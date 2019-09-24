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 Политика Украины
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Все про:диаспора (286) Зеленский (2922) США (15386)

 Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа

Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры о своих планах восстановления территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей рассказал после завершения встречи.

Вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визита в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

"Президент был очень открытый с нами. Он человек, который несет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.

Президент УККА сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Владимир Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу с самолета.

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - подчеркнул Футей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поддерживаем эту страну и хотим, чтобы она была честная, - Трамп про Украину

По его словам, Президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы Президент хотел сказать все детали, сейчас этого делать нельзя ", - пояснил он.

Глава УККА также отметил, что украинцы США искренне желают Президенту удачных встреч в Нью-Йорке. Он также рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.

По словам Футея, Зеленский объяснил, что ожидает от встречи с президентом США, прежде всего, открытости.

"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа - какой у него план по Украине", - рассказал Футей.

По словам президента УККА, в такое "неприятное время", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтобы в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживали Украину, - так, как это происходило в сих пор".

Источник: https://censor.net.ua/n3150033
 
 
 Топ комментарии
 
Мені аж смішно.
Ці дилетанти не розуміють у що вляпались.
Страшно їм тепер. Аж очі повилазили.
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Он человек, который несет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.

Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры.

Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа - Цензор.НЕТ 2504
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Президент был очень открытый с нами. Он человек, который несет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.Источник: https://censor.net.ua/n3150033

Футей.... Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа - Цензор.НЕТ 9463
Понятно что за диаспора.....
"Несет страшный груз на своих плечах..." - они и тупые там по ходу...
он просто прикалывался с местных малороссов.... Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа - Цензор.НЕТ 4237

Зеленский встретился с представителями украинской диаспоры в США и рассказал, чего ждет от Трампа - Цензор.НЕТ 8516
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це казочки відь дєрьмократів - про сенат. Насправді ж бабамку, клінтоніху та нинішнє керівництво дєрьмократів поєднують міцні узи дружби - політичної та економічної. гугл вам на допомогу.
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Отож ... За.свой счет "на панщину идем".../ ибо как договорятся колонизаторы, так и будет.....
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Да они там как дети,в той диаспоре. По ушам им прокатись-и улыбка до этих самых ушей. А клоуну вдвойне рады.
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В диаспоре поголовно пьющие диабетики? Не знал.
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Все це фігня..Цікаво, коли наступний допит Мародьора?
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А вчера соя так дрыстала,так дрыстала ,что встречи с диаспорой у Зели не будет.
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Я дзонив ,але ти був зайнятий .і мені не відповів.
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Вибачай ,але по тупісті мені вас не одолати .
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А чому не має картинок дрищущей соєй ? Чи ти один з тих дристунів ,кажи ,не соромся.
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бо картинки про сою є димовою завісою за якою зебуїн продає Україну *****, дефективне. Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 4322
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Меня больше интересует картинка , глист выглядающий из жопы солнцеликого барыги .Что попало не присылай.
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Ти хворий ,однозначно.Маю сумніви ,що-до можливості лікарів ,у твоєму занедбаному випадку.
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Якщо ти себе і в "кашпіровські " себе записав ,там навіть нема чого лікувати . Я не голосував за шизофреничні фантазіі в твоїх мозках.
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Пока петюшки хрюкают "Зрада,Сваты"-конгресмены пишут:"Байден заработал большие деньги, продавая государственные должности. Как Обама мог позволить этому случиться? Будет ли Демократическая партия продолжать потворствовать и позволять такую ​​плату за игру?"О чёмь это говорит?А о том,что дымократия,ими же навеянная кадилом войны для прикрытия "тёмных" кредитных да рейдерских делишек,начинает разсеиваться и скоро мы увидим совместные громкие разбирательства и реальные результаты типо посадки Манафорта,но уже со стороны кумовей-украино-американцев.За что боролись-на то и напоролись!С чемь вас и поздравляю!
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Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 4393
через 10 років
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У бюджеті-2018 витрати на Порошенка та АП збільшено вдвічі, до 1 млрд грн а тут 36 млн Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 5608
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а як же обіцянки зєбобіків зменшити витрати на Ап? за шо боролись, зебуїни? Зеленський зустрівся з представниками української діаспори в США і розповів, чого очікує від Трампа - Цензор.НЕТ 579
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Не знаю хто як,
а я страшенно радий підвищенню ціни на газ(з 1-го жовтня)
Тіко щось мало повисили. Это вы нєдорабативаєтє, слугі !
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Интересные формулировки у Футея:
"Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией."

Источник: https://censor.net.ua/n3150033

Страшные переговоры с союзниками....
Раньше они не были страшными?
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