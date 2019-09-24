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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (677) Пристайко (188) Макрон (318)

 Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил российским журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября, - помощник Зеленского Ермак

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что считает наиболее реальной встречу лидеров государств "нормандского формата" в середине октября.

"Речь идет о различных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в Трехсторонней контактной группе до встречи в нормандском формате, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3150028
 
   
 Топ комментарии
 
той день стане датою, з якої почнуть відраховувати капітуляцію України ?
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Макрон, Оланд.... все это промокашки перед Окурком... нет Тетчер, Рейгана, деГоля...
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Че то они засуетились сильно в последнее время, все такие инициативные (Макрон особенно) прям уже чешется везде у них, снять санкции и торговать, торговать.....
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Потому что у Макрона внутри страны - полная Ж!!! - желтые желеты второй год бастуют каждый выходные - вот оно и лезит наружу - нужно же что-то показать.
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Время подошло окурок докурить ,выбросить и растереть
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... нет... Окурок будет пока не сдохнет у руля Мордора.
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Не хватает жополизов а Расее , украинские решили помочь? В возвеличивании и демонизации Окурка...
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Беглый экс-президент Виктор Янукович намерен вернуться в Украину. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк во время заседания апелляционного суда, передает «5 канал». Макрон анонсував зустріч "нормандської четвірки" найближчими тижнями - Цензор.НЕТ 5428
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там наш Вофка и подпишет капитуляцию с секретными протоколами....
интересно, днепр.область отдаст? Я здесь живу...
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той день стане датою, з якої почнуть відраховувати капітуляцію України ?
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даже не сомневайтесь...
Клоун хочет получить ярлык от московского хана...
Что бы править безопасно...
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Та то все еротичні мрії макрошки та зєлупкі. Не буде жодної зустрічі бо ******** просто не збирається нікуди їхати 😕
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Ху.ло вряд ли приедет. Без уверенности в победе оно не приезжает. А такая уверенность у него еще не скоро появится... Поэтому встречи не ждём.
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Жабоед позорный-идите вы все четверо в задницу.
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Макрон не друг Украины, он марионетка Путина и добра от него не жди!
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Украине не нужно слушать никого, кроме своих национальных интересов потому что все страны эти могут Украину и на капитуляцию подталкивать и нельзя никому доверять и даже союзникам потому что они могут предать! Украине нужно поставить для всех правила и очертить красные линии за которые Украина не выйдет - это Украина никогда не будет давать автономий никаким территориям Украины, а тем более, которые под оккупацией русских, Украина никогда не будет разделать Крым и Донбасс ибо это все одинаково оккупированная территория Россией и Россия должна выполнять международное право и убраться со своими войсками оттуда и территориальная целостность должна быть восстановлена и если Россия этого не сделает и не уберется, то это значит весь цивилизованный мир обязан во имя международного правосудия покарать Россию введя новые санкции и постоянно их усиливая ибо Россия делает впервые после второй мировой войны то, что делал Гитлер и Сталин - это передел границ в Европе. И чтобы трагедия второй мировой не повторялась, то мировое сообщество обязано карать страну - международного преступника!!!
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Враховуючи те, що кацапи заявили, що без прийняття Києвом "формули штайнмаєра" в їх варіанті, зустрічі не буде, то ... "Мировые лидеры так решили, нас не спрашивали. Я подписал". зЕленский
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