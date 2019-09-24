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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2922) нормандская четверка (677) Трамп (2396)

 Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной, будут подниматься конкретные вопросы.

"Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава Украинского государства.

Зеленский находится в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вы - наши лучшие дипломаты и лоббисты", - Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в Нью-Йорке за поддержку Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3150056
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы , а почему ваш зебил обещал увеличивать налоги для миллионеров и миллиардеров ,и уменьшать для нищих , а в итоге все наоборот ? Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8793
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- Изя, ты слышал, в Киеве террорист захватил мост и требует сумку денег?
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк!!!!!!!
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кукарекал твой папа когда его в рот драли. и твоя мама когда ей в рыло кончали
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Точно, два фсбшных крота встретятся и обсудят, как их трудоустроили руские, тоже мне тайна.
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Ти Вофка головне не забудь перед зустріччю своєчасно Віагру прийняти, аби твоя сольна гра на роялі звучала предметно і "мощно" щоб Доні не розчарувати . А то він тобі дєнюжку за концерт не заплатить 😕
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Він що-старий пердун,як Божий одуванчик?
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Порохоботы, не могли бы вы для меня прояснить ваши цели и желания?
1. Вы хотели бы успешного визита Зеленского - усиления помощи Украине, активного участия США в давлении на РФ, плодотворного сотрудничества политических институций.
2. Вы хотели бы полного провала "зебила и шмаркли" во всех выше упомянутых вопросах.
3. Ваша цель и удовольствие просто испражняться на форуме Цензора.
Заранее спасибо...
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ГлавЗебил не пришел делать то, что ты упомянул в своем сочинении. Как раз наоборот: то ,что он делает, идет во вред. К примеру, вчерашнее открытие дала против Парубия. И это делается для того, чтобы Украина была успешной? Нет, это делается для того, чтобы Украину взорвать изнутри. И уже такое движение есть. А это играет на руку Путину и никому другому. Это твой успех? А впереди еще вопрос земли, где точно все пойдет не так, как хочет Скоморох. Когда дойдет, что декларации и реальность - это разные вещи? И дойдет ли?
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Смотри новость на 11.10.
Там и продолжим разговор - что скажешь на слова Волкера?
Он считает, что это Петя сливал Украину.
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Порох сдал Украину? Что за чушь...Все было наоборот. Если эта зараза(русский мир) не распространилась дальше, то это только благодаря Пороху. Снаружи не получилось, теперь эта нечисть с помощью Зеленского лезет изнутри. Да, и где в этой новости Порошенко? Там его нет, там речь о Крыме и о неверии американцев, что Россия захватит Крым.
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Порошенко за проевропейскими лозунгами скрывал коррупцию, торговлю с агрессором, расправы над политическими оппонентами.
Путина остановило добровольческое движение - добробаты, активисты, волонтеры, маленькие украинцы, вытряхивающие свои детские копилки на помощь ВСУ - не Порошенко.
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Безвиз, ассоциация, ЗСТ с ЕС. Это лозунги? За каждым документом стоит тяжелая работа. По поводу копеек или не копеек. Сколько Порох дал на армию? По поводу воровства...Всегда воровали и всегда будут. В СССР был снят прекрасный фильм - "Берегись автомобиля". Напоминаю фразу, одну из самых знаменитых в этом фильма: "Я не мог этого терпеть, ведь воруют! Много воруют!" . Это середина 70-х годов. Еще задолго до...Тогда кто был виноват, тоже Порошенко? Расправа над кем? Над Портновым и Богатыревой? Я это переживу. Они, бедные, прятались в России и Вене и ужасно страдали. А сейчас они здесь. Разница же есть?
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За ассоциацию с ЕС небесная сотня жизни отдала - мародер повторил бы побег Януковича, откажись подписать. Это не его заслуга и ЕС не нужно было уговаривать.
Безвиз - плата Запада Революции Достоинства и поощрение Украины за стремление к демократии. Хряк тут тоже никаким боком.
Расправа над полит. оппонентами и журналистами - вот тут полноценное участие Порошенко. Расправа над РНС и Саакашвили, Савиком Шустером.
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Давай это прекратим. Свою дурь ты уже показал. Повторять ее нет смысла.
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Не зачіпай лихо-поки воно тихо-ну де ще старенькій цукровій ваті повоювати-матньою тряхнути- може хтось пожаліє-на паличку намотає.
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это слишком сложные вопросы для них. ведь человек с нормальным интеллектом сое-ботом не станет
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Президент Владимир Зеленский вернул в Раду закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1098 на сайте Рады Отметим, предложенный Радой VIII созыва законопроект предусматривал созыв комиссии 150 голосами нардепов, и не устанавливал особых норм для поддержания постановления об импичменте - то есть для него хватило бы обычного количества голосов нардепов, а не 337.Также там нет нормы о письменном извинении перед президентом в случае провала голосования за постановление
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Весь этот е#анный цирк, самокаты, бородатые дебилы, жиробас юзик, все это дешевая постанова на уровне "голубого огонька" поставлена для того чтобы отвлечь нарид от планомерного отжимания у последнего инструментов влияния на власть, под разбрасывание конфети нас превращают в рашку.
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лять, за предмет вашей мощной встречи тебя в дерьме не извалял в США только ленивый, идиотина зеленая вещде лайно найдет...
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"..мы часто думаем одно,но говорим совсем другое" Думаю, що у нас із Трампом буде предметна, потужна зустріч, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5833
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А делать-то ничего и не нужно-доступ комиссии к о н г р е с(по расследованию дел обвинения своих граждан)до прежних украинских файлов они обьязаньґ предоставить по требованию согласно международного законодательства.А ето произойдет скоро,если уже конгресмены пишут:"Байден заработал большие деньги, продавая государственные должности. Как Обама мог позволить этому случиться? Будет ли Демократическая партия продолжать потворствовать и позволять такую ​​плату за игру? "Так что запасаемся терпением и попкорном.
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Момент для переговоров с Трампом у Зеленского сейчас благоприятньій , обьективно.
Удачи всем нам !
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