 Не в бюджет, - Милованов рассказал, куда пойдут деньги от продажи земли

Об этом в интервью hromadske заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.

"Но эти деньги пойдут в общины и людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет", — подчеркнул министр.

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Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей — "продать или детскую площадку построить". Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах — либо на Prozorro, или на специальной площадке.

Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 млрд долларов от продажи земли. Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.

"Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная — это миллиард", — пояснил Милованов.

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Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.