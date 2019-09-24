 ФИФА назвала лучших футболистов и тренера года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает твиттер ФИФА.

Лионель Месси впервые в карьере признан лучшим игроком сезона.

Кроме Месси, на эту награду претендовал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Лучшим тренером года ФИФА назвала наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, под руководством которого клуб в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов.

Приз лучшему вратарю получил голкипер Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон Бекер. В сезоне-2018/19 на клубном уровне Бекер выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем". В составе сборной Бразилии он стал чемпионом Южной Америки.

Победителем в номинации за самый красивый гол сезона стал полузащитник венгерского "Дебрецена" Даниэль Жоре. Он обошел в голосовании Лионеля Месси и полузащитника "Ривер Плейт" Хуана Кинтеро.

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Приз ФИФА Fair Play (За честную игру) получил наставник английского "Лидса" Марсело Бьелса. Он дал команду своим игрокам пропустить гол от "Астон Виллы" после того, как его футболисты забили гол в моменте, когда соперник получил травму. Тот матч закончился вничью и "Лидс" не смог пробиться в английскую Премьер-лигу.

Также ФИФА назвала символическую сборную минувшего сезона. В нее вошли голкипер Алиссон Бекер ("Ливерпуль", Бразилия); защитники Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Серхио Рамос ("Реал" Мадрид, Испания), Марсело ("Реал" Мадрид, Бразилия) и Матейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", Нидерланды); полузащитники - Френки де Йонг "(Аякс"/"Барселона", Нидерланды), Лука Модрич ("Реал" Мадрид, Хорватия), Эден Азар ("Челси"/"Реал" Мадрид, Бельгия); нападающие - Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция).