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Все про:Польша (4920) США (15386) военнослужащие (4305) Дуда (288) Трамп (2396)

 США направят в Польшу 1000 американских военнослужащих, - Трамп и Дуда подписали декларацию

Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой.

Лидеры двух стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Документ предусматривает, что в Польшу будут направлены дополнительно 1000 американских военнослужащих - по словам Трампа, по всей вероятности, с военных баз, расположенных в других европейских странах. Польша обязуется за свой счет соорудить необходимую инфраструктуру для их размещения. Речь при этом не идет о создании новой военной базы. С идеей ее создания ранее выступал польский президент, предлагая для нее название "Форт Трамп".

Сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Дуда обсудили, как остановить "Северный поток-2", - Белый дом

На вопрос о том, связано ли усиление американского военного присутствия в Польше с угрозой со стороны России, Трамп ответил отрицательно.

В Нью-Йорке проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН, Трамп проводит серию встреч с иностранными лидерами, прибывшими на сессию.

Источник: https://censor.net.ua/n3150030
 
   
 Топ комментарии
 
Нажаль , не в Україні. Нам би парочку баз НАТО . Дуже б не завадило. Особливо у харківській та одеській областях.
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Дуда понимает что Украина все и знает что планы Кремля распространяются и на територию Польши.
А Украина отсылает инструкторов НАТО.
Вы сделали это вместе!
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Интересно, а где фрезеровщикам платят за комментарии на ЦН? Тебе на работу не надо?
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Уявляю, який сморід зараз підніметься в підо*Рашці.
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Нажаль , не в Україні. Нам би парочку баз НАТО . Дуже б не завадило. Особливо у харківській та одеській областях.
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Дуда понимает что Украина все и знает что планы Кремля распространяются и на територию Польши.
А Украина отсылает инструкторов НАТО.
Вы сделали это вместе!
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Интересно, а где фрезеровщикам платят за комментарии на ЦН? Тебе на работу не надо?
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Так фрезеровщикам и расточникам хоть платят, а с ЗЕботами Богдан с Разумковым рассчитываются жидким зеленым говнецом.
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"Фрезеровщік" розумніший на голову від тебе і, на відміну від тебе, пише не за 30 срібняків.
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Вообще-то, если серьёзно, фрезеровщиков, токарей и др. специалистов особенно высокого класса сейчас хрен найдешь. Система профобразования угроблена. Заводы сами знаете... Классные спецы состарились, а новых учить некому. И это в стране которая ещё три десятка лет назад входила в первую десятку Европы по точным наукоёмким технологиям((
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У нас периодически пишут об угрозе со стороны рф особенно странам Балтии
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Якщо колись такі у нас ту базу побудують,
Там НАТО буде секс-гаплик,

Дівки весь штат згвалтують!
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Така ситуація буде в буть якій бідній корумпованій країні. 90% дівчат завжди готові розсунути ноги при гарній фінансовій підтримці. Для американця віддати 30-50 баксів це копійки. А для звичайної української дівчини це великі гроші.
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