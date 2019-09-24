 Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.
В суде начали рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.
Адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота - сейчас выполняются".
В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказал: "Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный.
Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.
Совсем другие задачи! Это забота о каждом гражданине Украины и укрепление государства!!
Все идеи Зе слямжены)
Петорляксеич в очередной раз мимикрировал))
Ну что-то римейка 😂
Это ж не Луценко переквалифицировал бойку из подозреваемых в свидетели по делу о вышках, а рябошапка.
Это ж зеленский дал возможность вернуться куму путана медведчуку в большую политику.
Сейчас вот пятроляксеич, поверив в силу интернета, своими ботами качает майдан. Ведь первое ноль первого не за горами, а уезжать из Украины ой как не хочется.
Зеленский сделал за считанные месяцы своего правление то, что свыня обещал и лгал пять лет. Неприкосновенность снята, вернули закон о незаконном збагаченни, вернули моряков, которых порошенко в своих собственных интересах отправил в заведомый плен, вернулся домой Сенцрв.
Гривна стабильна, газа на зиму полные хранилища, цена на газ снижена, он сейчас в Штатах встречается с трампом- а это он ещё вообще ничего не делал. Просто он не мародёр
В Украине расширилась блокада вагонов из РФ, активисты хотят полностью заблокировать все перевозки из РФ, через Украину - Vidos.Top
\\\\\\ Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3150027\\\\\\\
"Обвинение" сейчас:
Так что триумфальное возвращение в Украину Ялынковича, Азарова, Захарченко вполне логично.
Если это без крови, то ты гребаный кацап.
Чтобы больше не возвращались, как Ялынкович.
приглашать к себе любил...
Майдан 2020 колишній беркут ліворуцвонери проти зевлади.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
никто и не заметит возвращения.Ведь столько названий улиц,городов нужно переименовать.
Кому- то снова переобуться,а кому-то съе...хать из страны.
"Через непрогнозовану політику керівництва України".
Компанія працює в Україні з 2002 року. Третій за розміром платник податків - 16 мільярдів у 2018 році.
Я чесно не заздрю уряду, який прийде після цих брехливих і злодійкуватих гон.....ів, які все розвалюють.
Бо ще багато років після цього будь-який адекватний інвестор буде боятися зайти в країну, в якій населення обирає довбо......ів.
Mason Lemberg
Про бешеньій зеленьій принтер
И вот в отличии от РФ, Украина, несмотря на войну, начала выглядеть как страна, где начали играть по правилам - ПАП мог на старте легко устроить веселую жизнь своим конкурентам, но не стал. Мы начали играться во все эти нудные и долгие реформы, медленное продавливание каждого решения через упырей в Парламенте, и еще тысячу и одну мелочь. И бизнес это оценил, и мы получили инвестиции, кредитные гарантии и прочие ништяки, которые помогли нам удержаться на плаву. Until now.
Но когда стало зеленых абизян набижало в Раду, и принялось давить кнопки, бизнес посмотрел на это, и сказал "да ну на.....й", и ушел в соседнюю Румынию (доинг бизнес 52). Потому, что если ручные долбо.....ы пакетно голосуют законы, которых никто в глаза не видел и не читал, то откуда всяким ВАТ знать, что тут будет завтра? Как тут что-то планировать, и как тут выходить в прибыль, если СБУ вместо того, чтобы делать безопасинг делает кошмаринг? Если все правила перетряхиваются уже не раз в пять лет, а вообще каждый день?
Деньги любят тишину. Им по...... - кровожадный вы диктатор, просвещенный либерал, аппартеид или племя бедуинов. Вы создаете прогнозируемую среду - бизнес несет вам бабки. Вы играетесь в решительные реформы с кувырком на 180 каждый день - бизнес пакует чемоданы и валит нахер, а следом за ним - валят нахер и все квалифицированные кадры, что еще больше усугубляет ситуацию. В сухом остатке остаются только всякие проходимцы, которые зарабатывают на чужой нищете.
New Йож Times
https://www.facebook.com/NewYozhTimes/posts/392836791667728
PS
BAT це третій за розміром платник податків в Україні.
Що зробив Зеля та 73% двббів? Нанесли Україні удав в мінус 16 млрд гривень щороку.
https://bitter-onion.livejournal.com/2447543.html
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И не поспоришь. Крыть нечем.
Снова ПЕПо солнцеликому ЗЕне в штаны срет?
Да сколько уже можно!)?))))))
Захотелось украинского борща?
В тюрьме будет ему борщ по праздникам.
Если путин позволит доехать до Украины.
Тьфу ты...
БАТЯ ВОЗРАЩАЕТСЯ!)))))
ДА ЗЕдурни!?)))
Чувствовал, что так и будет. И что еще придется расчехлять стволы на Майдане.
Безоружного Майдана больше быть не может.
Ну что ж.. Значит, потанцуем.
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Всей этой хренотенью нас готовят к гражданскому противостоянию, а затем к полномасштабному рашистскому вторжению.
Мда...
Нас обыграли. Знают, что мы подымемся.
Тов. Труба!
Вами до сих пор не охвачены уголовным преследованием большое количество организаторов массовых беспорядков, приведших к тяжёлым последствиям, а именно члены так называемой "небесной сотни". Призываю СРОЧНО открыть на них всех уголовные дела!
Портнов
Раз:
Два:
Еще раз, б..... . Глава. Парламентского. Комитета. по Госбезопасности. Парламентского, б......! В парламентско-президентской республике, б...... ГЛАВА, б....., КАРЛ!
