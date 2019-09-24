 "Уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать", - Денисова об обмене заложниками

Об этом Денисова сообщила "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них - это крымские татары ... Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины ", - отметила Денисова.
Она подчеркнула, что сейчас существуют две площадки, где обсуждается обмен пленными: "Минский формат, Президент Украины планирует это сделать также в нормандском формате".
"Думаю, что вся работа, которая ведется с мая - с первого дня президентства Зеленского - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены", - отметила Денисова.
Денисова также сообщила, что во время визита в Варшаву она встретится со своим польским коллегой - спикером гражданских прав Польши Адамом Боднаром. По ее словам, в поле зрения их разговоров будут права украинских мигрантов в Польше.
Как известно, в Польше, по предварительным данным, сейчас находятся не менее 1,5 млн украинских трудовых мигрантов.
Или 10 человек взамен на миллионы людей на оккупированных территориях?
Или взамен на порабощение всей Украины?
И я поверю что эта кацапка заботится о людях?