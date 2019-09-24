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 Экономика, За рубежом
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Все про:Польша (4920) США (15376) Северный поток (497) Дуда (288) Трамп (2396)

 Трамп и Дуда обсудили, как остановить "Северный поток-2", - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW,  об этом говорится в обнародованном в понедельник, 23 сентября, заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Оба президента согласились, что "Северный поток - 2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - подчеркивается в документе.

Заявление сделано по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Как следует из документа, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны.

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Кроме того, Трамп отметил "значительный прогресс", достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".

Лидеры обеих стран обсудили, как еще больше укрепить "и без того прочное партнерство в области обороны, безопасности и энергетики".

Наконец, Трамп проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

В конце августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы к размещению американских ядерных ракет в Европе. "Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно... решить в рамках НАТО", - отмечал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3150026
 
 
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