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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3270) 112_Украина (39) Newsone (62)

 СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина". ДОКУМЕНТ

Совет национальной безопасности и обороны заявляет, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено.

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

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В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ").

"Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - сказано в ответе СНБО.

Таким образом, не обнаружено оснований для введения санкций.

СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и 112 Украина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150048
 
 
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Просто Виктор Мертвячук не пустое место в украинской политике Даже Порошенко его не посадил, что уж сказать про какого-то Зеленского!!! СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7295
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Ого как лизнул...Наверное аж до гланд достал.) 😂
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ТАМ САМО РНБО АГЕНТЫ ПУТИНА..естествено плевть шефу в очко как то стремно.. про клоуна Зелю молчу он сейчас гастролирует в США со своей программой только три для в ООН клоун Зеля.... мрази спроститутились..жжжжва пархатая...
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Союзники існуючої влади. Спільне баченні проблем Донбасу,Криму та нетрадиційної любові з Пуйлом.
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Инакомыслящих преследуют только при краснопузых коммуняках. В демократическом государстве свобода - главная ценность.
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Когда Медведчука посадят и Портнова?,фаны Зе, ваша власть, ваш прокурор или опять порох? А Аваков? тоже мародер заново назначил?
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пороховатник,а что его соевый мародер за 5 лет не посадил?
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это не отмазка. теперь там все твои - сажай.
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Этот вопрос постоянный тупик для соево-мармеладных, они на него никогда не отвечают.
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Посилання на "папередніков"? Навіть цей "тупік" придумали не ви, а кіля азіров. Ви примітивні плагіатори. ""Тупік" РНБО не знайшла підстав для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна" - Цензор.НЕТ 8243
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когда будет сидеть мертвечук, зеледрянь?
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То ви ж вибрали презЕ для наведення порядку, чи лише для поцілунків в ясна з пуйлом?:
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Кто бы сомневался, только вид сделали что типа там что то расследовали.
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Зебилы , а почему ваш зебобик обещал увеличивать налоги для богачей и уменьшать для нищих , а в итоге нищих с зарплатами 200-500$ будут трясти по полной ? СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 9572
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Ігарьвалєріч знае лучше каму хдє увєлічіть
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Тут Янык возвращается, Портнов судебной системой рулит, с подготовленных мест войска отводят, инвесторы уходят (Бритиш Американ Тобако первая ласточка), а это мелочь, да зерофилы?
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Зебил, ответь на довольно таки простой вопрос: а как так вышло, что потужньо реформированной Пэтром судебной системой "руководит Портнов"?
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Так ответ будет или вопрос очень сложный?
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потому что твой вазелин дал ему такую возможность, вернул в Украину и вручил бразды правления судами. ты настолько тупой что этого не понимаешь? портнов лепший кореш богдана.
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Правильно. Україножери теж мають право на свободу слова. Ми ж не сомалі якесь там, чи сніжна нігерія. Ми правова і демократична європейська держава яку можна безпечно в хвіс і в гриву нібаясь за послєдствія
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Разумеется!!! Кто же будет освещать торжественное возвращение Януковича в Украину, как не NewsOne и "112 Украина"!?
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Тріумфальноє как і пабєда мудрогонаріту і антимайдану.
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або інтервью медведчуківсьої Верещук про те, як нас Пуйло не пустить ніколи в НАТО ( вона член комтетів у ВР оборони та розвідки- пряма їй дорога на 112-ий)
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Т.е. участие - это боевые действия либо финансирование. А вражеская пропаганда - без проблем. Ну так пустите российское ТВ, они же не воюют против нас и не финансируют, а только "информируют".
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Главное что нашли основания для начала дела на Парубия за оборону Одессы от сепарни! Да зебилы?
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Ну это уже как в анекдоте: "В вашем говне яиц глистов не обнаружено"
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Нада оставить толька 5 и Прямой Аналы!
🤣🤣
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ну сказано ж Пуйлом - не чіпати НІЧОГО, що тхне Медведчуком. Де ж будуть такіі члени комітета оборони та розвідки у ВР , як Верещук давати інтервьюпро те, як Росія нас ніколи не пустить в НАТО
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это всё, что нужно знать про нашу нынешнюю национальную безопасность. всё. её нет.
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Президент Владимир Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или олигархов, в частности экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.
Об этом говорится в редакционной колонке Financial Times.

По мнению издания, после победы Зеленского на выборах в Украине начали происходить хорошие вещи, однако в последние две недели начали происходить и тревожные события.

В частности, в издании пишут, что олигарх Игорь Коломойский сделал видное выступление в украинской столице. Также в FT напомнили, что ранее в интервью премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с Коломойским в деле Приватбан
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эти памойки санкций не достойны, их нужно просто сжечь.
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