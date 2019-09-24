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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9358) реформы (3396) Чумак (123) Переаттестация (100)

 Только ликвидировать и создать заново, - Чумак о реформировании ГПУ

Реформировать нынешнюю Генеральную прокуратуру невозможно без ликвидации и перезапуска. До окончательного формирования Офиса генерального прокурора и набора сотрудников, ГПУ продолжит свою работу параллельно.

Об этом заявил главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

"Всему обществу было понятно, что Генеральная прокуратура в том виде, в каком она существует, или в виде органа, философия которого строится на том, что это орган давления на политических оппонентов и на бизнес конкурентов…Так дальше жить нельзя…Таким образом, она требует немедленных изменений", – сказал Чумак.

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Он добавил, что один из приоритетов – обновление кадров. До окончательного формирования Офиса генерального прокурора и набора сотрудников, ГПУ продолжит свою работу параллельно.

"Сначала мы всех уволим. Вы же поймите, дело не в переаттестации. Генеральная прокуратура остается. Офис генерального прокурора создается параллельно. Генеральная прокуратура остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набраны кадры в рамках переаттестации, в рамках комиссий набора новых кадров", – сказал Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/n3150037
 
   
 Топ комментарии
 
Чумак - новое лицо, бывший барыга от БПП и Удара. Перезапустился? Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ - Цензор.НЕТ 1238
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Кого они поменяют??? Снимите очки, в Укрзализныце (при штате службы безопасности в 200 человек ) согласовывают всех старых коррупционеров на их должности раздули штат управления в 7 раз больше, сделали оклады больше 1млн грн в год а слесарей с з.п в 6000 сокращают. Думаете в ГПУ что-то будет по другому?
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Уволить всех, помыть полы и уволить уборщиц. Тогда ещё есть надежда.
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Зажравшиеся мыши останутся,так что нужно напалмом выжигать все дыры в прокуратуре,а потом помыть полы и стены..
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Ну ломать не строить.... Дайешь Махно.... дебилы.... ну ну как вовремя ликвидируется ГПУ ЕДИНСТВЕННЫЙ С КЕМ МОГУТ ИМЕТЬ ДЕЛО ИНТЕРПОЛ ИНЫЕ ПРОКУРАТУРЫ ИНЫХ СТРАН.... А ТУТ ВИТЕК ЯНУКОВИЧ ВОЗВРАЩАЕТСЯ... мда уж... а кто будет решать вопрос ОБМЕНА С РОССИЕЙ???? заниматься экстрадицией???? а пофиг.... Зебобики явно ********* головкой при рождении как же там рожают ерейские бабы то.... поди вверх ногами Только ликвидировать и создать заново, - Чумак о реформировании ГПУ - Цензор.НЕТ 448
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Придурок, ты хоть понял, что написал? Вернее о ком? Наша прокуратура - это конченый выродок.
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Нужно ещё попа пригласить,чтобы всю эту советскую чертовню по выводил из здания Ген прокуратуры ,да и кружку алюминиевую которую Луценко принёс с януковской тюрьмы верните хозяину.
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Для новой власти поп должен быть с термосом.
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І так живемо всю незалежність , одні будують херовенько інші розвалюють завзято.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Перезапуск прокуратуры. Свет, мотор, дубль №25.
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ГПУ звучит как ЧК ,а за этим миллионы погибших украинцев,нужно и название поменять,заменить "генеральное" на .... Только ликвидировать и создать заново, - Чумак о реформировании ГПУ - Цензор.НЕТ 5354
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ликвидировать бывших генпркулолов, чтоб неповадно было
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Кого они поменяют??? Снимите очки, в Укрзализныце (при штате службы безопасности в 200 человек ) согласовывают всех старых коррупционеров на их должности раздули штат управления в 7 раз больше, сделали оклады больше 1млн грн в год а слесарей с з.п в 6000 сокращают. Думаете в ГПУ что-то будет по другому?
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Чумак - новое лицо, бывший барыга от БПП и Удара. Перезапустился?
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Из всех правохранителей прокуратура еще наименее коррумпирована.
