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Все про:Сердюк (35) Янукович (30537)

 Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат. ВИДЕО

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.

В суде начали рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.

Адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота - сейчас выполняются".

В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказал: "Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк рассказал о трех инкриминируемых Януковичу преступлениях по делу о расстрелах на Майдане

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/n3150027
 
 
 Топ комментарии
 
Это ещё не реванш! Да зебилы?
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Зелєбоби !
Ви зробили це РАЗОМ !
Вітаю !
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Вчера смотрела съезд его партии. Нет уже ни армии, ни мовы, ни виры.
Совсем другие задачи! Это забота о каждом гражданине Украины и укрепление государства!!
Все идеи Зе слямжены)
Петорляксеич в очередной раз мимикрировал))
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Как же можно ему гавкать про виру, глядя из окна своей Будки Рошен им.Карла Маркса, на строящийся под боком громадный храм мацковского парханата?
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Витя, успей к груденю, у нас будет "Йолка-2".
Ну что-то римейка 😂
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Два сапога на одну ногу, той просто дебіл, а нинішний з приставкой зе
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Давно пора, засидівся прффессо! Буде новає ліцо в каманде проффесіоналов!
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Да что уж там, сразу президентом! 73% поддержат!
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потихонечку забыть...потом придут другие герои, другие памятники...например, курощупу-захерченко, или тупорылому мотороле, либо дегенерату гивнецу и прочей мрази... Понятия очень просто подменить. Зебилы, проголосовав за дурака-клоуна, косвенно попросили енакиевскую урку вернуться. Первые эмиссары прибыли и перевели стрелки на тех, кто отстоял Украину, пусть и с потерями...зебилы потирают ручки... значит шо? Значит, как с бандеровским движением. С февраля 1940 и по 1953 год. Их было меньшинство против камуноидного большинства...
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А як же "небесна сотня"? З ними, що? Екстремісти, чи як?😟
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При Зебілах все можливо. Вернулись без наслідків Портнови, Богатирьови.....В ВРУ шуфричі медведчуки, бойки. Всі хто розкрадав країну, привів її до зубожіння, узурпував владу,порушив Конституцію, прийняв антинародні закони 16 січня, винен в загибелі Небесної сотні, спровокував війну сьогодні при зелених повертаються до влади. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
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Особенно понравилось, что вернулись в вру шуфричи, Медведчуки, бойки. При пэте такого ж не было ))
Это ж не Луценко переквалифицировал бойку из подозреваемых в свидетели по делу о вышках, а рябошапка.
Это ж зеленский дал возможность вернуться куму путана медведчуку в большую политику.
Сейчас вот пятроляксеич, поверив в силу интернета, своими ботами качает майдан. Ведь первое ноль первого не за горами, а уезжать из Украины ой как не хочется.
Зеленский сделал за считанные месяцы своего правление то, что свыня обещал и лгал пять лет. Неприкосновенность снята, вернули закон о незаконном збагаченни, вернули моряков, которых порошенко в своих собственных интересах отправил в заведомый плен, вернулся домой Сенцрв.
Гривна стабильна, газа на зиму полные хранилища, цена на газ снижена, он сейчас в Штатах встречается с трампом- а это он ещё вообще ничего не делал. Просто он не мародёр
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ключевая фраза в твоём посте: а это он ещё вообще ничего не делал.(тоесть это он твой,,кумир"проедает то что ему оставила на ,,барском столе"предыдущая власть(тебе похоже этого не понять)а так как,,ничего не делал"так радуйся!!ибо если начнёт что либо делать!! то пойдут сплошные ,,петухи"кацапские из всем известного материала.
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Патриоты на панду хорошо реагируют. Может наконец проснутся.
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А помню Гуньдяй в Днепр приезжал, пол города перекрыто было, я еще пожелал ему все круги ада! Во времена были
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А шо прикольно будет, Зе сказал же на один срок, может он овоща пришел реабилитировать. Ви зробили це разом.
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В Украине расширилась блокада вагонов из РФ, активисты хотят полностью заблокировать все перевозки из РФ, через Украину
Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат - Цензор.НЕТ 1135 В Украине расширилась блокада вагонов из РФ, активисты хотят полностью заблокировать все перевозки из РФ, через Украину - Vidos.Top
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Ну, если семенченко с парасюком в числе тех активистов, тогда я спокоен -- «правое дело» делают! Онижепатриоты!!!
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Ах оставьте, это просто страшилка. Не может быть такого чтобы палач и бандюк после изгнания спокойно вернулся и плевал на всех. Тем более он православный и должен заборматывать грешки, а не еще больше беспределить то.

