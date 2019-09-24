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 Политика Украины
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Все про:ВР (23723) США (15376) Арахамия (65)

 Главой депутатской группы по межпарламентским связям с США стал Арахамия

Депутатскую группу Верховной Рады Украины по межпарламентским связям из Соединенными Штатами Америки возглавил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба высшего законодательного органа страны.

Среди задач группы нардепов - налаживание двусторонних отношений с Конгрессом Соединенных Штатов Америки и вывода их на новый уровень.

Заместителями Давида Арахамии в группе дружбы с США избран народный депутат от его фракции Марьян Заблоцкий и народный депутат от ВО "Батькивщина" Валентин Наливайченко, секретарем – парламентарий от "Слуги народа" Святослав Юраш.

Всего в межпарламентскую группу дружбы "Украина - США" вошло более 180 народных депутатов ІХ созыва.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150024
 
 
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Давид народився 23 травня 1979 року в Росії, у місті Сочі[7]. Деякий час мешкав в Грузії у Гаграх. У 1992 році, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до українського Миколаєва[8][9]. Там виріс та закінчив загальноосвітню школу № 36[10].
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если в Николаеве, то почему не в Дизель-Шоу, а в квартале, не знаешь?
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