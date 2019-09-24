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 Политика Украины
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Все про:земля (1525) земельная реформа (106) Милованов Тимофей (17)

 Не в бюджет, - Милованов рассказал, куда пойдут деньги от продажи земли

После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам.

Об этом в интервью hromadske заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.

"Но эти деньги пойдут в общины и людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет", — подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас уникальные проблемы с рейдерством, судами, финансовой системой и дорогами, - Милованов о том, почему иностранцы не скупят украинскую землю

Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей — "продать или детскую площадку построить". Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах — либо на Prozorro, или на специальной площадке.

Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 млрд долларов от продажи земли. Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.

"Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная — это миллиард", — пояснил Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно выяснить, кем являются люди, которые сегодня контролируют землю в Украине, - Милованов

Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

Источник: https://censor.net.ua/n3150039
 
 
 Топ комментарии
 
У Зє!КоМандє починають сумувати.
Не в бюджет, - Милованов рассказал, куда пойдут деньги от продажи земли - Цензор.НЕТ 4050
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До сих пор у меня не было окончательно сложившегося мнения о планах Зеленского по продаже земли. Вчера на ICTV послушала Тимошенко. Все стало на свои места - НЕТ РАСПРОДАЖЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ! Ни одного вразумительного возражения на ее аргументы я не услышала.
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Продаж землі коли бідність злиднів поганяє під час війни це злочин!

Аренда.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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А громада это где ОГО СКОЛЬКО ТГО... для Милованова...Перелік офшорних зон[ред. | ред. код]Гонконг. Провідний банківський центр Азіатсько-Тихоокеанського регіону, третій за величиною світовий фінансовий центр після Нью-Йорка та Лондона. Діє 15-відсотковий податок на рахунки іноземних банків. З огляду на валютно-фінансову кризу в регіоні та перехід у липні 1997 року території під юрисдикцію КНР спостерігається тенденція до поступової втрати привабливості території для світових інвесторів.Сінгапур. Політично та економічно найстабільніша країна в регіоні Південно-Східної Азії. На фоні загострення фінансової кризи в ПСА Сінгапур зберігає стабільність і набуває все більшої ваги як регіональний фінансовий центр. У країні відсутні податки на банківські вклади для нерезидентів.Вануату. Острів, розташованими у Південно-Східній Азії поблизу Австралії та Нової Зеландії. Відсутні податки на прибуток, продаж, податок на додану вартість, прибуток корпорацій, нерухомість, дарування. Крім того, в офшорній зоні діють суворі закони, які захищають повну конфіденційність банківських операцій.Острови Кука. Архіпелаг із 15 островів, розташований поблизу Нової Зеландії. Низькі податки на прибуток та на прибуток корпорацій роблять територію надзвичайно привабливою для здійснення банківської діяльності середніми та малими компаніями.Науру. Острів, розташований у західній частині Тихого океану. Відсутні податки на прибуток, передачу майна в спадщину, власність та нерухомість.Нідерландські Антильські острови (острови Кюрасао, Бонер, Мартен).Андорра. Невелика країна, розташована між Іспанією та Францією.Дамаск. За повідомленням Посольства України в Лівані, офшорна зона розташована у столиці Сирії.Гібралтар. Територія під юрисдикцією Великої Британії, розташована на півдні Піренейського півострова і суміжна з Іспанією.Острів Мен.Острів Гернсі.Острів Джерсі.Острови Мен, Гернсі та Д
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До сих пор у меня не было окончательно сложившегося мнения о планах Зеленского по продаже земли. Вчера на ICTV послушала Тимошенко. Все стало на свои места - НЕТ РАСПРОДАЖЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ! Ни одного вразумительного возражения на ее аргументы я не услышала.
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А кто дал право таким подонкам от Сороса как Милованов и Ко распоряжаться землёй??? Где обещанные Референдумы и слышать людей? Хер вам в сраку. Фермеры и селяне как на тракторах приедут в Киев...Будет Милованов и прочие лететь нах к хозяину в америку.
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А сейчас начнут заносить за местные общины)
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в карман зелупы и бени они пойдут - тут и тупому ясно...
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куда бы не пошли, но народу не пойдут, уже нет заводов, пароходов, теперь не будет земли, и что защищать?
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Ну за Зеленского то понятно было, против Порошенко. Но какая же шваль антиУкраинская пролезла в Раду. Просто пипец...Богданы,Миловановы, Гончаруки, Арахмундии.......
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Значит были именно за Зеленского.А сейчас уже отмазываються.
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Ти ж їм і допомагав пролізти накидуючи лайно на вентилятор.
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Уже проходили 90-ые за фантики-ваучеры т.е. Стеклянные Бусы всё с3.14здили и вдруг стали олигархами при этом НИЧЕГО не построив!
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Продаж землі коли бідність злиднів поганяє під час війни це злочин!

Аренда.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Надо раз и навсегда прекратить эту мышиную возню вокруг продажи земель с/х назначения. И заставить недоросля извинится за попытку провести подобный дерибан. Никто этого еврея не уполномочивал и не давал разрешение на продажу украинской земли.
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Продажа украинской земли властью это прендательство народа Украины!
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Тільки спочатку віддайте землю громадянам в межах безоплатної приватизації, а то знаємо ми ваші на громаду-колгоспи вже проходили. Громадяни самі вирішать, що зі своєю часткою робити.
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какая разница в земле? в земле нет,но вот в стоимости есть...и почему в США гектар 10тыс с лихой стоит в Канаде -4,5 в Украине думаю по 1000 на 2 лярда зелени?
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Продавать будут верхний слой чернозём или до ядра? Не в бюджет, - Милованов розповів, куди підуть гроші від продажу землі - Цензор.НЕТ 5318
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Читам Конституцию Украины...и главное ВЫПОЛНЯЕМ! Но по слухам , ублюдки уже новую готовят полным ходом.
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Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Милованов, гарантируй мне право на мой пай. Кому, ворюга, ты собрался его продать?
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Аферисти розпродають землю.
Іншого плану в них немає.
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Кацапи радісно потирають руки. Вони напряму або через підставних осіб скуплять всі землі. І навіть наступні уряди вже нічого з цим не зможуть зробити.
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Это очередной этап гибридной войны....Зачем воевать, когда можно вот так вот через негодяев.
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Вот так председатели сельсоветов и продадут себе в карман то что еще не успели украсть.
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После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам. Это сразу коррупционная составляющая.
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Отдайте 65% земли украинским семья равными долям, без права продажи(только аренда на 49лет) и отмените ПЕНСИИ(оставьте пенсии только для гос служащих),пусть украинские семьи содержат своих пожилых родственников за счёт земли, а с оставшихся 35% пусть государство меркует куда и за сколько.Украинцы тогда за свою землю и водное пространство будут отдавать свои жизни, а не как сейчас это гибрид но выглядит. Может это послужит толчком к объединению украинского народа,а сторонние могут свалить в другие колонии Московии и там получить свой родной надел
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Здесь ключевое слово "пусть". Не будет этого "пусть".
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А де ж зебіки, чому не кажуть що так і потрібно робити?
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Он воно як! Оказывается землю будет продавать ГОСУДАРСТВО, да мы же знаем как и зачем такая торговля ведется, нам вот уже 30 лет это не стесняясь демонстрируют.
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одни подонки посмотрел биографию гео лерос жулик не заплатил художникам и образование не понятное и кто его так сиьно продвигают может голубые
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