\\\\\\ Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3150027\\\\\\\

"Обвинение" сейчас:
Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат - Цензор.НЕТ 6316
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Пусть вернет пару камазов баксов и свободен.
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В Украине Антимайдан победил на выборах 2019.

Так что триумфальное возвращение в Украину Ялынковича, Азарова, Захарченко вполне логично.
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Победил, красиво, без шума, без пыли, без крови.... Не нарушая никаких законов... Даже удивительно, правда?
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5 лет войны, десятки тысяч убитых, разрушено 2 области и захвачена врагом одна.

Если это без крови, то ты гребаный кацап.
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Это скорее заслуги Майдана. А Зеленский победил всего полгода назад.
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Значит будет снова кровь. Много крови. И первым налдо ликвидировать Зеленского и Коломоя.
Чтобы больше не возвращались, как Ялынкович.
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А что мешало Порошенко сделать так же в 2014-м? Победить на выборах, никого не убивая, ничего не разрушая, раз уж народ так не любил Януковича.
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Нападение кацапов еще до выборов помешало, пришлось вас убивать.
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Ну посжигали всех, побили палками, вам лучше стало?
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Так. Зло завжди перемагає чесно. Майдан теж переміг би "красиво, без шума, без пыли, без крови..." як би боровся із "Баригою Пецею" були чесні вибори і т.п., але у Зла інші методи і побороти його потім без крові не можливо. Тому страшно уявити скілкьи крові доведеться пролити, щоби цю Зелену нечість потім вигнати...
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Едь витя, едь! Мы тебя уже давно поджидаем!!!
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Клятий Порох. Досить ср@ти в штанці новій владі.
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От Донбасса и Кривбасса к нам пришли по пи*арасу.
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Их кремлевский педофил
приглашать к себе любил...
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Зе команда це вам жирний лящ по вашому личку, бо вітя захоче булаву назад, і рішенням найчеснішого, найсправедливішого суду його поновлять в посаді. І ще один вагомий факт, вітя закінчить війну зразу без зелених сопель.

Майдан 2020 колишній беркут ліворуцвонери проти зевлади.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Бют, опзжп в парламенті одягнуті в білі футболки з написом #волювіті

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Временно покинувший страну...
никто и не заметит возвращения.Ведь столько названий улиц,городов нужно переименовать.
Кому- то снова переобуться,а кому-то съе...хать из страны.
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Конечно. Зеленые имбецилы ж не могут быть в чем-то виноваты.
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Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат - Цензор.НЕТ 2023

Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат - Цензор.НЕТ 7795

"Через непрогнозовану політику керівництва України".
Компанія працює в Україні з 2002 року. Третій за розміром платник податків - 16 мільярдів у 2018 році.

Я чесно не заздрю уряду, який прийде після цих брехливих і злодійкуватих гон.....ів, які все розвалюють.
Бо ще багато років після цього будь-який адекватний інвестор буде боятися зайти в країну, в якій населення обирає довбо......ів.

Mason Lemberg
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Горький Лук
Про бешеньій зеленьій принтер

И вот в отличии от РФ, Украина, несмотря на войну, начала выглядеть как страна, где начали играть по правилам - ПАП мог на старте легко устроить веселую жизнь своим конкурентам, но не стал. Мы начали играться во все эти нудные и долгие реформы, медленное продавливание каждого решения через упырей в Парламенте, и еще тысячу и одну мелочь. И бизнес это оценил, и мы получили инвестиции, кредитные гарантии и прочие ништяки, которые помогли нам удержаться на плаву. Until now.
Но когда стало зеленых абизян набижало в Раду, и принялось давить кнопки, бизнес посмотрел на это, и сказал "да ну на.....й", и ушел в соседнюю Румынию (доинг бизнес 52). Потому, что если ручные долбо.....ы пакетно голосуют законы, которых никто в глаза не видел и не читал, то откуда всяким ВАТ знать, что тут будет завтра? Как тут что-то планировать, и как тут выходить в прибыль, если СБУ вместо того, чтобы делать безопасинг делает кошмаринг? Если все правила перетряхиваются уже не раз в пять лет, а вообще каждый день?

