелкими, Но конкурентами
 показать весь комментарий
 
 
Обсяги промислового виробництва у серпні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,7%.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Читайте також: Виробництво машинобудівної продукції Донецької області зростає третій рік поспіль
За даними статистичного відомства, за січень-серпень промвиробництво виросло на 0,1%.
За перші вісім місяців 2019 року у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів зростання склало 2,6%, у переробній промисловості падіння - 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано падіння на 1,4%.
Відзначимо, в березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% - вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилося до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в серпні - на 1,2%.Коломойський повернувся і почав "працювати"! Зє!
 показать весь комментарий
 
Помню один из главных аргументов Зебилов было -"бедные старики, хочу,что бы моя мама достойную европейскую пенсию получала", а я слушал и плакал от смеха.
После 5 лет правления главзебила эту страну едва ли можно будет спасти
 показать весь комментарий
 
 
5 лет?до нового года все решится,как обещал бурят,тот что глава ОП
 показать весь комментарий
 
 
"Начиная со второй половины 2019 года, согласно данным единого государственного реестра, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса. Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий,
Вот самое главное в этой статейке, остальное бред и предположения.
Источник: https://censor.net.ua/n3150057Источни
 показать весь комментарий
 
 
зеДебіл просмалений "сватами" і "слугой народа" - не маючи даже "мозгів" подумати на декілька місяців наперед ))))) оце преЗЕдента і вибирало.....
 показать весь комментарий
 
Ну помнится тут в мае ванговали, что курс бакса будет 100грн. летом. Не сбылось. Потом ванговали курс бакса 200грн. но уже осенью. Конец сентября. По состоянию на 24-09-2019 курс бакса 24,33грн. Так что получается на несколько месяцев вперед можно думать по-разному.
 показать весь комментарий
 
Пачка масла вершкового 200 гр. в березні коштувала 32 грн, сьогодні 42 грн. Думає воно зебільне, пілять...
 показать весь комментарий
 
 
Да, но при этом цены выросли вдвое - втрое. Н@хер ты мне курс доллара суешь? Я живу на гривни. Поздравляю, недоумок.
 показать весь комментарий
 
 
справедливости ради стоит сказать, что "площадки" ниоткуда не возвращались... они никуда и не уходили... разве что хозяева тасовались...
 показать весь комментарий
 
 
У кого пам'ять не зе-куряча і не зе-божіла, той пам'ятає: в 14-15 роках ми планували майбутнє на день-два, найдовше на місяць. І завжди з ремаркою "якщо х*йло в наступ не піде".
Далі, хоч із поправкою на ремарку, але вже впевненіше почали планувати майбутнє, навчання, крупні покупки, відпочинок.
А тепер я знову не можу нічого запланувати на рік наперед і відповідно прорахувати бюджет.
Бо йовбаки вибрали йовбаків. І тепер уже ніхто нічого толком не знає, не розуміє і не прораховує. Хіба бенін кооператив та північне х*йло.
І тепер реально не зрозуміло, скільки буде коштувати долар і картопля весною, чи буде у людей робота і зарплата, та де пролягатиме кордон України. Бо ніяка нафтуся не зробить з дідвоти економістів, юристів та воєначальників.
І я навіть заздрю людям, яким зараз голова таким не болить і в планах у них подрімати під дурне шоу.
Бо я під ОЦЕ шоу сплю хріново.
 показать весь комментарий
 
 
"Призєдєнти" всі мабуть вже подумали, що їхні "слуги урода" у зв'язку з цим відразу поврізають собі високі зарплати ? - яка свята наївність ! Просто зєбілам будуть менше корму будуть насипати і мовчки жуйте вівці, що вам дадуть 😕
 показать весь комментарий
 
 
Заплатять Зє!біли! Дурні повинні страждати!

Я вітаю підприємців!
Тепер, якщо на вас в податкову поскаржиться покупець, а податкова визнає вас винними, то ви заплатите штраф у розмірі 150% вартості, з них 100% піде скаржнику.
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями. І то лише одне зі смачних нововведень, які прийняті слугами сьогодні, і які у 2010 викликали податковий майдан.
Зараз, бачу, все ок: закрили очі, немає проблеми.
Мої співчуття тим притомним, хто не хотів, аби їх робили разом.
 показать весь комментарий
 
 
зЕбіле, читай по літерах:
Це цілий пласт для шахрайства, шантажу та злочинних змов клієнтів з податківцями.
 показать весь комментарий
 
Хто забув, нагадаю. Це "податковий майжан", 2010р.
І тепер ці самі особини обрали Зє! А потім хц є "Слуг народу" (судячи по складу депутатів восновному єврейського) оргазмують коли вони ссуть їм у очі!
Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9619
 показать весь комментарий
 
 
Зелохов надо драть, драть, и еще раз-драть!
 показать весь комментарий
 
 
ета шо жє палучаєтца шо дєньгі народу в етам гаду раздвавать нє кто нє будєт Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8219 Недонадходження від податків у вересні сягнуть 3-5 млрд грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8219
 показать весь комментарий
 
 
Да вам зебилам уже в глаза насцали , а вы факты хотите . Вон янык едет , чебурнет вам запускать и доллар по 7 делать , ой лошары.
 показать весь комментарий
 
Хряк яйцА боится,а тут могут ,как в Мариуполе сделать запросто.Самое безопасное место у него в Украине -одиночка для вышаков!
 показать весь комментарий
 
«В НАБУ зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность кого-то»
 показать весь комментарий
 
 
Треба з прахоботів податок брати за кожен висер..
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Так ти ж тоді зєльоний голим і босим залишися. І висєрать не буде чим з голодухи 😁
 показать весь комментарий
 
 
Шо, жадібний такий??
Ділися своїми соєвими гонорарами!
😁
 показать весь комментарий
 
Мудрость народная оттачивает слова до бесподобного совершенства!На вооружение!
 показать весь комментарий
 
Нельзя судить людей за экономические преступления организованные государством!
 показать весь комментарий
 
 
Стали известны подробности встречи Зеленсконо с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом 20 сентября 2019 года. Зеленский хочет 5 млрд. долларов кредитом от МВФ (это больше чем совокупный кредит за последние три года вместе взятые). МВФ четко сказал, что любые попытки отмены национализации "Приватбанка", давление на его бывших и нынешних руководителей, вмешательство в работу НБУ - недопустимо, от кого бы оно не исходило и будет препятствием развитию сотрудничества с МВФ.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь следующий президент Украины будет психиатр.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх