 США направят в Польшу 1000 американских военнослужащих, - Трамп и Дуда подписали декларацию

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой.

Лидеры двух стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Документ предусматривает, что в Польшу будут направлены дополнительно 1000 американских военнослужащих - по словам Трампа, по всей вероятности, с военных баз, расположенных в других европейских странах. Польша обязуется за свой счет соорудить необходимую инфраструктуру для их размещения. Речь при этом не идет о создании новой военной базы. С идеей ее создания ранее выступал польский президент, предлагая для нее название "Форт Трамп".

Сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных.

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На вопрос о том, связано ли усиление американского военного присутствия в Польше с угрозой со стороны России, Трамп ответил отрицательно.

В Нью-Йорке проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН, Трамп проводит серию встреч с иностранными лидерами, прибывшими на сессию.