Деньги любят тишину. Им по...... - кровожадный вы диктатор, просвещенный либерал, аппартеид или племя бедуинов. Вы создаете прогнозируемую среду - бизнес несет вам бабки. Вы играетесь в решительные реформы с кувырком на 180 каждый день - бизнес пакует чемоданы и валит нахер, а следом за ним - валят нахер и все квалифицированные кадры, что еще больше усугубляет ситуацию. В сухом остатке остаются только всякие проходимцы, которые зарабатывают на чужой нищете.

New Йож Times
https://www.facebook.com/NewYozhTimes/posts/392836791667728

PS
BAT це третій за розміром платник податків в Україні.
Що зробив Зеля та 73% двббів? Нанесли Україні удав в мінус 16 млрд гривень щороку.
https://bitter-onion.livejournal.com/2447543.html
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Чудо С Самокатом уступит ему место. Это для начала, для разгону.
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Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота - сейчас выполняются
____

И не поспоришь. Крыть нечем.
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😂😂😂
Снова ПЕПо солнцеликому ЗЕне в штаны срет?
Да сколько уже можно!)?))))))
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Януковч брезгует русским миром?
Захотелось украинского борща?
В тюрьме будет ему борщ по праздникам.
Если путин позволит доехать до Украины.
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А, кто его в тюрьму при ЗЕвласти определит? Не Портнов ли?
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Ага...прихвосни ЗЕни уже драют раком полы в Межигории!)))
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Свято наближаеться...
Тьфу ты...
БАТЯ ВОЗРАЩАЕТСЯ!)))))
ДА ЗЕдурни!?)))
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Да все готово. Пусть приезжает. Патронов, правда, маловато. Ну, их всегда либо совсем мало, либо мало, но больше не унести.
Чувствовал, что так и будет. И что еще придется расчехлять стволы на Майдане.
Безоружного Майдана больше быть не может.
Ну что ж.. Значит, потанцуем.
=========
Всей этой хренотенью нас готовят к гражданскому противостоянию, а затем к полномасштабному рашистскому вторжению.
Мда...
Нас обыграли. Знают, что мы подымемся.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПОРТНОВА НАЧАЛЬНИКУ ГБР ТРУБЕ

Тов. Труба!
Вами до сих пор не охвачены уголовным преследованием большое количество организаторов массовых беспорядков, приведших к тяжёлым последствиям, а именно члены так называемой "небесной сотни". Призываю СРОЧНО открыть на них всех уголовные дела!

Портнов
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Напевно, вирішив повернутися щоб чесно 13 років відсидіти)
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Не обманывай себя. Если американцы не дадут отмашку, то никакого майдана не будет.

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В сете последних событий, возвращение беглого в Украину -- дело очень недалекого будущего. И встречать его тут, после "судьбоносного решения" какого-нибудь "барышевского районного суда" явно будут с распростертыми объятиями. Да хотя бы вот такие особи, как в тексте ниже:

Раз:
Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат - Цензор.НЕТ 2707

Два:
Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат - Цензор.НЕТ 1882

Еще раз, б..... . Глава. Парламентского. Комитета. по Госбезопасности. Парламентского, б......! В парламентско-президентской республике, б...... ГЛАВА, б....., КАРЛ!
Вот так берёт и на белом глазу заявляет, что "Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс". Потому что идите вы на....., вот почему, а еще потому что Россия никогда не позволит нам этого сделать.
Еще раз, б..... - Россия. Не. Позволит. Нам.
Я, б......, чота пропустила? Мы, б......, с какого момента вдруг стали спрашивать у раши, что нам можно, а что нельзя? Мы, б......, Беларусь штоле? Или Бурятия, б.......? Ау, слуги-планарии, вы там совсем уже пронюхали остатки своих ганглиев в черепе, которые вам мозг заменяют? Аргентина прикрыла поставки и вы на стиральный порошок перешли? Или Беня, когда последний раз вас оптом имел, повредил веревочку между ушами, которая их в кучку стягивает?

