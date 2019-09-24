 СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.
В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").
"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - сказано в ответе СНБО.
Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.
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Об этом говорится в редакционной колонке Financial Times.
По мнению издания, после победы Зеленского на выборах в Украине начали происходить хорошие вещи, однако в последние две недели начали происходить и тревожные события.
В частности, в издании пишут, что олигарх Игорь Коломойский сделал видное выступление в украинской столице. Также в FT напомнили, что ранее в интервью премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с Коломойским в деле Приватбан