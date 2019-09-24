 Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.
В суде начали рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.
Адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота - сейчас выполняются".
В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказал: "Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный.
Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.
Ви зробили це РАЗОМ !
Вітаю !
Во дела...
Оно еще только начинается.
Важно что их будут грабить пуще прежнего.
А они так ждали халявы.
Позбулись Петькі, тепер вся сволота бігла взад пре.
Бо наріт втомився від війни.
пс. деякі особливо тупуваті гадали, що повернення ригів обмежиться лише месником портновим, аж ні, зелененькі, мстити будуть вам всім.
вон в Одессе гражданин раиси мэром работает и ничего, да и ярый ватник кивалов неплохо себя чуствует.
Так изощрённо по губам водить не каждому дано