Вот так берёт и на белом глазу заявляет, что "Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс". Потому что идите вы на....., вот почему, а еще потому что Россия никогда не позволит нам этого сделать.
Еще раз, б..... - Россия. Не. Позволит. Нам.
Я, б......, чота пропустила? Мы, б......, с какого момента вдруг стали спрашивать у раши, что нам можно, а что нельзя? Мы, б......, Беларусь штоле? Или Бурятия, б.......? Ау, слуги-планарии, вы там совсем уже пронюхали остатки своих ганглиев в черепе, которые вам мозг заменяют? Аргентина прикрыла поставки и вы на стиральный порошок перешли? Или Беня, когда последний раз вас оптом имел, повредил веревочку между ушами, которая их в кучку стягивает?
У нас движение в НАТО в Конституции записано, серванты вы неполированные! Вы нам Конституцию в очередной раз менять собрались, говножуи зелёные? Нет, вы, конечно, можете. И скорее всего и сделаете. И это войдёт в историю как самый яркий пример коллективной заявки на политическую премию Дарвина. Давайте, ага. Валяйте, я хочу посмотреть на этот перфоманс с первых рядов.
И да, мои пламенные вітання патриотам-абынепорошенкам. Отличный был снайперский выстрел себе в левое колено весной, и дубль - в правое - летом. МА-ЛАД-ЦЫ! Надеюсь, вы там достаточно или кровью истекли, или мозгами поднабрались.
Алла Комарова
Пока не будут уничтожены те, кто поддерживал Януковича и Зеленского, Украина не будет ни свободной, ни Европейской.
"ЯНУКОВИЧ ГОТУЄТЬСЯ ПОВЕРНУТИСЯ В УКРАЇНУ"
На прохання якогось кадета робив тег "реванш?". Тепер я точно бачу, що Зеленський то "реванш", без знаку запитання.
Експрезидент-втікач Віктор Янукович готується повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, інформує "5 канал".
"Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, - це зебезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту - зараз виконуються".
Дурноватому населенню (людьми їх називати важкувато) налили в вуха, що то Порох винуватий. А Зєля маладєц.
Маєте що хотіли, Яник повернеться і буде мстити вам всім. І що точно, ви самі йому оплатите всі його забаганки, навіть золотий унітаз. Ну що, #виздобули? Здобули, як хотіли! Жріть тепер!
З пролами я закінчив.
Тепер слово до Кадетів. Які ідеї зустрічі є?
я знову ж, в 3006-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ригіАнальне кодло!
Именно для того что бы сидеть он и возвращается.
Зебилойды продолжают считать людей идиотами и пихать невпихуемое))
Байдужість до України веде до бідності
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=RBuQVyIv4HU
0:01 Зеленський прийшов до влади з гаслами, що війну не зікінчено тому, що Порощенко на ній наживається. Зеленський пообіцяв що домовиться з Путіним.
І Путін зрозумів, що Зе хоче зустрічі бо думає домовитись, Путін розуміє що Зе знаходиться в політичному цейтноті. Саме тому Путін Путін вимагає від України виконати "россійський варіант" формули Штайнмаєра виключно як умову приїзду Путіна на зустріч, а не як умову закінчення війни. І якщо Зе це виконає, Путін умовою прекратити війну виставить більш радикальні умови.
11:30 В уяві українців, в 2014 році була партія війни (Кровавий Пастор) та партія миру (Порох), тому вони вибрали Порошенка. (Доречі, це була друга причина, чтому тоді я голосував проти Порошенка -- я розумів, що виграти АТО за пару днів не можна, я знав що домовлятись з кацапами не вийде). Спочатку Порошенко виступав з мирними ініціативами, але за півроку він зрозумів -- то марна справа. У росіян і тупого наріду тепер Порох то партія війни а Зе - начебто партія миру. Нужна просто пєрєстать стрілять. Кацапи будуть шукати музиканта якогось, щоб зробити його партією миру, бо Зе неминуче стане представником партії війни
13:25 Реальність проста - або ми продовжуємо війну або програємо. Крапка. Або ми розуміємо що то затяжний конфлікт... Конфлікти Приднестров'я та Грузія -- це приклади.
Інший шлях -- капітулюємо, автономія ОРДЛО та включення їх в Україну. Але це не зупнить крах країни, ми станемо такою Білоруссю а не Україною.
17:00 Що вибере Зе? Чи прийме московькі умови? Випадок на мосту як індикатор.
20:00 Фактор США. (Особисто мені цікавий коментар пана xb9, якщо він матиме час.)
23:35 Кличко проти Зе. Сила місцевого врядування. Жоден Зеленський та зелена монобільшість не спасе Україну. Зараз це узурпація влади до часів середньовічної Россії, не України.
27:30 Про звільнення В'ятровича. Чи міг В'ятрович погіршувати відносини України та Польщі? В'ятрович В'ятрович об'єднував Україну.
36:49 Ще про В'ятровича... Питання національної безпеки: мова, історія, культура. Чємодан-вакзал-Расєя. Портнов признався про реванш. Байдужість до України веде до бідності (40:10).
42:05 Підпал будинку Гонтарєвої - дуже серйозний сигнал від мафії.
47:20 Імпічмент Коломойського. Деолігархізація це не коли олігарх заходить до Зе і демонстративно палить там цигарки.