У нас движение в НАТО в Конституции записано, серванты вы неполированные! Вы нам Конституцию в очередной раз менять собрались, говножуи зелёные? Нет, вы, конечно, можете. И скорее всего и сделаете. И это войдёт в историю как самый яркий пример коллективной заявки на политическую премию Дарвина. Давайте, ага. Валяйте, я хочу посмотреть на этот перфоманс с первых рядов.
И да, мои пламенные вітання патриотам-абынепорошенкам. Отличный был снайперский выстрел себе в левое колено весной, и дубль - в правое - летом. МА-ЛАД-ЦЫ! Надеюсь, вы там достаточно или кровью истекли, или мозгами поднабрались.
Алла Комарова
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Отказ УКРАИНЫ от НАТО это безоговорочная победа паРаши . " Чистейший нокаут " . Отказ власти Украины ( не путать с народом Украины ),от интеграции в европейские структуры , это то ради чего кацапня и затеяла с нами войну . Таким образом , получается , мы становимся зависимы , от воли мацьквы .. Значит - тысячи солдат на фронте , погибли зря ,,защищая то что ,по мнению "новых лиц" в политике , защищать не слишком то и нужно было .
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Хоче з зелепухою в баньку знову сходити.
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ЗЕ такой сладенький... Донецкие парни таких любят.
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Може они с Петралексеичем по обмену с рашкой работают?
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Будет с мародером в одной камере лежать.
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Как жалко смотрятся зебилы,пытающиеся ,как всегда, на других скинуть ответственность за свой тупой выбор.Кто то может представить появление такого заголовка статьи год назад?Само появление ,даже предположения о таком ходе развития ситуации --уже прямая оценка деятельности зебильной власти и ее слабоумных избирателей.
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если возвратится беглый папиредник ,то 73% процента сделали энто возврвщение
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Ну, он же не зелох, чего ему там сидеть, когда уже все вернулись, а некоторые его пособники даже не уезжали.
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Предлагаю порохоботню тоже легализовать, как и проституток. Во-первых, будем знать точное поголовье. Во-вторых, стадо начнеть платить налоги. Вот и насобираем недостающие миллиарды на повышение зарплат учителям.
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Хм, предложение проститутки в области экономики. Боливар, а ты двоих вынесешь?
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Больше всего рассмешила позитивная характеристика подсудимого от Анны Герман)))
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"Свободу не дают. Свободу берут".

Пока не будут уничтожены те, кто поддерживал Януковича и Зеленского, Украина не будет ни свободной, ни Европейской.
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ета шожє палучаєтца віктар фьодричь будєт с прєдьявай атжімать у зе прєзідєнскає крєсла ?
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зек поставить все на свої місця: пітуха на паРашу, клоуна на сцену, захарченку і пшонку......Аваков тримайся......
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Януковичу понравилось драпать. Хочет повторить.
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Горький Лук
"ЯНУКОВИЧ ГОТУЄТЬСЯ ПОВЕРНУТИСЯ В УКРАЇНУ"

На прохання якогось кадета робив тег "реванш?". Тепер я точно бачу, що Зеленський то "реванш", без знаку запитання.
Експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, інформує "5 канал".

"Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, - це зебезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту - зараз виконуються".
Дурноватому населенню (людьми їх називати важкувато) налили в вуха, що то Порох винуватий. А Зєля маладєц.
Маєте що хотіли, Яник повернеться і буде мстити вам всім. І що точно, ви самі йому оплатите всі його забаганки, навіть золотий унітаз. Ну що, #виздобули? Здобули, як хотіли! Жріть тепер!