Начните с доблестной полиции и ГБР, во, где клондайк!
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Maria Tarnawska Насмешили, уважаемая))) Сразу видно, что Вы не видели стоянок автомобилей, возле прокуратур.
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Ага. Там, мабуть, "маріїна" автівка припаркована. Або її чоловіка
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Чумак смешной как клоун, ведь в новую реформированную проккуратуру они наберут старых проккуроров. Мы от прикол с милицией-полицией уже видели. Ещё одни реформаторы бнять.
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Делать? Не устраивать цирковые представления, т.к. только большевики всех "перезапустили" и то приглашали старые кадры, т.к. на лозунгах специалисты не получаются...
Только малообразованные могут купится на то, что прокурор это только название, а не специалист...
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В первую голову начать садить оборотней в погонах пачками. Если этого не будет, то значит ещё одни реформаторы бнять
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Откуда ты знаешь, кого и как они туда наберут? Может ты сам прокуроришка, оцепеневший в ожидании подсрачника?
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Та уже видно, что перемен которых ждёт народ не будет, поэтому и наберут тех же.
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Давно пора! Не может быть хорошей органцация с назвнанием ГПУ.
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Пане Чумак питання тільки де Ви наберете прокурорів у цей "новий" офіс? Я особисто знаю добрий десяток прокурорів і всі без виключення вони не достойні працювати прокурорами тому що поступали за гроші або по "блату" вчились також за гроші або по "блату" а за те щоб влаштуватись на роботу в прокуратуру це всім відомо треба також заплатити при чому не малу суму або бути "отприском" якогось "грицака".
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пятнадцать лет назад мне предлагали перевестись в районную прокуратуру всего за 5 штук у.е. Правда город не большой и должность не руководящая. Боюсь представить сколько сейчас в новом ОФисе заломят за перевод с ГПУ. А с улицы понабирают тех же блатных и мажоров.
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Польша, готовься. Прокуроры повалят эшелонами батрачить.
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И ещё 1000 сотрудников СБУ, которых собрались сокращать...
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ну эти сокращения через год. Просто будет запрет о приеме на работу и естественный отток за год составит вот эту тысячу. проходили уже
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"Тільки ліквідувати"- свята правда!
Чувак сам сказав,що треба ліквідувати,як ліквідувати то ліквідувати! Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ - Цензор.НЕТ 956 Тільки ліквідувати і створити заново, - Чумак про реформування ГПУ - Цензор.НЕТ 956
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Чувак ставит под сомнение 5 летние здобуткы барыги и его собачонки Луцыка породы картавый алкопинчер?
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Дуже правильна сентенція. І назву теж бажано поміняти. Бо абревіатура ГПУ нагадує абревіатуру "Гланого політичного управління", на якому сотні тисяч смертних вироків безневинним.
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Назва "генеральна" притягнута за вуха. Що там "генерального"? Щоб не плутатись можна назвати якось нейтрально, наприклад Нова Прокуратура України(НПУ). І суть буде відповідати назві.
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Генпрокурор умер!
Да здравствует Генпрокурор!!!
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все...все пізно щось реформувати: зек янукович хоче повернутися в Україну на білому коні.... а за ним пшонка і лукаш з захарченкою...
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Генеральная прокуратура остается. Офис генерального прокурора создается параллельно. Генеральная прокуратура остается работать до тех пор, пока не будет сформирован Офис генерального прокурора, пока там не будут набраны кадры в рамках переаттестации, в рамках комиссий набора новых кадров", - сказал Чумак.Источник: https://censor.net.ua/n3150037 Вообщем будет у нас не одна а две ГПУ на неопределенный срок. Одни в Гпу типа работают а вторые в Офисе создаются в течении нескольких лет но не работают. Зарплату получают все.
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