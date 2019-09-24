 Главой депутатской группы по межпарламентским связям с США стал Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба высшего законодательного органа страны.

Среди задач группы нардепов - налаживание двусторонних отношений с Конгрессом Соединенных Штатов Америки и вывода их на новый уровень.

Заместителями Давида Арахамии в группе дружбы с США избран народный депутат от его фракции Марьян Заблоцкий и народный депутат от ВО "Батькивщина" Валентин Наливайченко, секретарем – парламентарий от "Слуги народа" Святослав Юраш.

Всего в межпарламентскую группу дружбы "Украина - США" вошло более 180 народных депутатов ІХ созыва.

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