З пролами я закінчив.
Тепер слово до Кадетів. Які ідеї зустрічі є?
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все...все зрозуміло: ригіАнальна підстилка ганна герман дала зеку хорошу характеристику....і Найчесніший оболонський суд прийняв її до уваги....тепер стало ясно для чого нова влада запустила Гниду портнова в Україну: чекайте скоро і царьов з азіровим і з табачніками з захарченками в Київ приїдуть...треба їм посади підбирати...а взагалі
я знову ж, в 3006-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ригіАнальне кодло!
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Да кто ж против?...ГБР,СБУ и другие очень даже будут рады...И,самое главное,можно будет провести суд,а до этого -расследование что и как происходило.Всё равно ему сидеть,но пусть рядом сядут и другие,"затенённые".
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Конечно.
Именно для того что бы сидеть он и возвращается.
Зебилойды продолжают считать людей идиотами и пихать невпихуемое))
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Этот ссыкливый боров сюда вернется? На него тут сразу откроется сезон охоты.
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И ЗеКоМанда во главе с хидрантом будет встречать с цветами и ковровой дорожкой.
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а що янукОвочу мало одної смерті янукОвоча? янукОвоч хоче другий раз померти? перший раз його пронесло, бо смерть переплутала віктора янукОвоча з віктором янукОвочем. Але зараз круг звузився і вона не промахнеться!!
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В.Портников -- Субботний политклуб
Байдужість до України веде до бідності
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=RBuQVyIv4HU

0:01 Зеленський прийшов до влади з гаслами, що війну не зікінчено тому, що Порощенко на ній наживається. Зеленський пообіцяв що домовиться з Путіним.
І Путін зрозумів, що Зе хоче зустрічі бо думає домовитись, Путін розуміє що Зе знаходиться в політичному цейтноті. Саме тому Путін Путін вимагає від України виконати "россійський варіант" формули Штайнмаєра виключно як умову приїзду Путіна на зустріч, а не як умову закінчення війни. І якщо Зе це виконає, Путін умовою прекратити війну виставить більш радикальні умови.
11:30 В уяві українців, в 2014 році була партія війни (Кровавий Пастор) та партія миру (Порох), тому вони вибрали Порошенка. (Доречі, це була друга причина, чтому тоді я голосував проти Порошенка -- я розумів, що виграти АТО за пару днів не можна, я знав що домовлятись з кацапами не вийде). Спочатку Порошенко виступав з мирними ініціативами, але за півроку він зрозумів -- то марна справа. У росіян і тупого наріду тепер Порох то партія війни а Зе - начебто партія миру. Нужна просто пєрєстать стрілять. Кацапи будуть шукати музиканта якогось, щоб зробити його партією миру, бо Зе неминуче стане представником партії війни
13:25 Реальність проста - або ми продовжуємо війну або програємо. Крапка. Або ми розуміємо що то затяжний конфлікт... Конфлікти Приднестров'я та Грузія -- це приклади.
Інший шлях -- капітулюємо, автономія ОРДЛО та включення їх в Україну. Але це не зупнить крах країни, ми станемо такою Білоруссю а не Україною.
17:00 Що вибере Зе? Чи прийме московькі умови? Випадок на мосту як індикатор.
20:00 Фактор США. (Особисто мені цікавий коментар пана Експрезидент-утікач Янукович готується повернутися в Україну, - адвокат - Цензор.НЕТ 5079xb9, якщо він матиме час.)
23:35 Кличко проти Зе. Сила місцевого врядування. Жоден Зеленський та зелена монобільшість не спасе Україну. Зараз це узурпація влади до часів середньовічної Россії, не України.
27:30 Про звільнення В'ятровича. Чи міг В'ятрович погіршувати відносини України та Польщі? В'ятрович В'ятрович об'єднував Україну.
36:49 Ще про В'ятровича... Питання національної безпеки: мова, історія, культура. Чємодан-вакзал-Расєя. Портнов признався про реванш. Байдужість до України веде до бідності (40:10).
42:05 Підпал будинку Гонтарєвої - дуже серйозний сигнал від мафії.
47:20 Імпічмент Коломойського. Деолігархізація це не коли олігарх заходить до Зе і демонстративно палить там цигарки.
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