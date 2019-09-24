 "Вы - наши лучшие дипломаты и лоббисты", - Зеленский поблагодарил украинскую диаспору в Нью-Йорке за поддержку Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.
Глава государства поблагодарил общину за поддержку Украины.
"Вы - наши лучшие дипломаты, вы действительно наши лоббисты. Вы защищаете наш суверенитет, территориальную целостность здесь, в США и во всем мире. Мы вам очень благодарны ", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей сообщил, что на встрече с диаспорой Зеленский рассказал о своих планах восстановления территориальной целостности Украины
Можна сто разів повторити, що знаменитий закон №1073 або «закон про стукачів» відповідає «європейським нормам» та наближає нас до життя без корупції. Але тут таке. Про європейські норми добре навішувати тим, хто ніколи не був у Європі і від гріха подалі не збирається, щоб не стати жертвою «гей-пропаганди». І щоб нирки не вирізали прямо на кордоні.
Тим же, хто стикався з європейською реальністю, очевидно: право донести на ближнього невід'ємне від права отримати симетричну відповідь від ближнього, якщо твій донос є неправдивим. Захист репутації, честі та гідності, моральні збитки і все таке. І вся система балансує, зберігаючи хитку рівновагу між прагненням контролювати і виявляти злочини, з одного боку, і потребою захистити громадян, з другого.
Так, у багатьох країнах Європи вже неможливо, наприклад, стати і склепати кумові паркан або розвести сантехніку, якщо ти не маєш спеціальної ліцензії на будівельні чи сантехнічні роботи. Або підійти і сфотографувати чужу дитину на вулиці чи взагалі заговорити зі школярками, які поспішають до школи - як мінімум, троє очевидців тут же наберуть поліцію і повідомлять про підозрілу поведінку.
Але одночасно неможливо уявити ситуацію, коли хтось використовує закон як інструмент для зведення особистих рахунків і особистого збагачення через наклеп і змову з фіскальними та правоохоронними органами. І робить це системно і масово, у масштабі країни, знаючи, що йому нічого за це не буде.
Перша і найбільш масова реакція на №1073 в Україні - ну все, тепер податкова заживе. Відкривається величезне вікно можливостей для розправи з неугодними, для знищення будь-якого бізнесу. Будь-яку компанію, будь-який магазин тепер можна забомбити скаргами, та хоч по три перевірки на день викликай.
А тепер додайте до цього законопроект №1010, прийнятий за основу, який дозволяє правоохоронцям відпрацьовувати анонімні повідомлення про корупцію, подані «у тому числі через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв'язку, засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо».
Уявили цей чудовий новий світ, у якому одним електронним повідомленням можна знищити бізнес? Особливо якщо автор анонімки має анонімне, але дієве прикриття у прокуратурі чи податковій?
А тепер пригадаємо ініціативу про загальне декларування майна для всіх фізичних осіб і вимогу сплати податок за нерухомість, куплену на «тіньові» доходи, тобто читай - по абсолютно всій нерухомості у країні? З можливістю примусового відчуження і реалізації «сірого» майна?
Коли ми говоримо про перехід країни на тоталітарні рейки та розправу з неугодними, ми насамперед маємо на увазі розправу за політичними мотивами. Але вершитися вона буде через економічні інструменти і під прикриттям економічної доцільності. Якщо все піде по плану зе-команди, тут розгорнеться така боротьба з корупцією, що часи сталінської продрозверстки здадуться пансіоном.
І ще один момент. Чуєте, звідки лунають найбільш відчайдушні крики та матюки? Ні, не з табору порохоботів. Порохобот - це добре поінформований песиміст, ми цього чекали і морально готувалися. Найбільше панікують саме виборці Зеленського, які тільки зараз почали усвідомлювати, кого саме вони породили - зі свистом, гиканням і плюванням на закон. І розуміють, що ті 25 %, яких вони так вдало «зробили», не зможуть і не захочуть їх захистити.
Ти ще не заморився?
Зато в Украине можно ВСЁ, сбивать людей машиной, стрелять из оружия, воровать у всех на глазах, захватывать земли, заводы, вырубывать леса, осушать озера, разрушать дороги и мосты перегруженными фурами-зерновозами. При наличии нужных связей и денег тебе за это НИЧЕГО не будет.
И все возмущаются что это неправильно, при этом привычно на все закрывают глаза и отворачиваются, если это происходит рядом.
Ну давайте дальше все будем только возмущаться и НЕХРЕНА не делать!
украинцев-олигархов даже в Украине нет
Никогда, - принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, - никогда Воробьянинов не протягивал руки. -Так протянете ноги, старый дуралей!
Твой примитивизм неповторим
Відвід військ з лінії ФРОНТУ є КОЛАБОРАЦІЄЮ з агресором». джерело
Якщо у нас не має плану своєї перемоги, то завжди з'явиться сотня «штайнмаєрів» які запропонують свій.
Пане Президент, я хочу знати який у нас план перемоги над московією?!
P.S. Ваш план по землі я вже зрозумів і він мене НЕ влаштовує!
https://www.youtube.com/watch?v=CqEmQpyTEeU
Чим же відзначився новий керівник стратегічного прифронтового регіону за останні п'ять років війни? Регіону з багатомільярдним бюджетом та населенням понад 3,2 мільйона жителів? Ти, хто подумав - нічим, будуть абсолютно праві. Нічим у сенсі державотворення або громадської діяльності. Але кілька «досягнень» все ж таки можна відзначити. Абсолютно невідомий «бізнесмен» із Харкова має дружину - громадянку РФ (що працює у компанії "Юнілівер Русь", зареєстрованої в Росії) та успішний бізнес, що з'явився під час війни, а саме - в останні два роки.