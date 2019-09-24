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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (677) Макфол (8)

 Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол поддержал идею присоединения Соединенных Штатов к "нормандскому формату".

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на НВ, об этом он заявил в интервью экс-торговому представителю — заместителю министра экономразвития Украины Наталье Микольской для совместного с НВ проекта "Блестящие умы".

"Мне не нравился тот факт, что нас не было в Минске и в "нормандском формате". Думаю, это не шло на пользу Украине. По моему мнению, присутствие там США сместило бы баланс сил в этом формате в сторону Украины. Поэтому в целом я это поддерживаю — но пока меня волнует то, что мы не занимаемся делами Украины. Так что это дилемма. Но в целом, думаю, США лучше присутствовать (в "нормандском формате". - Ред.), чем нет", — сообщил Макфол.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, что встреча лидеров Нормандской четверки в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

По его словам, Франция, Германия и Украина были готовы к встрече в Париже 16 сентября, но "российская сторона не смогла в это время приехать на встречу".

Источник: https://censor.net.ua/n3150046
 
 
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З трампом? Серйозно?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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действительно -не факт, рыжий с х#йлом шашли гоняет,то мат помощь на оборону пытается тормозить,нет четкой позиции и по военной помощи Украине,больше бла бла бла Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол - Цензор.НЕТ 3044
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Лучше бы пару авиабаз на территории Украины оборудовали, что бы НАВСЕГДА отбить у ***** желание к нам соваться.
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Низззззя , наш припиЗедент, и его ко.,сказали, что это все будет раздражать вову путлера.
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"волнует то, что мы не занимаемся делами Украины"- Макфол

Зато Зебеня уже умудрился встромить свой длинный нос в дела США.
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Знов екс. Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол - Цензор.НЕТ 5571 Всі стають дуже вумними коли вже екси.
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Вова! Не связывайся с этими плохими дядями. Они тебя плохому научат! Присутствие США в "нормандском формате" сместило бы баланс сил в сторону Украины, - экс-посол США в РФ Макфол - Цензор.НЕТ 3350
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США могут отменить визовый режим дляПольши . Польский президент Анджей Дуда сказал об этом после встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Он выразил надежду, что это произойдет к Рождеству. Лидеры двух стран также подписали совместную декларацию о деталях расширения сотрудничества в сфере обороны
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