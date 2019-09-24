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Все про:Денисова (509) заложник (1390) обмен (813)

 "Уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать", - Денисова об обмене заложниками

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что следующий этап обмена удерживаемыми между Украиной и Россией находится на фазе согласования.

Об этом Денисова сообщила "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"113 граждан Украины сейчас находятся в России и оккупированном Крыму, 89 из них - это крымские татары ... Безусловно, я там, где могу, поднимаю вопрос их освобождения. Украина много работает в этом направлении, и уже есть практическая договоренность об освобождении всех, но еще надо немного подождать. Такой процесс требует тишины ", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что сейчас существуют две площадки, где обсуждается обмен пленными: "Минский формат, Президент Украины планирует это сделать также в нормандском формате".

"Думаю, что вся работа, которая ведется с мая - с первого дня президентства Зеленского - будет завершена тем, что все наши граждане и наши территории будут освобождены", - отметила Денисова.

Денисова также сообщила, что во время визита в Варшаву она встретится со своим польским коллегой - спикером гражданских прав Польши Адамом Боднаром. По ее словам, в поле зрения их разговоров будут права украинских мигрантов в Польше.

Как известно, в Польше, по предварительным данным, сейчас находятся не менее 1,5 млн украинских трудовых мигрантов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150047
 
 
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а пид о рас тическая свыня мальдивская обменами не занималась, невыгодно
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Просто не встиглми вивезти перед здачею Сватів із Маріуполя?
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Это всё очень хорошо. Но надо так по тихому.............А то опять пропиарятся. а ребятам опять мучатся у кремлядей в плену. лучше по факту, встреча в Аэропорту с родственниками.
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Почему скромно молчат - а что взамен?
Или 10 человек взамен на миллионы людей на оккупированных территориях?
Или взамен на порабощение всей Украины?

И я поверю что эта кацапка заботится о людях?
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