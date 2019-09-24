 Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей рассказал после завершения встречи.
Вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.
"Президент был очень открытый с нами. Он человек, который несет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.
Президент УККА сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Владимир Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу с самолета.
"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - подчеркнул Футей.
По его словам, Президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.
"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы Президент хотел сказать все детали, сейчас этого делать нельзя ", - пояснил он.
Глава УККА также отметил, что украинцы США искренне желают Президенту удачных встреч в Нью-Йорке. Он также рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.
По словам Футея, Зеленский объяснил, что ожидает от встречи с президентом США, прежде всего, открытости.
"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа - какой у него план по Украине", - рассказал Футей.
По словам президента УККА, в такое "неприятное время", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, - так, как это происходило в сих пор".
через 10 років
Держбюджет «кінця епохи бідності» - субсидії мінус 5,5 млрд., обслуговування президента плюс 36 млн.
https://from-ua.info/derzhbiudzhet-kintsia-epokhy-bidnosti-subsydii-minus-5-5-mlrd-obsluhovuvannia-prezydenta-plius-36-mln/?fbclid=IwAR2L4Gbbgx7dmK3a-w7VIFREM-zwzpOFFSFsLG6tdtUw5E8JOt124DT1M2g
а я страшенно радий підвищенню ціни на газ(з 1-го жовтня)
Тіко щось мало повисили. Это вы нєдорабативаєтє, слугі !
"Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией."
Источник: https://censor.net.ua/n3150033
Страшные переговоры с союзниками....
Раньше они не были страшными?