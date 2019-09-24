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Все про:КГГА (2247) Киев (17946) Кличко (2744) увольнение (1703) Давтян (10)

 Заявление об увольнении не писал и писать не собираюсь, - Давтян

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян опроверг заявление мэра Киева Виталия Кличко, о том, что он и Александр Спасибко написали заявления об отставке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Давтяна, которое пришло в адрес редакции.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал и писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей. Глава КГГА борется за свое политическое будущее и здесь уже не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог сопротивляться внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян. Мой выбор - продолжать работать на благо киевлян!" - заявил Давтян.

Как сообщалось ранее, Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.

Также читайте: Кличко попросил своих заместителей Давтяна и Спасибко подать в отставку

По словам мэра Киева, сейчас обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.

Кличко выразил надежду, что правительство удовлетворит кадровые его представления.

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы Киевской городской государственной администрации в 2016 и в 2017 годах соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/n3150045
 
 
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Бунт на корабле у тонущего в воровстве и икоррупции Кличка.
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У Витали? Ты уже свихнулся на Зе..У него явный порохоботизм на фоне фирташевского воспаления...
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" который в будущем также будет назначен его заместителем..", о каком своем будущем говорит Кличко?)) "Надежда -глупое чувство", Макс Фрай.
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только на благо киевлян- а потом мультимиллинерами в израиль смываются
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в киеве фамилия сидоренко , а выехал в израиль-сруль лейбович рабинович
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Виталя решил все косяки сбросить на замов, как Боря в Днепре, а зам говорит: "Спокойно, Козладоев! Сядем УСЕ!". Заяву про звільнення не писав і писати не збираюся, - Давтян - Цензор.НЕТ 2268
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Так заступиком призначає начальник,вроді як, так само і звільняє, так що його бажання тут ролі не грають.
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Зачем же так нагло брехать. Клычко не говорил о том, что Давтян написал заявление, да и сам Давтян путается.
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