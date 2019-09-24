 Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке.
"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский.
Он также выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной, будут подниматься конкретные вопросы.
"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава Украинского государства.
Зеленский находится в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1. Вы хотели бы успешного визита Зеленского - усиления помощи Украине, активного участия США в давлении на РФ, плодотворного сотрудничества политических институций.
2. Вы хотели бы полного провала "зебила и шмаркли" во всех выше упомянутых вопросах.
3. Ваша цель и удовольствие просто испражняться на форуме Цензора.
Заранее спасибо...
Там и продолжим разговор - что скажешь на слова Волкера?
Он считает, что это Петя сливал Украину.
Путина остановило добровольческое движение - добробаты, активисты, волонтеры, маленькие украинцы, вытряхивающие свои детские копилки на помощь ВСУ - не Порошенко.
Безвиз - плата Запада Революции Достоинства и поощрение Украины за стремление к демократии. Хряк тут тоже никаким боком.
Расправа над полит. оппонентами и журналистами - вот тут полноценное участие Порошенко. Расправа над РНС и Саакашвили, Савиком Шустером.
Удачи всем нам !