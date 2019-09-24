 Заявление об увольнении не писал и писать не собираюсь, - Давтян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Давтяна, которое пришло в адрес редакции.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал и писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей. Глава КГГА борется за свое политическое будущее и здесь уже не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог сопротивляться внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян. Мой выбор - продолжать работать на благо киевлян!" - заявил Давтян.

Как сообщалось ранее, Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.

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По словам мэра Киева, сейчас обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.

Кличко выразил надежду, что правительство удовлетворит кадровые его представления.

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы Киевской городской государственной администрации в 2016 и в 2017 годах соответственно.