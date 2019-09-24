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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Сердюк (35) Янукович (30537)

 Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.

В суде начали рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.

Адвокат беглого экс-президента Виталий Сердюк заявил: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота - сейчас выполняются".

В свою очередь прокурор ГПУ Руслан Кравченко сказал: "Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/n3150027
 
 
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ну да при барыге свиняче-мальдивской такого не было
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А ведь русские еще под конец 2018 писали что очень скоро новый президент Украины торжественно передаст власть ;легитимному; Януковичу. Думаю, это произойдет под Новый Год.
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Ну да!Сказал же ж-бурят,что они с🤡🤢 доработают до Нового года и все…
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Я так розумію і йому вже нічого ніхто не буде? Це хіба що хтось у власному порядку не прокатить його на "Шмелі".
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Зелєбоби !
Ви зробили це РАЗОМ !
Вітаю !
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А доллар по 8 не хочет возвращаться.
Во дела...
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Типо при 8 зебилы жили по человечески...
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а при порошенко, он лишний раз вякнуть боялся, да зебилоиды?
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а где криминальные провадження по грабежу страны, незаконное обогащение?
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Будут скоро. на Парубия уже завели за самосожжение сепаров в Одессе 2 мая. Подожди, еще и суды над АТОшниками будут. И памятники Гиви с Моторылой по всей територии. Крутой склон, а тормозов нет.
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Им без разницы на это все.
Важно что их будут грабить пуще прежнего.
А они так ждали халявы.
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Незабаром і хутін з візитом приїдуть..
Позбулись Петькі, тепер вся сволота бігла взад пре.
Бо наріт втомився від війни.
пс. деякі особливо тупуваті гадали, що повернення ригів обмежиться лише месником портновим, аж ні, зелененькі, мстити будуть вам всім.
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барыга свиняче-мальдивская пришла и сдала крым и донбас
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Опять у тебя приступ и синдром мародера ?
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Абыр, абыр... но тебе можно, как раненому на колчаковских фронтах.
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не стесняйся, покажи свой власовский флажок.
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все нормально, оправдают.
вон в Одессе гражданин раиси мэром работает и ничего, да и ярый ватник кивалов неплохо себя чуствует.
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не, он в маскве занят очень, Украину спасает.
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Да не отпустят кацапы,зная какое оно ссыкло,сдаст всю инфу по кацапов если тут прижмут яйца,как его дрессировали перед камерой,где жил,и вообще он слишком много знал
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Почему молчите "поцриотики"-зебобики!!!
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Зробили разом , да ??? Тисячі смертей захисників , смерті на майдані. Війна , розв'язана рашкою. Це сюрр якийсь.
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Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота - сейчас выполняются".Источник: https://censor.net.ua/n3150027

Так изощрённо по губам водить не каждому дано Беглый экс-президент Янукович готовится вернуться в Украину, - адвокат - Цензор.НЕТ 1166
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На родину хочет? Кто ж ему не дает, пусть в Енакиево валит. Там ему точно бошку отобьют.
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